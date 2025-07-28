Safiye Soyman, oğlu adına yaptırdığı hayratı gözyaşlarıyla açtı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Safiye Soyman, oğlu adına yaptırdığı hayratı gözyaşlarıyla açtı.

Safiye Soyman, oğlu adına yaptırdığı hayratı gözyaşlarıyla açtı.
28.07.2025 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden MS hastası oğlu Harun Akaröz'ün anısını yaşatmak için Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de yaptırdığı çeşme hayratının açılışını gözyaşları içinde gerçekleştirdi. ''Dışım gülüyor ama içim yanıyor. Kim içerse oğluma dua etsin'' diyen Soyman, törende duygusal anlar yaşadı.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden MS (Multiple Skleroz) hastası oğlu Harun Akaröz'ün anısını yaşatmak için Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de yaptırdığı çeşme hayratının açılışını gerçekleştirdi. Gözyaşlarına hâkim olamayan Soyman, "Dışım gülüyor ama içim yanıyor. Buradan su içen oğluma dua etsin" sözleriyle törende duygu dolu anlar yaşattı.

25 YIL MS HASTALIĞIYLA MÜCADELE ETMİŞTİ

Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, 25 yıl boyunca MS hastalığıyla mücadele etmişti. 2024 yazında yaz aylarını geçirdiği Yeşilbaşköy'de 52 yaşında hayata veda eden Akaröz'ün cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde defnedilmişti. Ölümünün yıl dönümünde oğlunun anısını ölümsüzleştirmek isteyen Soyman, Yeşilbaşköy'de "Harun Soyman" adına çeşme yaptırdı.

TÖRENE YOĞUN KATILIM OLDU

Çeşmenin açılış törenine Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün yanı sıra Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkanı Ali Ulusoy, köy sakinleri ve Soyman'ın yakın dostları ile sevenleri katıldı. Harun Akaröz'ün ölüm yıl dönümüne denk gelen törende, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Safiye Soyman, oğlu adına yaptırdığı hayratı gözyaşlarıyla açtı

SOYMAN: BU SU HARUN İÇİN AKSIN

Açılış konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Safiye Soyman, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Gelen bütün dostlarımıza teşekkür ederim. Oğlum son 4-5 yıldır yazın burada, kışın Bodrum'da yaşıyordu. Burası benim için çok kıymetli. Bekir ağabeyi ona çok iyi baktı, bu hayratta da emeği çok büyük. Ağlasun Yeşilbaşköy benim köyümdür. Ölünceye kadar burayı bırakmayacağım, bu su burada akacak. Kim içerse oğluma dua etsin."

KAYMAKAMDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Törende konuşan Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ise, yapılan hayratın Türk kültüründeki manevi değerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Safiye Soyman'a ilçemize böyle anlamlı bir hayrat kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Çeşme, sadece su akan bir yapı değil; insanların hayırla anılacağı bir eserdir. Buradan akan her damla su, Harun kardeşimizin ruhu için akacaktır. Bir annenin çocuğuna duyduğu derin sevgi, bu hayratla birlikte burada yaşıyor."

Safiye Soyman, oğlu adına yaptırdığı hayratı gözyaşlarıyla açtı

Konuşmaların ardından okunan dualarla birlikte kurdele kesildi ve çeşme hizmete açıldı. Belediye Başkanı Ali Ulusoy, sanatçıya anlamlı katkısı nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

İÇİM YANIYOR

Tören sonrasında basın mensuplarına konuşan Safiye Soyman, oğluna duyduğu özlemi şu ifadelerle anlattı, "Çok duygulu bir gündeyim. Oğlum adına bir hayrat bırakmak istedim. Ağlasun Yeşilbaşköy onun öldüğü yer. Bugün yıl dönümü, yarın da Bodrum'da mezarı başında dualar edeceğiz. Herkes elini taşın altına koydu. Kadınlar gözleme, börek yaptı, halk geldi. Oğlumun kırkını da burada yapmıştık. Burası benim için çok özel. İçim çok yanıyor. Sanatçıyım ama görüyorsunuz, içim yanıyor dışım gülüyor. 'Sanat ölmez' diyoruz ama evlat acısı çok başka… Harun'um hep yaşasın. Kim su içiyorsa ona dua etsin."

Safiye Soyman, Yeşilbaşköy, Ağlasun, Magazin, Burdur, Tören, Çeşme, İçim, Son Dakika

Son Dakika Magazin Safiye Soyman, oğlu adına yaptırdığı hayratı gözyaşlarıyla açtı. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
5 katlı binada yangın dehşeti 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı 5 katlı binada yangın dehşeti! 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı
Resmen açıklandı Galatasaray’da ayrılık Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
Galatasaray’ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu Galatasaray'ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
West Hamlı Summerville, Mourinho’dan telefon bekliyor West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi

10:11
Helal olsun sana Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
09:42
Güpegündüz yaptıklarına bakın Görüntü Meksika’dan değil Türkiye’den
Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
16:15
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
16:10
Kırşehir’de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
16:09
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
16:03
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
15:27
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
15:19
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
15:12
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
15:07
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı
14:55
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 10:39:18. #7.12#
SON DAKİKA: Safiye Soyman, oğlu adına yaptırdığı hayratı gözyaşlarıyla açtı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.