Tolga Karel\'den Ayşe Barım paylaşımı: Geç kalınmış bir operasyon

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Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

Ünlü oyuncu Tolga Karel, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Pek çok ünlü isim duruma tepki gösterirken, Yaprak Dökümü dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Tolga Karel sosyal medyadan Ayşe Barım'ın tutuklanmasına mutlu olduğuna dair peş peşe hikayeler paylaştı.

"GEÇ KALINMIŞ BİR OPERASYON"

Karel, "Ayşe Barım olayı dediğim gibi öyle basit bir olay değil. 7 yıldır Amerika'da yaşıyorum bir gün bile milletimi kötülemedim gittiğim gördüğüm her yerde Türk olduğumu, Türkiyeli olduğumu söylemekten hep gurur duydum ama bu insanlar öyle değil! Geç kalınmış bir operasyon. Savcıları hiçbir güçten etkilenmedikleri, bu onurlu duruş ve verdikleri karar dolayısıyla takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.