İlişkisi olduğu halde başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehditler savurdu: Hiç istemediğiniz kadar canınızı yakarım

Aldattığı için boşandığı Selin Ciğerci'den sonra fenomen Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra, Nil Buse Yılmaz adlı bir kadın tarafından ifşa edildi. Mesajların yayılmasının ardından sevgilisinden ayrılan Çıra, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalar yaptı.

MESAJLARI İFŞA OLDU

702 bin takipçisi bulunan Nil Buse Yılmaz isimli kullanıcı, Instagram hesabından Çıra'nın kendisine attığı mesajları ifşa ederek "Rahatlıkta Gökhan Çıra gibi olun" dedi. Mesajlarda genç kadına evine çağıran Çıra'nın "Senin sevgilin yok mu?" sorusuna "Var Buse dövseydin" cevabını verdiği görüldü. Çıra'nın "Sen de duruyorsun yani" mesajına sinirlenen genç kadın "Ben günübirlik bir kadın değilim. Sevgilin olmasına rağmen bu teklifi yapıyorsun çok itici" karşılığı veriyor.

"CANIMI YAKARSANIZ İSTEMEDİĞİNİZ KADAR CANINIZI YAKARIM"

Mesajların ardından Instagram hesabından paylaşım yaparak tehditler savuran eski futbolcu Gökhan Çıra, şunları yazdı: "Bakın boş boş mesaj atmayı geçin kim benim hakkımda yalan dolan konuşuyor, aptal aptal şeyler söylüyorsa bedelini çok ağır ödetirim. Susuyorsam sebebi vardır. Saygısızlık etmemekten ama eğer canımı yakarsanız hiç istemediğiniz kadar canınızı yakarım. Gelene gelirim, gidene giderim. Sonucunun nasıl olduğu ne olduğu hiç umurumda olmaz. Konuşuyorsanız da ağzınızdan yüzüme konuşun. G.... konuşmayın yoksa isteseniz de ağzınızdan konuşamazsınız."

"BENİM AĞZIMI AÇTIRMAYIN"

"Ne dert oldum ya kaç gündür yok yazmışım yok, o olmaz bu olur... Burası benim şahsi yerim istediğime yazarım, çizerim, istediğimi söylerim. Siz kimsiniz benim özgürlüğümü kısıtlamaya çalışıyorsunuz? Kendi burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz. Sizin de yazdıklarınızı, konuştuklarınız biz de mi atalım. Ne b.. olmaya çalıştığınız da belli değil. Şu an ki olduğum hayata tek başıma geldim çalışarak. Benim ağzımı açtırmayın yüzüme gelip konuşun eğer o kadar delikanlıysanız, yüreğiniz varsa. Benim sabrımla oynamayın hepinizin ne b.. yaptığını ne yaşadığını biliyorum. Ben konuşursam sadece arkanızdan kalmam sonra ne selam vermeye g... yer ne de insanların yüzüne bakmaya. Ne yaptıysam iyi ki yapmışım, yapmaya da devam edeceğim."