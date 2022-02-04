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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi

04.02.2022 07:42

İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında silahla vurularak öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ŞÜPHELİLER EK GÖZALTI SÜRESİ İÇİN ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına almış, gözaltı süreleri biten 11 şüpheli için geçtiğimiz pazartesi günü 4 gün ek gözaltı süresi daha verilmişti. Ek gözaltı sürelerinin tamamlanmasının üzerine şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden ek gözaltı süresi için Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü de yaralandı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi

İLK MÜDAHALE ANI KAMERADA

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Cinayetin ardından harekete geçen emniyet ekipleri kamera görüntülerinden tespit ettikleri 6 kişiden 2'sini gözaltına almıştı. Olayla ilgili daha önce yakalanan Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan'ın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışması sonucu diğer şüpheliler de yakalandı. Aralarında Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak'ın yeğenleri Ali Yasak ve Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi, 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile 24 saat içinde yakalandı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy, İstanbul, Gözaltı, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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