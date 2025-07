Sahnede eteği düşen Jennifer Lopez\'den efsane tepkisi: "İyi ki İç Çamaşırım Vardı"

Jennifer Lopez, Varşova'daki konserinde sahnede yaşadığı talihsiz kazayla gündem oldu. 56 yaşındaki ünlü yıldız, Up All Night: Live in 2025 turnesi kapsamında verdiği konserde, seyircilerin kendisine doğum günü şarkısı söylemesi için sahneye çağrıldığı sırada talihsiz bir olay yaşadı.

Altın rengi payetli bikini üstü ve püsküllü eteğiyle sahneye çıkan Lopez'in eteği, dansçısının bağlamasına rağmen birkaç saniye içinde sahnenin ortasında yere düştü. Lopez kısa süreli bir şaşkınlık yaşasa da, hızlıca toparlandı ve altın rengi şortu ve parlak çizmeleriyle sahnede tur atarak eğlenceye devam etti.

Dansçı eteği yeniden takmaya çalışırken, ekip Stevie Wonder'ın Happy Birthday şarkısını söylemeye başladı. Ancak denemeler sonuçsuz kalınca Lopez eteği eline aldı ve seyircilere fırlatarak:

"İyi ki iç çamaşırım vardı. Normalde giymem,"

dedi. Eteği kapan hayrana da,

"Sende kalsın, geri istemiyorum,"

sözleriyle espri yaptı.

Konser sonrası olayın videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Hayranları Lopez'e övgü dolu yorumlar yaparken, bir hayranı:

"Durdurulamaz bir ikon, doğum günün kutlu olsun,"

diye yazdı.

Jennifer Lopez, turnesine Bükreş ve Abu Dabi konserleriyle devam edecek. Turne, 10 Ağustos'ta Kazakistan'ın Almatı kentinde sona erecek.