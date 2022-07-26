Klibin son sahnesinde yer alan kadının Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu olduğu sanılmıştı. Tevetoğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken genç kadının Brezilyalı oyuncu ve model Giulia Vaz olduğu öğrenildi.

Pandemi sonrası suskunluğunu bozan Tarkan , bu kez de 'Yap Bi Güzellik'le sevenlerinin karşısına çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Tarkan'ın Klibinde Oynayan Güzel Bakın Kim Çıktı - Son Dakika

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