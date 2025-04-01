Şakir Paşa Ailesi\'nin oyuncuları Cansu Canan ile Bayram Sohbeti\'nin konuğu oldu

Usta isimlerin oyuncu kadrosunda yer alan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" her pazar günü seyircisiyle buluşuyor.

Entrika ve sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne seren dizinin oyuncuları tv100'ün sevilen yüzü Cansu Canan Özgen'in sunduğu Bayram Sohbeti programının konukları oldu ve merak edilen soruları cevapladılar.

Cansu Canan Özgen ilk konuğu Fırat Tanış oldu.

"SETE GELDİĞİMİZDE O ATMOSFERİN O DÖNEMİN İÇİNE SOKUYOR"

"Her gün bu sete geldiğimizde bu atmosfer bu kostümler son derece büyüleyici. Sizi ister istemez o dönemin atmosferinin içine sokuyor."

"AİLESİNE ÇOK DÜŞKÜN"

"Şakir Paşa çok otoriter gibi gözüküyor ama ailesine çok düşkün. Çocuklarına çok düşkün. Okumuş ve entellektüel. Şakir Paşa'nın herhalde kızına bir düşkünlüğü vardır. "

HANGİ DÖNEMİN KARAKTERİNİ CANLANDIRMAK İSTERDİ?

"Keşke benim istememle olsa, hiç düşünmedim böyle bir şey. Önemli olan hangi dönemi temsil ediyorsa o dönemin koşullarının buradaki gibi iyi hazırlanmış olması önemli.

"ÇOK KEYİFLİ BİR EKİBİMİZ VAR, HERKES ÇOK NAMUSLU"

Sette herkes çok eğleniyor. Çok uyumlu bir ekip. Herkes çok namuslu bir oyuncu herkes. Burada kimse kimsenin sütüne basmaya ezmeye çalışmıyor. Herkes son derece dayanışma içinde.

"GÖRMEYE DUYMAYA ALIŞKIN OLMADIĞIMIZ BİR OSMANLI'YI ANLATIYOR"

"Resmi kaynaklara daha sadık, bence daha sahici bir Osmanlı görüyoruz. Bir Avrupa imparatorluğu görüyoruz. Anadolu'ya çoğunlukla tarlası gibi bakmış. Orayı vergi, asker olarka değerlendirmiş. Burada görüyorsunuz bütün insanların yatırımları Avrupa'ya adamlar bir otel açmak istiyor. Balkanlar'da ayaklanmanın oradaki çözülmenin Osmanlı'da ne büyük bir zemin kaymasına yol açtığını görüyüyoruz. Biraz böyle bir Osmanlı var. Duymaya çok alışkın olmadığımız bir Osmanlı var. Yeni bir şey anlatıyor diyebiliriz.

İNSANLAR DÖNEM DİZİLERİNDE NE BULUYOR?

"Belki bu dönemde birşey bulamadıklar için başka dönemlerde bir şeyin karşılığını arıyor olabilir insanlar. Şu da söylenebilir, bu servis ediliyor, bu ortaya konuluyor insanlarda bunu seyrediyor, denebilir. "

"BU GERÇEK DEĞİL BİZ BUNA GERÇEK DİYEMEYİZ"

"Buradaki olay ne kadar biyografik bir şey olursa olsun, sonuçta ortaya çıkan şey izlenecek oradaki yazarın, senaristin dravmatik bir takım manevralarına tabidiri. Bu gerçek değil biz buna gerçek diyemeyiz. Her ayrıntısı gerçek olamaz. En basit tabiri ile söylemek gerekirse bu bir şaka. Gerçek değil ben Şakir Paşa değilim. Fırat Tanış ile Şakir Paşa'nın hiçbir alakası yok. Bambaşka zamanlarda yaşamış bambaşka insanlar. Elbette insanların birbirleri ile kesişen kümeleri vardır ama özellikle şu bu diyeceğim bir şey yok."

