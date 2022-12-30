Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatmagül Fakı anne oldu! İşte oğluyla ilk paylaşımı

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"Pamuğa bu yağı damlatıp cinsel organınıza koyun" dedi! Tepkiler çığ gibi

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da yarışan ve Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle tanınan Fatmagül Fakı, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

ANNE OLDU

Instagram'ı aktif şekilde kullanan Fatmagül Fakı, geçtiğimiz günlerde oğlu Kaan'ı kucağına almıştı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Fakı, değerli anları kayda aldırıp sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı.

"YERLİ ADRİANA LİMA" OLARAK TANINDI

1990 Konya doğumlu olan Fatmagül Fakı, Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden mezun oldu. Kısa süre hosteslik yapan Fatmagül, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'ın 2013 yılında ekranlara gelen sezonunda gönüllüler takımında mücadele etti. Fakı, daha sonra Magazin D isimli programın sunuculuğunu yaptı.