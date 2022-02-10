Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ederken, zaman zaman aşırı gergin anlar da yaşanıyor. Gönüllüler takımında bulunan Hikmet ve Yunus Emre'nin kavgası son ada konseyinin ana konusu olmuştu.

ÇEVREDEKİLER ZAR ZOR AYIRDI

Acun Ilıcalı'nın RTÜK kuralları gereği televizyonda yayınlanamadığını söylediği kavganın görüntüleri Exxen platformunda yayınlandı. Görüntülerde birbirine giren yarışmacıları, çevredeki arkadaşları ve çekim ekibi araya girerek sakinleştirdi.

HİKMET'İN TİŞÖRTÜ PARAMPARÇA OLDU

Kavgada Hikmet'in tişörtünün aldığı müdahale ile paramparça olması dikkatlerden kaçmadı. Hikmet'in üzerine yürüyen Yunus Emre'nin küfürler etmesi ve "Survivor'ı yakarım" demesi de sosyal medyada çok konuşulan detaylardan biri oldu.