BAYRAM FIRAT TANIŞ İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Bayram ailedir benim için. Bir araya geldiğimiz zamanlardır. Aklıma en çok aile geliyor.

ŞAKİR PAŞA SETİNDE BİR GÜN NASIL GEÇİYOR?

Set saatinde geliyorum. Rejideki arkadaşlarla o günün planına, programına sahnelerine bakıyoruz. Belki çay içmeye vakit oluyor. Kostüme giriyoruz. Saç, makyaj ve mikrofon için hazırlanıyoruz. Sahnenin sırasını bekliyoruz. Sahne sırası gelince gidiyoruz sete. Daha fazlası ötesi yok. Ondan sonrada evlerimize gidiyoruz.

Cansu Canan Özgen diğer konukları ise Onur Durmaz ve Denise Capezza oldu.

"SENARYOYU OKURKEN ÇOK ŞAŞIRIYORUM"

Denise Capezza: Aniesi vahşi, iç güdüleriyle hareket eden bir karakter. Bende bazen senaryoyu okurken çok şaşırıyorum ona. Çünkü acayip bir karakter. Hiç beklemediğin hareketleri yapıyor. Bu diziye masum bir karekter gibi girdi. Baya farklı bir karaktere dönüştü. Bu beni çok zorladı. Beklemiyordum çünkü. Bu kadın çok zor bir hayat yaşadı, ailesi yok. Başka bir ülkeye geliyor, bütün her şey yok oluyor. Çok zor bir karakter. Dürüst olmak gerekirse anlamak beni zorluyor. Benden çok farklı bir kadın olduğu için onu anlamakta zorlanıyorum ama anlıyorum. İşim gereği onu en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum."

"BİR KLEPTOMANIN YAŞADIĞI HAZZI ANLAMAYA ÇALIŞTIM"

Onur Durmaz: Kleptomani üzerine araştırmalar yaptım, çalıştım. Hocalardan öğrenebildiğimi öğrendim. Herhangi bir kleptomanla tanışmadım ya da tanıştım farkında değilim. Bir kleptomanın o eşyayı çaldığı andaki hissettiği hazzı içimde bulmakta zorlandım.

"TÜRKİYE'DE HER SORUNA BİR ÇÖZÜM BULUNABİLİYOR"

Onur Durmaz: Sette hiç istemediğimiz sıkıntılar oldu, yangın gibi. Biz bunların içerisinde çok çabuk yenilendik.

"SİZ BİZDEN DAHA ÇOK ÇALIŞIYORSUNUZ"

Denise Capezza: "Türklerle aslında çok benzer taraflarımız var Akdeniz kültürü, ben özellikle Napoli'den geliyorum. Napoli'yi İstanbul'un küçük versiyonu gibi görüyorum. Hem kaotik hem zor tarafları var. Siz bizden daha çok çalışıyorsunuz onu söyleyebilirim. Hiç durmadan çalışıyorsunuz biz öyle değiliz.Siz iş için yaşıyorsunuz. Biz yaşamak için çalışıyoruz. Öyle bir fark var. "

Ünlü oyuncu Devrim Yakut, Cansu Canan Özgen'in konukları arasındaydı.

"SARA TİPİK BİR OSMANLI KADINI"

"Soylu bir aileden gelen eğitim görmüş bir kadını da ona eklediğimizde daha güçlü daha dominant ama temel Türk kadını olmanın özelliklerini de kaybetmemiş, ailenin büyüğü olmanın bütün özelliklerini taşıyan bir karakter."

"ÇALIKUŞU ROMANINDAKİ FERİDE OLMAK İSTERDİM"

"Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda yaşamak, o harca su çekenlerden biri olmak, o dönemin idealist öğretmenlerinden biri olmak isterdim."

"ÖZEL TİYATROLARA DAHA ÇOK DESTEK VERİLMELİ"

Bağımsız tiyatrolarda gençlerin biraz daha desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.