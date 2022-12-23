Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün kadrosuna dahil olan kadın yarışmacıları duyurdu - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün kadrosuna dahil olan kadın yarışmacıları duyurdu

23.12.2022 09:39

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün merakla beklenen kadın yarışmacılarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ilıcalı, yeni sezon kadrosunda yer alacak Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'a başarılar diledi.

Her yıl büyük bir ilgiyle izlenen Survivor 2023'ün yarışmacıları belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı, 4 erkek yarışmacının ardından 3 kadın yarışmacının da ismini açıkladı.

ÜNLÜ İSİMLER KADRODA

Survivor 2023'ün yeni sezonunda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney'in ardından Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ile Cansu Tuman da kadroya girdi. 13,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından isimleri açıklayan Acun Ilıcalı, "Hepsine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

26 Mayıs 1998 İstanbul doğumlu Zeynep Alkan 24 yaşındadır. Aslen Hataylı olan Zeynep Alkan, yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör'ün kızıdır.

SEÇKİN PİRİLER KİMDİR?

Seçkin Piriler, 1980 yılında dünyaya geldi. 1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında ikinci seçildi. Bir Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Dünyaca ünlü markaların defilelerinde yer aldı. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde yardımcı rol aldı. 24 Mart 2010 tarihinde Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlendi. Hakan ve Volkan adında iki oğlu vardır. 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

CANSU TUMAN KİMDİR?

Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji eğitimi alan Cansu Tuman, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı. Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli Film ve dizilerde rol aldı.

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