Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı
18.10.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sinemasının usta isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu (90), Teşvikiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. “Yabancı Damat”ın “Memik Dede” karakteriyle tanınan sanatçının cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Yakın dostu Tülin Oral, “Bu hafta ziyarete gitmeyi düşünüyordum ama nasip olmadı” sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

Türk sinemasının önemli isimlerinden mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu (90), Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Sanat Dünyasına Veda Etti

'Yabancı Damat' dizisindeki 'Memik Dede' karakteriyle hafızalarda yer edinen mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu için öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Sanat Dünyasına Veda Etti

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, oyuncu Binnur Kaya, Meral Çetinkaya, Tülin Oral, Salih Kalyon Binnur Kaya ve Cihat Tamer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı. 90 yaşında hayatını kaybeden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Sanat Dünyasına Veda Etti

'SANATA ÇOK İYİ BAKAN, DÜNYAYI ÇOK İYİ GÖREN BİRİYDİ'

Cenazeye katılan oyuncu Tülin Oral, "Benden 2 yaş büyüktü, 40 senelik arkadaşımdı. Eşi de öyle. Çok iyi bir çiftti, ikisi de çok iyi sanatçıydı. Eşi hem keman çalardı, keman bölümü mezunuydu, hem de çok iyi bir ressamdı. Son zamanlarda o da benim resmimi yapacaktı ama o da nasip olmadı. Birbirimizle çok iyi çalıştık. Arkadaş olmanın dışında, meslektaş olarak da son derece uyumluydu.

Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Zaten Arif çok uyumlu bir insandı. Bütün arkadaşlarıyla çok iyiydi, çok zarifti. Son derece anlayışlı, sanata çok iyi bakan, dünyayı çok iyi gören biriydi. Sohbetlerimizde çok mutlu olurdum, onunla konuşmaktan dünyam açılırdı hatta. 'Yabancı Damat'ta gerçekten ikimiz de çok iyi çalıştık, çok güldük beraber. Onunla çalışırken çok eğlendim. Çok üzgünüm. Yapacak başka bir şey yok, söyleyecek bir şey de yok, arkasından üzülmekten başka. Hatta bu hafta içerisinde ona gitmeyi düşünüyordum, kısmet olmadı ama telefonda konuştuk hep. Birbirimize hep derdimizi anlattık, 'ben iyiyim Tülin merak etme' dedi bana. O bana kötü bir sürpriz yaptı, üzgünüm. Büyük bir kayıp, sanat dünyası ve insanlık için" dedi.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Sanat Dünyasına Veda Etti

'ÇOK YÖNLÜ SANATÇI AĞABEYİMİZ, BABAMIZDI'

Oyuncu Salih Kalyon ise, "Arif Erkin Güzelbeyoğlu ile Dostlar Tiyatrosu'nda tanıştım. Dostlar Tiyatrosu'nun kurucuları arasındaydı. Başar Sabuncu'nun 'Zemberek' adlı oyununda birlikte oynama şansına sahip oldum. Daha sonra 'Bizimkiler' dizisinin müziklerini yaptı ve bazı bölümlerde rol aldı. Çok değerli bir mimar, müzisyen, çok yönlü bir sanatçı ağabeyimiz, babamızdı. Bugün aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun" şeklimde konuştu.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Sanat Dünyasına Veda Etti
Kaynak: DHA

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yabancı Damat, Kültür Sanat, Tülin Oral, Arif Erkin, Teşvikiye, Magazin, Kültür, Sinema, Sanat, Yaşam, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı İşte verdiği ifade 14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı! İşte verdiği ifade
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı
Ankara’da bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi Ankara'da bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi
Skandal iddia Cemil Çiçek’e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi Skandal iddia! Cemil Çiçek'e mesaj attığını sanarken, yanlış kişiden torpil istedi
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti
Savaş hazırlığı mı Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
63 kişinin öldüğü Tutar Yapı Sitesi davasında sanıklara ceza yağdı 63 kişinin öldüğü Tutar Yapı Sitesi davasında sanıklara ceza yağdı
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

16:04
Sergen Yalçın’dan sürpriz ilk 11
Sergen Yalçın'dan sürpriz ilk 11
16:04
İsrail’de Mehmetçik korkusu “Kabus“ manşetleri atmaya başladılar
İsrail'de Mehmetçik korkusu! "Kabus" manşetleri atmaya başladılar
15:40
Alkollü avukat, polis memuruna çarpıp kaçtı: O anlar kamerada
Alkollü avukat, polis memuruna çarpıp kaçtı: O anlar kamerada
15:35
Fatih Terim’den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
14:30
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog
14:21
Dilan Polat intihara mı kalkıştı Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi
14:19
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
13:42
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray’dan çok çirkin yanıt
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt
13:22
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim
13:04
’’Öcalan için İmralı’ya gitmeye gerek yok’’ diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu
''Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok'' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu
12:39
Sanat dünyası yasta Arif Erkin Güzelbeyoğlu’na son veda
Sanat dünyası yasta! Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na son veda
11:27
“En iyi turizm köyleri“ belli oldu Türkiye’den 4 köy listede
"En iyi turizm köyleri" belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2025 16:14:54. #7.12#
SON DAKİKA: Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.