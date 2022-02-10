Üye Girişi
Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş - Son Dakika

Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş

10.02.2022 23:07

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasında çıkan kavga gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın RTÜK kuralları gereği televizyonda yayınlanamadığını söylediği kavganın görüntüleri dijital platformda yayınlandı. Kavgada Hikmet'in kıyafetlerinin yırtılması dikkatlerden kaçmadı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ederken, zaman zaman aşırı gergin anlar da yaşanıyor. Gönüllüler takımında bulunan Hikmet ve Yunus Emre'nin kavgası son ada konseyinin ana konusu olmuştu.

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

ÇEVREDEKİLER ZAR ZOR AYIRDI

Acun Ilıcalı'nın RTÜK kuralları gereği televizyonda yayınlanamadığını söylediği kavganın görüntüleri Exxen platformunda yayınlandı. Görüntülerde birbirine giren yarışmacıları, çevredeki arkadaşları ve çekim ekibi araya girerek sakinleştirdi.

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

HİKMET'İN TİŞÖRTÜ PARAMPARÇA OLDU

Kavgada Hikmet'in tişörtünün aldığı müdahale ile paramparça olması dikkatlerden kaçmadı. Hikmet'in üzerine yürüyen Yunus Emre'nin küfürler etmesi ve "Survivor'ı yakarım" demesi de sosyal medyada çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Survivor All Star'da Hikmet ve Yunus Emre arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLAR
500

Survivor All Star, Acun Ilıcalı, Yunus Emre, Survivor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
23:07 Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş
23:04 Meteoroloji uyardı, eğitime kar molası verildi! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
23:03 Beşiktaş'ın kaçırdığı gol, A Spor yorumcusunu canlı yayında kendinden geçirdi! Tepkiler çığ gibi büyüyor
22:55 15 yaşındaki Yağmur'un hayatını kaybettiği kovalamacada polis memurları serbest kaldı
22:19 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan faturalarla ilgili yeni çıkış: Hatadan dönülmez ise diğer adımları da atacağım
22:09 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Erdoğan'dan ilk açıklama
21:51 Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık birbirine girdi! Koridor adeta savaş alanına döndü
21:39 Demet Akalın'ın online alışveriş sınavı! Yaptığı hata sosyal medyada alay konusu oldu
21:12 Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım
21:10 Sivas'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü tırın dorsesine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 23:13:13. #1.11#
SON DAKİKA: Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement