TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da yarışan ve Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle tanınan Fatmagül Fakı, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.
Instagram'ı aktif şekilde kullanan Fatmagül Fakı, geçtiğimiz günlerde oğlu Kaan'ı kucağına almıştı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Fakı, değerli anları kayda aldırıp sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı.
1990 Konya doğumlu olan Fatmagül Fakı, Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun oldu. Kısa süre hosteslik yapan Fatmagül, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'ın 2013 yılında ekranlara gelen sezonunda gönüllüler takımında mücadele etti. Fakı, daha sonra Magazin D isimli programın sunuculuğunu yaptı.
Son Dakika › Magazin › Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu! İşte oğluyla ilk paylaşımı - Son Dakika