Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem toprağa verildi - Son Dakika
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Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem toprağa verildi

30.07.2022 15:02

Şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem'in vasiyet ettiği gibi Türk bayrağına sarılı tabutu Atatürk Kültür Merkezi'ne getirilerek tören düzenlendi. İrem'in naaşı tören sonrası Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. İrem için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene İrem'in eşi Hansu İrem, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz'ın aralarında bulunduğu siyasetçiler, sanatçılar ve sevenleri katıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çelenk gönderdi.

ŞARKILARIYLA HAZIRLANAN BİR VİDEO İZLETİLDİ

Törende İlhan İrem'in şarkılarıyla hazırlanan kısa video gösterimi izletildi. Usta sanatçı için törende konuşmalar da yapıldı. Törende dostları da İlhan İrem'i anlattı. Konuşmaların ardından İrem'in naaşı İBB zabıta tören taburu tarafından cenaze namazı için Bebek Camii'ne götürüldü.

Usta sanatçı İlhan İrem son yolculuğuna uğurlandı

DEMİRCAN: GİDİŞİYLE DE TÜRKİYE'Yİ BİRLEŞTİRMEYİ BAŞARDI

AKM'de düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "İlhan İrem müziğimize yaptığı olağanüstü katkılarının yanı sıra dünyayı yaşanılır kılan dönüştürücü gücün sevgi olduğunu inatla ve sürekli olarak vurgulayan büyük bir ozandı. Ben İlhan İrem denildiğinde dinleyenlerini huzura ve sükunete davet eden benzersiz sesini, yeni tarzlar, alışılmadık usuller denemekten çekinmeyişini, popüler müziğin dayatmalarına uymak yerine inatla kendi iç sesinin peşinden gidişini hatırlıyorum. Onu biricik ve özel kılan da bunlardı zaten. Nereden bileceksin ayrılığın acısını, sen hiç sensiz kalmadın ki? sözleriyle hafızalara kazınmış, aşıkların sözcüsü olmuştu. İyileştiren bir müzik yapıyordu. Düşmanlığı değil barışı hedefleyen, öfkenin yerine sevgiyi koyan İlhan İrem gidişiyle tüm Türkiye'yi birleştirmeyi başardı. Onu kaybettiğimiz için hepimiz çok üzgünüz. Onu müziğiyle, kelimeleriyle, ve tabutunun Türk bayrağına sarılmasını isteyecek kadar büyük memleket aşkıyla sonsuza dek hatırlayacağız" diye konuştu.

İMAMOĞLU: İLHAN İREM İSTANBUL'A EMANETTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ölüm haberi bana bildirildiğinde çok enteresan bir biçimde yanımdaki arkadaşıma İlhan İrem'i kaybettik ve ardından çok seviyordum dedim. Bu çok enteresan bir duygu. İnsanların içinde bazı şeyler birikiyor ve bir an kaybedince hatırlıyorsunuz. Çok seviyordum lafını bana dedirtmesi çok enteresan. Biz yan yana gelmedik, el sıkışmadık. Bu duyguyu vermek, bunu verebilen bir insan olmak çok özel bir insan olmasına yetiyor. Gerçekten insanların aklına kazınan, duyguları yerleştiren, sözleriyle düşündüren çok özel bir sanatçı. Böyle bir insanın bu ülkede yaşamış olması değerliydi. Sanatçı duruşuyla herkesin kalbini kazanan bir insan. Bu an itibariyle İlhan İrem, İstanbul'a emanettir. İstanbul'da her türlü kendisini ve eserlerini yaşatmaya, onu özel konumunda hissettirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bebek Camiinde kılınan cenaze namazının ardından İrem, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Usta sanatçı İlhan İrem son yolculuğuna uğurlandı

VASİYETLERİ YERİNE GETİRİLDİ

İlhan İrem'in ölümü sanat dünyasını yasa boğarken eşi Hansu İrem, sanatçının vasiyetini açıkladı. Ünlü ismin üç isteğinden bahseden İrem, "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı İlhan İrem son yolculuğuna uğurlandı
Usta sanatçı İlhan İrem son yolculuğuna uğurlandı
Usta sanatçı İlhan İrem son yolculuğuna uğurlandı
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Kaynak: DHA

İlhan İrem, İstanbul, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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