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Şarkıcı Teoman'ın ölümden döndüğü saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Şarkıcı Teoman'ın ölümden döndüğü saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı

06.02.2022 11:48

İstanbul'un en ünlü mekanlarından birine dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Kafede ünlü şarkıcı Teoman'ın da olduğu belirtildi. 3 kişinin yaralandığı saldırı anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir kafeye alınmayan kişi ya da kişiler mekana ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Kafede ünlü şarkıcı Teoman'ın da olduğu ortaya çıktı. Silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

Olay, dün 01.30 sıralarında Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi'ndeki ünlü bir kafede yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde kafeye gelen kişi ya da kişiler mekana alınmadı. Saat 01.30 sıralarında tekrar olay yerine gelen kişi ya da kişiler, caddeden kafeye silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu 2 kafe çalışanı ile 1 çiçekçiyle yaralandı. Silahlı saldırganlar olay sonrası kaçarken ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Teoman'ın ölümden döndüğü saldırıya ait görüntüler çıktı

YERDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Polis ekipleri de ünlü kafe ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda yerde çok sayıda kovan bulundu. Saldırı sırasında kafenin önündeki lüks bir otomobile de mermi isabet etti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için harekete geçti.

Teoman'ın ölümden döndüğü saldırıya ait görüntüler çıktı

SALDIRI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Kafeye silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişi otomobilden inip kafeye doğru ateş açıyor. Saldırgan ardından otomobile binerek uzaklaşıyor.

Teoman'ın ölümden döndüğü saldırıya ait görüntüler çıktı

TEOMAN DA KAFEDEYDİ

3 kişinin yaralandığı olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da kafede olduğu ortaya çıktı. Teoman, saldırı sonrası aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Teoman'ın ölümden döndüğü saldırıya ait görüntüler çıktı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Şarkıcı Teoman'ın ölümden döndüğü saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şarkıcı Teoman'ın ölümden döndüğü saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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