Tolga Karel'den Ayşe Barım paylaşımı: Geç kalınmış bir operasyon - Son Dakika
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Tolga Karel'den Ayşe Barım paylaşımı: Geç kalınmış bir operasyon

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Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında ünlü oyuncu Tolga Karel'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Karel, duruma ilişkin düşüncelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

28.01.2025 09:06
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Ünlü oyuncu Tolga Karel, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Pek çok ünlü isim duruma tepki gösterirken, Yaprak Dökümü dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Tolga Karel sosyal medyadan Ayşe Barım'ın tutuklanmasına mutlu olduğuna dair peş peşe hikayeler paylaştı.

"GEÇ KALINMIŞ BİR OPERASYON"

Karel, "Ayşe Barım olayı dediğim gibi öyle basit bir olay değil. 7 yıldır Amerika'da yaşıyorum bir gün bile milletimi kötülemedim gittiğim gördüğüm her yerde Türk olduğumu, Türkiyeli olduğumu söylemekten hep gurur duydum ama bu insanlar öyle değil! Geç kalınmış bir operasyon. Savcıları hiçbir güçten etkilenmedikleri, bu onurlu duruş ve verdikleri karar dolayısıyla takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü Oyuncu Tolga Karal, Menajer Ayşe Barım'ın Gözaltına Alınması Hakkında Paylaşımda Bulundu
Ünlü Oyuncu Tolga Karal, Menajer Ayşe Barım'ın Gözaltına Alınması Hakkında Paylaşımda Bulundu
Ünlü Oyuncu Tolga Karal, Menajer Ayşe Barım'ın Gözaltına Alınması Hakkında Paylaşımda Bulundu
Ünlü Oyuncu Tolga Karal, Menajer Ayşe Barım'ın Gözaltına Alınması Hakkında Paylaşımda Bulundu
Ünlü Oyuncu Tolga Karal, Menajer Ayşe Barım'ın Gözaltına Alınması Hakkında Paylaşımda Bulundu
Ünlü Oyuncu Tolga Karal, Menajer Ayşe Barım'ın Gözaltına Alınması Hakkında Paylaşımda Bulundu
Ünlü Oyuncu Tolga Karal, Menajer Ayşe Barım'ın Gözaltına Alınması Hakkında Paylaşımda Bulundu
Tolga Karel\'den Ayşe Barım paylaşımı: Geç kalınmış bir operasyon

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Son Dakika Magazin Tolga Karel'den Ayşe Barım paylaşımı: Geç kalınmış bir operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Yanlız Kurt:
    Vayyyyyy Tolga KAREL Konuştuuuuuuuu bravo Madem ülkeni o kadar seviyor ve ülken için yaşıyordun da neden Amerika'ya FETÖ sevici ve onlara yataklık edenlerin ülkesine sığındın breeee yüzsüzzzzz 249 286 Yanıtla
  • aragorn:
    HELAL OLSUNTOLGA 259 198 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    Tolga beye teşekkür 195 158 Yanıtla
  • Salih021212:
    adamsin tolga 155 129 Yanıtla
  • Nurettin icoz İcoz:
    devlet bazen ölü taklidi yapar ki alt izini it izinden insanlar da görsün ayıksin . ve gördük ayıktık bedel ödetme zamanı ! 144 36 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ne ayşeymiş be gezi olaylarından tut her yerde adı geçiyor bu güne kadar hesap sormak için neyi beklemişler o da ayrı bir konu 126 23 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    Operasyon dizi sektörü üzerine olsaydı hak derdim ama 13 sene sonra gezi hortlatilmak istenircesine yapılan operasyona şüpheyle yaklaşırım. 50 90 Yanıtla
  • Dogan Asi:
    merak etme kim vatanımızi.bolmeye çalışıyorsa hepsi kim olursa olsun cezasını çekecek bu vatan hepinizin 127 10 Yanıtla
  • Haktan Koç:
    Adam!!! 98 29 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Belli ki Ayşe Hanım seninde tekerine taş koymuş. 48 59 Yanıtla
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