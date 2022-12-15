Umreye giden Sırp şarkıcı Emina Jahovic, başörtüsü takarak poz verdi

2018 yılında Mustafa Sandal ile 9 yıllık evliliğini bitiren Sırp şarkıcı Emina Jahovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Maneviyata yönelen şarkıcı, önceki gün sosyal medya hesabından uçak biletini paylaşarak Medine'ye gittiğini duyurdu.

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Emina Jahovic umreden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Başörtüsü takarak poz veren Sırp şarkıcı, o anlarını da takipçilerinin beğenisine sundu.