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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler sonra da silahla vurdular - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler sonra da silahla vurdular

27.01.2022 22:13

Bakırköy'de yemek yediği balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kurşunlandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganlar Mahmutyazıcıoğlu'nu önce darbettiler sonra bacağına 2 el ateş ettiler. Daha sonra ise Mahmutyazıcıoğlu'nu sürükleyerek dışarı çıkarmak istediler, ancak başarılı olamayan saldırganlar kapının önünde adamın bacaklarına 2 el kurşun sıkarak öldürdüler.

Bir dönem BJK yöneticiliği de yapan sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, şoförü ile birlikte yemek yerken Bakırköy'de silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken Mahmutyazıcıoğlu ise hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetti.

2 KİŞİ YAKALANDI, 4 KİŞİ ARANIYOR

Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 6 şüphelinin kimliğini tespit edildi. Zanlılardan ikisi Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler sonra da silahla vurdular

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANLARI KAMERADA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin nedeninin alacak-verecek meselesi yüzünden kaynaklandığı ifade edilirken, silahlı saldırı anının görüntüsü de ortaya çıktı. Show haberin yayınladığı görüntülere göre; Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun restoranına gelen saldırganlar önce Mahmutyazıcıoğlu'nu darbettiler. Daha sonra Mahmutyazıcıoğlu'na 2 el ateş eden saldırganlar, yaralı adamı yerde sürükleyerek dışarı çıkarmak istediler. Ancak Mahmutyazıcıoğlu'nu çıkaramayınca kapının önünde 2 el daha ateş ederek öldürdüler.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler sonra da silahla vurdular

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE FİKRET ORMAN'LA GÖRÜŞMÜŞ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaydan kısa bir süre önce Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman ile bir araya geldiği de belirlendi. Orman'ın restorandan ayrılmasından sonra mekana gelerek Mahmutyazıcıoğlu ile görüşen iki kişinin silahlı saldırıda bulunduğu, saldırının dışarıda da devam ettiği öğrenildi.

İLK KURŞUN MASA ALTINDAN GELMİŞ

Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin merak edilenleri CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında anlattı. Uludağ, "Şüpheliler geç saatte restorana girmiş. Şafak'ı masaya davet ettikleri ve kısa bir konuşmanın ardından masanın altından ateş ettikleri ortaya çıktı. Bu şekilde bir kurşunla Mahmutyazıcıoğlu yaralandı. Hemen sonrasında arbede çıkınca peş peşe ateş etmişler. 4 kurşun isabet eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu maalesef hayatını kaybetti. Olaya müdahale eden şoförü de yaralandı.

ALACAK-VERECEK MESELESİ

Olayın bir mülk satışından kaynaklanan uzlaşı sorunu olduğu ortaya çıktı. Saldırıya karışan toplam 6 kişi var. Direkt karışan 2 kişi gözaltına alındı, diğerleri için de aramalar devam ediyor. Ayrıca saldırıda bir silah kullanıldı, 7 el ateş edildi." ifadelerini kullandı.

İLK MÜDAHALE ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vurulduğu an güvenlik kamerasında! Yere düştükten sonra bile ateş etmişler

"LÜTFEN BENİ KURTARIN"

Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki son sözlerinin de "Lütfen beni kurtarın" olduğunu söyledi.

ECE ERKEN'DEN İLK SÖZLER: NASIL DAYANACAĞIM?

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali yakın arkadaşı Ece Erken'in sağlık durumundan bahsetti. Erken'in sakinleştiricilerle ayakta durduğunu söyleyen Bircan Bali, "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."

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Son Dakika Magazin Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler sonra da silahla vurdular - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler sonra da silahla vurdular - Son Dakika
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