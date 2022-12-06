Manken Özge Ulusoy, babasının hayatını kaybettiği kaza esnasında kırılan saatini paylaştı - Son Dakika
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Manken Özge Ulusoy, babasının hayatını kaybettiği kaza esnasında kırılan saatini paylaştı

06.12.2022 10:00

Trafik kazasında babasını yitiren manken Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından babasının kaza esnasında kırılan saatini paylaştı. Paylaşıma ölüm saati ve gününü not eden Ulusoy, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine de teşekkür etti.

Manken Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy'a, pazar günü saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda araç çarptı. Babasının ani ölümüyle yıkılan Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

BABASININ KAZADA KIRILAN SAATİNİ PAYLAŞTI

Instagram hesabından babasının kaza anında kırılan kol saatini paylaşan Özge Ulusoy, fotoğrafa 04.12.2022. 14.05... Babacığım..." notunu ekledi. Ünlü isim, bir sonraki paylaşımında da bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür ederek "Babamın ne kadar sevildiğini büyük bir gururla anladığım şu acılı günlerde bana attığınız binlerce mesajla ona layık bir evlat ve aile olduğumuz da fark etmemi sağladınız. Tanıyan, tanımayan güzel mesajlarıyla yüreğimi serinleten hepinize kendim ve tüm ailem adına sonsuz teşekkür ederim. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin" dedi.

Ölüm acısı yaşayan Özge Ulusoy, babasının kaza esnasında kırılan saatini paylaştı

ÖZGE ULUSOY: BABAM BENİM İÇİMDE YAŞAYACAK

Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy için dün Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Haydar Ulusoy'un eşi Armağan Ulusoy, kızları Nilay Ulusoy ve Özge Ulusoy katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Özge Ulusoy, babasının çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek, "Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bu dünyada yaşayan bir melekti. Birçok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş bize çok iyi bir baba oldu. Herkes burada onu ne kadar çok seviyor görüyorum. Herkesin hakkında neler düşündüğünü de biliyorum. Okuyorum, hiç tanımayan insanlar bana ulaştılar; babamın ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar. Şükürler olsun böyle bir insanın evladıyım. Damarımda, hücremde her şeyimde bırakıp gittiğine inanmıyorum, benim içimde yaşayacak ve gidilecek güzel bir yer varsa bunu en çok hak eden babam. O yüzden sadece dualarınızı istiyorum. Huzurla istirahat etsin" ifadelerini kullandı.

Ölüm acısı yaşayan Özge Ulusoy, babasının kaza esnasında kırılan saatini paylaştı
Ölüm acısı yaşayan Özge Ulusoy, babasının kaza esnasında kırılan saatini paylaştı
Ölüm acısı yaşayan Özge Ulusoy, babasının kaza esnasında kırılan saatini paylaştı
Ölüm acısı yaşayan Özge Ulusoy, babasının kaza esnasında kırılan saatini paylaştı
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Özge Ulusoy, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Manken Özge Ulusoy, babasının hayatını kaybettiği kaza esnasında kırılan saatini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manken Özge Ulusoy, babasının hayatını kaybettiği kaza esnasında kırılan saatini paylaştı - Son Dakika
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