Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu! İşte oğluyla ilk paylaşımı - Son Dakika
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Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu! İşte oğluyla ilk paylaşımı

30.12.2022 15:39

Survivor 2013 yarışmasıyla tanınırlık kazanan ve "Yerli Adriana Lima" olarak bilinen Fatmagül Fakı, ilk bebeğini kucağına aldı. Fakı, doğum anına ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da yarışan ve Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle tanınan Fatmagül Fakı, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

ANNE OLDU

Instagram'ı aktif şekilde kullanan Fatmagül Fakı, geçtiğimiz günlerde oğlu Kaan'ı kucağına almıştı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Fakı, değerli anları kayda aldırıp sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı.

Yerli Adriana Lima diye anılıyordu! Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu

"YERLİ ADRİANA LİMA" OLARAK TANINDI

1990 Konya doğumlu olan Fatmagül Fakı, Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun oldu. Kısa süre hosteslik yapan Fatmagül, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'ın 2013 yılında ekranlara gelen sezonunda gönüllüler takımında mücadele etti. Fakı, daha sonra Magazin D isimli programın sunuculuğunu yaptı.

Yerli Adriana Lima diye anılıyordu! Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu
Yerli Adriana Lima diye anılıyordu! Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu
Yerli Adriana Lima diye anılıyordu! Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu
Yerli Adriana Lima diye anılıyordu! Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu
Yerli Adriana Lima diye anılıyordu! Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu
Yerli Adriana Lima diye anılıyordu! Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu
Yerli Adriana Lima diye anılıyordu! Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu
Yerli Adriana Lima diye anılıyordu! Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu! İşte oğluyla ilk paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu! İşte oğluyla ilk paylaşımı - Son Dakika
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