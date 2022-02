Tacizcisi onunla olmak için cinsiyet bile değiştirdi! Ceylan Ertem'den yeni duyuru: Söz verdi, bir daha yaklaşmayacak!

Ünlü sanatçı Ceylan Ertem, beş yıldır attığı her adımını takip eden saplantılı kadın hayranının, gittiği her şehirde, her tatilde ve her konserde takip ettiğini açıkladı. Twitter'dan korkusunu dile getiren Ertem, şahsın kendisine yakın olmak için cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiğini ve son olarak taşındığı evin adresini öğrenip, yemek yolladığını açıklayarak, savcılığa şikayette bulunacağını söyleyerek gündeme gelmişti.

ÖZÜR DİLEYİP SÖZ VERDİ

Konuya yönelik sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Ceylan Ertem, saplantılı hayranı için şunları söyledi:

"Merak eden herkese; avukatım birkaç gündür gerekli olan her şeyi yapıyor. Karşı taraf gelen tepkilerin de büyük katkısı ile özür dileyip, bir daha asla yaklaşmayacağının sözünü verdi. Biz yine de gerekli işlemleri yaptık. Bir daha bu sıkıntının devam etmeyeceğini umuyorum. Destek olup, bu tacizin sonunda durması için sesini yükselten herkese sevgilerimi gönderiyorum. Bu kadar yüksek bir sesin karşı tarafın geri çekilmesine sebep olacağını bilmiyordum ama yine de destek almak istemiştim. Ve gerçekten çok etkili oldu. Herkese minnettarım. Yalnız olmadığını bilmek güzel bir duygu. Eminim bundan sonra bir sıkıntı yaşamayacağım. Yaşarsam da binlerce şahidim var, bu bile güçlü bir duygu."