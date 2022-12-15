Umreye giden Sırp şarkıcı Emina Jahovic, başörtüsü takarak poz verdi - Son Dakika
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Umreye giden Sırp şarkıcı Emina Jahovic, başörtüsü takarak poz verdi

15.12.2022 07:51
Umreye giden Sırp şarkıcı Emina Jahovic, başörtüsü takarak poz verdi

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde umreye gitti. Maneviyata yönelen Sırp şarkıcı Jahovic, sosyal medya hesabından başörtülü bir fotoğrafını paylaştı.

2018 yılında Mustafa Sandal ile 9 yıllık evliliğini bitiren Sırp şarkıcı Emina Jahovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Maneviyata yönelen şarkıcı, önceki gün sosyal medya hesabından uçak biletini paylaşarak Medine'ye gittiğini duyurdu.

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Emina Jahovic umreden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Başörtüsü takarak poz veren Sırp şarkıcı, o anlarını da takipçilerinin beğenisine sundu.

Umreye giden Sırp şarkıcı Emina Jahovic, başörtüsü takarak poz verdi
Umreye giden Sırp şarkıcı Emina Jahovic, başörtüsü takarak poz verdi
Umreye giden Sırp şarkıcı Emina Jahovic, başörtüsü takarak poz verdi
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Mustafa Sandal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Umreye giden Sırp şarkıcı Emina Jahovic, başörtüsü takarak poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Umreye giden Sırp şarkıcı Emina Jahovic, başörtüsü takarak poz verdi - Son Dakika
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