Tom Cruise'nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Tom Cruise'nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi

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Babası Tom Cruise ile 10 yıldır görüşmeyen ve basında hiç yer almayan kızı Suri Cruise 18 yaşına bastı. Yıllar sonra ilk kez görüntülenen genç kızın, annesine benzerliği de dikkat çekti.

19.04.2024 14:44  Güncelleme: 14:49
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Görevimiz Tehlike, Top Gun, Jack Reacher gibi yapımlarda rol alan Tom Cruise'nin 10 yıldır görüşmediği kızı Suri Cruise, 18 yaşına girdi. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan genç kız dün New York City'de görüntülendi.

SADE BİR HAYAT YAŞIYOR

2006'da meslektaşı Katie Holmes ile nikah masasına oturan Tom Cruise'nin Suri adını verdiği bir kızı olmuştu. Evliliklerini bir süre devam ettiren çift, 2012 yılında boşandı. Çiftin kızının velayeti ise anneye verildi. Kızıyla bir bağı olmayan oyuncu, 10 yıldır da görüşmüyor. Bu süreçte gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Suri Cruise, 18 yaşına girdi. Doğum gününde bir arkadaşıyla buluşarak kendisine çiçek olan Suri'nin annesinin gençliğe benzediği de dikkatlerden kaçmadı.

Tom Cruise'un ilk kez görüntülenen kızı Suri, 18. yaş gününü babasız kutladı

BABASINI KABUL ETMİYOR

Suri ile yakın olan bir kişi Daily Mail'e yaptığı açıklamada "Tom, Suri için yok. Suri 18 yaşında olmasına rağmen babasıyla herhangi bir temasta bulunmayacak ve babası arasa bile cevap vermeyecektir. Katie ya da Suri için Tom diye biri yok yok ve Suri de hiçbir şey için babasına güvenmek istemiyor. Tek bir ebeveyni olduğunu ve onun da annesi olduğunu hissediyor" dedi.

Tom Cruise'un ilk kez görüntülenen kızı Suri, 18. yaş gününü babasız kutladı
Tom Cruise'un ilk kez görüntülenen kızı Suri, 18. yaş gününü babasız kutladı
Tom Cruise'un ilk kez görüntülenen kızı Suri, 18. yaş gününü babasız kutladı
Tom Cruise'un ilk kez görüntülenen kızı Suri, 18. yaş gününü babasız kutladı
Tom Cruise'un ilk kez görüntülenen kızı Suri, 18. yaş gününü babasız kutladı
Tom Cruise\'nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi

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Son Dakika Magazin Tom Cruise'nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Çevre: Muhteşem bir haber 7 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Müğe Anlı'nın haberi olsaydı daha erken buluştururdu baba ile kızı :)))) 6 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Bu kızı ve annesini tanımadığımdan dolayı kendimle gurur duyuyorum. 1 0 Yanıtla

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