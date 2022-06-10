Tolga Akış, Zeynep Bastık ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı: Evliliği pek beceremedik ama seni çok seviyorum Zeyno'cum - Son Dakika
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Tolga Akış, Zeynep Bastık ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı: Evliliği pek beceremedik ama seni çok seviyorum Zeyno'cum

10.06.2022 14:30

Evliliklerinin üzerinden 1 sene geçmeden ayrılık kararı alan Zeynep Bastık ile Tolga Akış çifti gündemde yer almaya devam ediyor. Boşanma haberlerinin doğru olduğunu ifade eden Akış, "Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onlar yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeynocum." dedi.

Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz sene temmuz ayında 3 yıl birliktelik yaşadığı menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturdu. Görkemli bir düğünle evlenen çiftin mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde ilk seneyi tamamlamayan çift, boşanma kararı aldı.

"EVLİLİĞİ SONLANDIRDIK AMA AİLE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Boşanma haberinin gündem olmasıyla Instagram hesabından eşini öptüğü bir fotoğrafı yayınlayan Zeynep Bastık, "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazla oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz" dedi.

Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış, aşkını haykırdı

"BİRBİRİMİZİN BAŞINA BELA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Instagram hesabından eşini kucağına aldığı bir fotoğrafı yayınlayan Tolga Akış ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün çıkan boşanma haberiyle ile ilgili ilk ve son iki cümle edeyim. Haber doğru fakat Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onlar yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeynocum."

Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış, aşkını haykırdı
Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış, aşkını haykırdı
Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış, aşkını haykırdı
Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış, aşkını haykırdı
Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanma kararı alan Tolga Akış, aşkını haykırdı
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Zeynep Bastık, Tolga Akış, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tolga Akış, Zeynep Bastık ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı: Evliliği pek beceremedik ama seni çok seviyorum Zeyno'cum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tolga Akış, Zeynep Bastık ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı: Evliliği pek beceremedik ama seni çok seviyorum Zeyno'cum - Son Dakika
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