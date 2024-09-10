Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi

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Kaybının 19. gününde cansız bedeni çuvalın içinde bulunan 8 yaşındaki Narin hakkında konuşan Sevda Demirel, ''Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım yeter ki bunları assınlar'' dedi. Demirel'in sözleri vatandaşların tepkisini çekti.

10.09.2024 11:45  Güncelleme: 13:01
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin, kaybının 19. gününde cansız bedeni bir çuvalın içinde bulundu. ölümüyle Türkiye'ye yasa boğan Narin, dün son yolculuğuna uğurlandı. Katıldığı bir törende konuşan Sevda Demirel'in şeriat çağrısı tepkileri beraberinde getirdi.

"ŞERİATI KABUL EDİYORUM, YETER Kİ BU İNSANLARI ASSINLAR"

Bir ödül töreninde Magazin Burada'ya konuşan Sevda Demirel, Narin'in ölümüyle ilgili "Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım yeter ki bunları assınlar! Tabii ki çözüm! Çok ciddi bir caydırıcılık. Ben şeriat, kapanmak vs. sonsuz kabul ediyorum. Yeter ki assınlar, vinçle sallansınlar. Olmaz! Ne hayvanlara ne çocuklara ne bebeklere! Yani bunlar gerçekten insan değil bunlar. İblisin çalışanları bunlar, normal insan bunu yapmaz" ifadelerini kullandı.

Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi

TEPKİ YAĞIYOR

Sevda Demirel sözlerinden dolayı kısa sürede X gündem listesine girdi. Şeriat çıkışından dolayı tepki çeken Demirel için "Aklı başında bir insan Türkiye'de idamı nasıl savunur" yorumları yapıldı.

İşte bazı yorumlar:

Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Tepkilerin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Sevda Demirel, "Kimse konuyu saptırmasın lütfen. Sinirimden elbette bazı cümleleri, kelimeleri büyük büyük kullanmış olabilirim ama bunların asılması için şeriata bile razıyım yani en kötüsüne bile razıyım demek istedim. Elbette laik bir Türk kadınıyım" ifadelerini kullandı.

Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
Sevda Demirel, Narin\'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi

Sevda Demirel, Magazin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Akay Kayhan: Kaş yapayım derken göz çıkarmak buna denir! Şeriatı en kötüsü diye nitelendirmek küfürdür.. 252 31 Yanıtla
  • Eymen KARA: En kötüsüne bile razıyım diyorsun Oda şeriat Şeriat demek Allahın kanunları demek ve sen ona saldırıyorsun . 233 36 Yanıtla
  • dinçer: şeriat bizi yaratan rabbimizin yasaklarının tanımıdır, şeriatı lanetlemek ( haşa ) rabbimizi naletlemektir... ve yeri direk cehennemliktir. kinattaki en yüce kanun Allah'ın kanunu yani şeriattır... ama bu şeriatı kâinatta uygulayan hiçbir devlet yoktur. İran,ırak,Arabistan gibi ülkeler şeriat adı altında saçma sapan kanun yapmışlardır 160 17 Yanıtla
  • Coşkun Aksu: Allahın kanunu olsa bunlar olmaz zaten 149 18 Yanıtla
  • Harun Çelik: Boş insan boş yorum bunların derdi narin falan değil durumdan vaziyet çıkarmak 97 1 Yanıtla
  • Ömer Sancar: helal olsun niye Allah kanunlarından korkuyorsunuz kısasa kısas 68 10 Yanıtla
  • Emk: Kasnak yuvarlandı elek oldu …….? 60 0 Yanıtla
  • Ateş Dağlı: Anlaşılan Para Bitti Şu Durumdan Rant Sağlamaya Çalışıp Böylesi Yorum Yaptığına Göre Birazda Kendi Geçmişine Baksanya:) 43 6 Yanıtla
  • kadir kınay: Şeria gelirse ilk sen kaç Ulkeden 37 5 Yanıtla
  • Onur Akdağ: helal sana be 14 25 Yanıtla
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