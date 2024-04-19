Tom Cruise\'nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi

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Görevimiz Tehlike, Top Gun, Jack Reacher gibi yapımlarda rol alan Tom Cruise'nin 10 yıldır görüşmediği kızı Suri Cruise, 18 yaşına girdi. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan genç kız dün New York City'de görüntülendi.

SADE BİR HAYAT YAŞIYOR

2006'da meslektaşı Katie Holmes ile nikah masasına oturan Tom Cruise'nin Suri adını verdiği bir kızı olmuştu. Evliliklerini bir süre devam ettiren çift, 2012 yılında boşandı. Çiftin kızının velayeti ise anneye verildi. Kızıyla bir bağı olmayan oyuncu, 10 yıldır da görüşmüyor. Bu süreçte gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Suri Cruise, 18 yaşına girdi. Doğum gününde bir arkadaşıyla buluşarak kendisine çiçek olan Suri'nin annesinin gençliğe benzediği de dikkatlerden kaçmadı.

BABASINI KABUL ETMİYOR

Suri ile yakın olan bir kişi Daily Mail'e yaptığı açıklamada "Tom, Suri için yok. Suri 18 yaşında olmasına rağmen babasıyla herhangi bir temasta bulunmayacak ve babası arasa bile cevap vermeyecektir. Katie ya da Suri için Tom diye biri yok yok ve Suri de hiçbir şey için babasına güvenmek istemiyor. Tek bir ebeveyni olduğunu ve onun da annesi olduğunu hissediyor" dedi.