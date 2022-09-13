HBO yapımları silip süpürdü! 74. Emmy Ödülleri açıklandı - Son Dakika
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HBO yapımları silip süpürdü! 74. Emmy Ödülleri açıklandı

13.09.2022 09:21

Televizyon dünyasının en önde gelen etkinliklerinden olan ve 74'üncüsü düzenlenen Emmy Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Törene 38 ödülün sahibi olan HBO'nun yapımları damga vurdu. Öte yandan dünyaca ünlü yıldızlar geceye akın etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 74. düzenlenen Emmy Ödülleri Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlendi. Sinemanın ve TV ekranlarının ünlü yıldızları, iki yıllık bir aranın ardından törene akın etti.

38 EMMY ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDULAR

HBO ve kardeş kuruluşu HBO Max'e ait yapımlar toplamda 38 Emmy Ödülü kazanarak törene damga vurdu. HBO bünyesindeki The White Lotus, en iyi senaryo da dahil olmak üzere 10 ödül kazandı. Euphoria da 6 ödülle geceyi tamamlarken Zendaya dram kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünün de sahibi oldu. Başarısıyla dikkat çeken şirket, geçtiğimiz sene de 19 Emmy Ödülü kazanmıştı.

NETFLIX YAPIMLARI 26 ÖDÜL ALDI

Online platform Netflix de bu yıl 26 Emmy Ödülü'nün sahibi oldu. Squid Game 6, Stranger Things 5, Arcane ise dört ödül kazandı. Ozark dizisinin yıldızı Julia Garner ise en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alarak üçüncü Emmy Ödülü'nü kazandı. Apple TV+ bünyesinde yayınlanan Ted Lasso da en iyi komedi serisinde ikinci kez ödül kazanırken Jason Sudeikis ve Brett Goldstein da geceden ödülle ayrıldı.

İŞTE EMMY ÖDÜLÜ'NÜN SAHİPLERİ...

DRAMA DALINDA EN İYİ DİZİ

Succession

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

KOMEDİ DALINDA EN İYİ DİZİ

Ted Lasso

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

EN İYİ MİNİ DİZİ

The White Lotus

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

DRAMA DALINDA EN İYİ AKTÖR

Lee Jung-jae- Squid Game

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

DRAMA DALINDA EN İYİ AKTRİST

Zendaya-Euphoria

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

KOMEDİ DALINDA EN İYİ AKTRİST

Jean Smart- Hacks

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

KOMEDİ DALINDA EN İYİ AKTÖR

Jason Sudeikis- Ted Lasso

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİNDE EN İYİ AKTRİST

Amanda Seyfried- The Dropout

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİNDE EN İYİ AKTÖR

Micheal Keaton- Dopesick

74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
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Emmy Ödülleri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin HBO yapımları silip süpürdü! 74. Emmy Ödülleri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HBO yapımları silip süpürdü! 74. Emmy Ödülleri açıklandı - Son Dakika
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