Ünlü isimlerden eski eşinin şiddetine maruz kalan fenomen İrem Ay'a destek: Yanındayız!

Sosyal medyada 35 bin takipçisi bulunan İrem Ay'ın eski eşi Berkan S. tarafından şiddet gördüğü hatta işkenceye maruz kaldığı ileri sürüldü. Gördüğü şiddete sessiz kalmayan İrem Ay, sosyal medya hesabından peş peşe şiddet anlarına ait görüntüleri paylaştı.

KANLAR İÇİNDE KALDIĞI ANI PAYLAŞTI

Peş peşe paylaşımlar yapan Ay, boşandığı eşi Berkay S. tarafından sistematik işkenceye maruz bırakıldığını söyleyerek takipçilerinden destek istedi. Berkay S.'nin kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra gülümseyerek başında beklediğini söyleyen genç kadın, o anlara ait fotoğrafı da paylaştı.

"BASKILARLA TUTUP SUSTURDUĞUNUZ KARDEŞİMİN HESABINI SORACAĞIM"

Kardeşinin yaşadıklarına sessiz kalamayan abla Dilan Ay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yaptıklarınızı normalleştiremeyeceksiniz! Paranıza ve soyadınıza güvenerek bizi sindiremeyeceksiniz! Morluklar, kanlar içinde yerde yatan insan sizin kızınız olsa böyle örtbas eder miydiniz Sevgi Saner-Ayhan Saner-Berkay Saner-Burcu Saner? Tek tek bilecekler isminizi. Bu kızların arkasında nasılsa kimse yok diye mi kafanız rahattı? Biz sizin ayıplarınızı birbirimize bile anlatamazken siz bir yenisini eklemekten keyif mi aldınız? İrem evlendiği günden beri Berkay'ı tedavi ettirmek için uğraştı. Bütün sapkınlıklarına beni bile dahil etmeden göğüs germeye çalıştı. Siz öyle yüzsüzsünüz ki utanıp arlanmak bir kenara üzerine hesap sorarsınız. Ama bu sefer öyle olmayacak! BİZ soracağız bu 4 yılın hesabını. Şantajlarla, baskılarla yanında tutup susturduğunuz kardeşimin hesabını ben soracağım! Bodrum, Miami, İstanbul fark etmez nereye giderseniz gidin ayıbınız vurulacak yüzünüze."

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GELDİ

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan şiddet görüntülerine ünlü isimler de sessiz kalmadı. Dilan Ay'ın paylaşımına yorum yapan Hatice, Aynur Aydın ve Aslı Bekiroğlu "Yanındayız" dedi. Bahar Şahin ve Aslı İnandık ise Instagram hesaplarından paylaşım yaparak desteklerini gösterdi.