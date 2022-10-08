İlişkisi olduğu halde başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehditler savurdu: Hiç istemediğiniz kadar canınızı yakarım - Son Dakika
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İlişkisi olduğu halde başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehditler savurdu: Hiç istemediğiniz kadar canınızı yakarım

08.10.2022 15:04

Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşarken başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehdit dolu bir paylaşıma imza attı. Yaşanan olay sonrası Bekiroğlu ile ayrılan Çıra, "Hakkımda aptal aptal konuşanlara bedel ödetirim. Hiç istemediğiniz kadar canınızı yakarım" diyerek öfke kustu.

Aldattığı için boşandığı Selin Ciğerci'den sonra fenomen Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra, Nil Buse Yılmaz adlı bir kadın tarafından ifşa edildi. Mesajların yayılmasının ardından sevgilisinden ayrılan Çıra, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalar yaptı.

MESAJLARI İFŞA OLDU

702 bin takipçisi bulunan Nil Buse Yılmaz isimli kullanıcı, Instagram hesabından Çıra'nın kendisine attığı mesajları ifşa ederek "Rahatlıkta Gökhan Çıra gibi olun" dedi. Mesajlarda genç kadına evine çağıran Çıra'nın "Senin sevgilin yok mu?" sorusuna "Var Buse dövseydin" cevabını verdiği görüldü. Çıra'nın "Sen de duruyorsun yani" mesajına sinirlenen genç kadın "Ben günübirlik bir kadın değilim. Sevgilin olmasına rağmen bu teklifi yapıyorsun çok itici" karşılığı veriyor.

İlişkisi varken bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehditler savurdu

"CANIMI YAKARSANIZ İSTEMEDİĞİNİZ KADAR CANINIZI YAKARIM"

Mesajların ardından Instagram hesabından paylaşım yaparak tehditler savuran eski futbolcu Gökhan Çıra, şunları yazdı: "Bakın boş boş mesaj atmayı geçin kim benim hakkımda yalan dolan konuşuyor, aptal aptal şeyler söylüyorsa bedelini çok ağır ödetirim. Susuyorsam sebebi vardır. Saygısızlık etmemekten ama eğer canımı yakarsanız hiç istemediğiniz kadar canınızı yakarım. Gelene gelirim, gidene giderim. Sonucunun nasıl olduğu ne olduğu hiç umurumda olmaz. Konuşuyorsanız da ağzınızdan yüzüme konuşun. G.... konuşmayın yoksa isteseniz de ağzınızdan konuşamazsınız."

"BENİM AĞZIMI AÇTIRMAYIN"

"Ne dert oldum ya kaç gündür yok yazmışım yok, o olmaz bu olur... Burası benim şahsi yerim istediğime yazarım, çizerim, istediğimi söylerim. Siz kimsiniz benim özgürlüğümü kısıtlamaya çalışıyorsunuz? Kendi burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz. Sizin de yazdıklarınızı, konuştuklarınız biz de mi atalım. Ne b.. olmaya çalıştığınız da belli değil. Şu an ki olduğum hayata tek başıma geldim çalışarak. Benim ağzımı açtırmayın yüzüme gelip konuşun eğer o kadar delikanlıysanız, yüreğiniz varsa. Benim sabrımla oynamayın hepinizin ne b.. yaptığını ne yaşadığını biliyorum. Ben konuşursam sadece arkanızdan kalmam sonra ne selam vermeye g... yer ne de insanların yüzüne bakmaya. Ne yaptıysam iyi ki yapmışım, yapmaya da devam edeceğim."

İlişkisi varken bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehditler savurdu
İlişkisi varken bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehditler savurdu
İlişkisi varken bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehditler savurdu
İlişkisi varken bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehditler savurdu
Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadına "yanıma gelsene" diyerek attığı mesaj ifşa oldu
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Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadına 'yanıma gelsene' diyerek attığı mesaj ifşa oldu Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadına 'yanıma gelsene' diyerek attığı mesaj ifşa oldu Selin Ciğerci...BU İDDİALAR ONU ÇILDIRTACAK Selin Ciğerci...BU İDDİALAR ONU ÇILDIRTACAK

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Son Dakika Magazin İlişkisi olduğu halde başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehditler savurdu: Hiç istemediğiniz kadar canınızı yakarım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlişkisi olduğu halde başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehditler savurdu: Hiç istemediğiniz kadar canınızı yakarım - Son Dakika
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