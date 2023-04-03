Şeyma Subaşı, abonelerine özel fotoğraflarını ifşalayan Meriç Keskin'i engelledi

Dünyada birçok yıldızın ve Influencer'ın "ücretli abonelik" karşılığında Instagram'da özel içerikler paylaşma modasına Türkiye'den ilk katılan isim Şeyma Subaşı oldu. Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin aylık bedeli ise 69 TL. Düğünüyle ilgili tüm detayları gizli hesabından yayınlayan Subaşı, bekarlığa veda partisinden kareleri de paylaştı. Subaşı, kendisine abone olan fenomen Meriç Keskin'in partiden kareleri paylaştığını görünce engelledi.

"ŞEYMA BENİ ENGELLEMİŞ, PARAMI GERİ VER"

Subaşı'nın kendisini engellediğini fark eden sosyal medya fenomeni, "Şeyma beni engellemiş galiba. Bizim 69 TL ne olacak? Vallahi bak gider Acun'dan isterim. Söyleyin iade etsin 69 liramı. Vallahi Acun Ilıcalı'nın kapısını çalarım. Ne kadar ayıp bir şey bu ya. Ne yaptık ya biz sana. Paramı geri istiyorum, tüketici haklarına gideceğim. Resmen bu dolandırmak değil de ne?" diyerek sitem etti. Meriç Keskin daha sonra da Şeyma Subaşı'nın kitabını çöpe attığı anı paylaştı.

"ENGELLERİM, AYNI HAYATIMDAN ENGELLEDİĞİM GİBİ"

Herkese açık olan hesabından Meriç Keskin'i engellemesiyle ilgili konuşan Şeyma Subaşı, "Kendini sevmek ve sevildiğini bilek çok güzel bir şey. Hele de değer gördüğünü bildiğin insanlar tarafından. Daha özel paylaşımları zaten özel hesabımda yapıyorum. Takip etmek isterseniz edersiniz. Diğer türlü şeyler gördüğümde de engellerim. Aynı hayatımdan engellediğim gibi" dedi.