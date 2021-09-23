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Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım - Son Dakika

Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım

23.09.2021 14:20
Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım, System.String[]

TEPKİLER GİDEREK BÜYÜYORİşte bu durum özellikle kadın hakları dernekleri başta olmak üzere birçok kişi ve kuruluşu harekete geçirdi.

TEPKİLER GİDEREK BÜYÜYOR

İşte bu durum özellikle kadın hakları dernekleri başta olmak üzere birçok kişi ve kuruluşu harekete geçirdi. Hatta ABD Başkanı Joe Biden bile Texas'ta kürtajı büyük oranda yasaklayan yasanın yürütmesinin Yüksek Mahkeme tarafından durdurulmamasına tepki gösterdi.

Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım

SES GETİREN BİR MAKALE KALEME ALDI

Elbette yasayı destekleyenler olduğu gibi tamamen karşı duranlar da var. Özellikle de bu ikinci grubun sesi giderek daha fazla yükselmeye başladı. Yasaya karşı olanlara bir destek de ünlü oyuncu Uma Thurman'dan geldi. 51 yaşındaki Thurman, gençlik yıllarında yaşadığı deneyimle ilgili olarak Washington Post gazetesi için bir makale kaleme aldı. Bu makalede de "hayatımın en karanlık deneyimi" diyerek yaşadıklarını anlattı. Her ne kadar o dönemde bu kararı çok kolay almamış olsa da şimdi geriye dönüp baktığında pişmanlık duymadığını da itiraf etti Thurman.

Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım

PİŞMAN OLAN DA VAR MEMNUN OLAN DA

Yasa ile ilgili tartışmalar sürerken, gösteri dünyasının ünlülerinin bu konuda yaptığı açıklama ve itiraflar bir kez daha gündeme geldi. Gençlik yıllarında yaşadıklarını samimi bir şekilde anlatan bu ünlülerden bazıları, kararları yüzünden pişmanlık duymuyor, bazıları o dönemde başka seçenekleri olmadığını belirtiyor. İçlerinden biri ise gençlik yıllarında verdiği bu kararın "bütün hayatını lanetlediğini" savunuyor. İşte ünlülerin son dönemin en çok tartışılan konusuyla ilgili yaşam deneyimleri ve anlattıkları.

Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım

'DAHA ÇOK KONUŞMAMIZ GEREK'

Amerikalı oyuncu Busy Philipps, çok genç yaşta hamile kaldığını ve bebeğini aldırdığını saklamayan ünlülerden. "Busy Tonight" adlı TV şovunda henüz 15 yaşındayken kürtaj yaptırdığını itiraf eden Philips, Teksas eyaletindeki yasayla ilgili olarak da "Bu ülkenin her yerindeki kadınlar ve genç kızlar için çok korkuyorum" diye konuştu. Oyuncu "Hepimizin daha çok konuşmaya ve kendi hikayelerimizi anlatmaya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" diyerek görüşünü özetledi.

Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım

'YARGILANMAYI DEĞİL ŞEFKATİ HAK EDER'

Busy Philips, kürtajı suç sayan bir yasanın, kadınların kişisel tercihlerini engelleyerek onların hayatını riske atacağını da savundu. Philips "Her kadın, kendi bedeni söz konusu olduğunda müdahale görmeyi ve yargılanmayı değil şefkat ve bakımı hak eder" diyerek sözlerine son noktayı koydu.

Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım

'HAYATIM BOYUNCA VERDİĞİM EN DOĞRU KARAR'

The Good Place adlı yapımla tanınan Jameela Jamil de geçmişte kürtaj deneyimi olan ve bu konuda konuşan ünlülerden. Hatta bunu da "hayatı boyunca verdiği en doğru karar" olarak nitelendiriyor. 2019 yılının mayıs ayında Jamil, Twitter hesabından bu konuda bir makale paylaştı. O dönemde Georgie eyaletinde çıkarılan kürtaj yasasını da "üzücü, insanlık dışı, kadınların bedenleri üzerindeki haklarını, ruh sağlığını hiçe sayan bir yasa" olarak nitelendirdi. Jameela Jamil bu şekilde kadınların kendilerine tecavüz eden kişilerin bebeğini taşımaya mecbur bırakılarak cezalandırıldığını da savundu.

Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım

'O ÇOCUKLAR YETİMHANEDE BÜYÜMEK ZORUNDA KALIYOR'

Jameela Jamil, genç yaşta hamile kalıp bebeğini aldırdığını itiraf ettikten sonra da bunun hem kendisi, hem istemediği bebek için en doğru karar olduğunu" savundu. Jamil, o dönemde bebek sahibi olmak için hem psikolojik hem de finansal açıdan kendini hazır hissetmediğini de sözlerine ekledi. Oyuncu, bu şekilde dünyaya gelen çok sayıda bebeğin, yetimhanelerde büyümek zorunda kaldığını savundu. Kürtajı suç sayan yasalardan en çok da yoksul, engelli kadınların zarar gördüğünü, varlıklı kesimin daha fazla özgürlüğe sahip olduğunu da vurguladı Jamil.

Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım

'DÖRT BUÇUK AYLIK HAMİLEYDİM'

Şu anda üç kız çocuk annesi olan Milla Jovovich de geçmişte acil bir kürtaj operasyonu geçirmek zorunda kaldığını 2019'da yaptığı bir Instagram paylaşımında itiraf etmişti. Jovovich, 2017 yılında yaşadığı bu zorunlu kürtajı şöyle anlatmıştı: "Dört buçuk aylık hamileydim ve Doğu Avrupa'da bir film çekimindeydim. Erken doğuma girmek zorunda kaldım ve bana bütün bu uygulama boyunca uyanık kalmam gerektiği söylendi."

Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım

'ÖLDÜĞÜM GÜNE KADAR UNUTMAYACAĞIM'

Güzel oyuncu bunun "hayatı boyunca yaşadığı en korkunç deneyim" olduğunu da vurguladı o paylaşımda. Jovovich "Kaybettiğim şeyin anısı, öldüğüm güne kadar benimle kalacak" diyerek de bu konuda hissettiklerini ifade etmişti. Jovovich, kürtajı engelleyen yasalar nedeniyle birçok kadının "merdiven altı" yerlerde, temizlik ve sağlık koşulları uygun olmayan şekilde kürtaj yaptırmak zorunda kalacağını da ekledi.

Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım

'TEK BAŞIMA BÜYÜTMEYE HAZIR DEĞİLDİM'

Bir dönem Brad Pitt ile ilişki yaşadığı iddialarıyla gündemde olan Alia Shawkat, 20 yaşındayken bir kürtaj deneyimi yaşadığını itiraf etti. Irak asıllı bir babanın kızı olan Shawkat, bebeğinin babasının Filistinli olduğunu ve ABD'ye girişine izin verilmediğini söyleyerek "Anne olmaya ya da bebeğimi tek başıma büyütmeye hazır değildim" diyerek kendisini kürtaja yönelten nedenleri dile getirdi.

Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım

'HAYATIM LANETLENDİ'

Henüz bir yeni yetmeyken bebek aldırmak zorunda kalan Nicki Minaj ise yaşadığı bu deneyimin "yaşadığı en zor şey" olduğunu itiraf etti. 2014 yılında Rolling Stone dergisine verdiği röportajda bu konuya değinen Minaj "Öleceğimi sanmıştım" diyerek neler hissettiğini anlattı. Çocuğuna verebileceği hiçbir şey olmadığı için böyle bir karar aldığını belirten Minaj, yine de belli ki bunun ağırlığını hiç üzerinden atamadı. Bunu da "Bu seçimim beni hayatım boyunca lanetledi" diyerek dile getirdi.

Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım

'BİR TECAVÜZCÜYLE BİRLİKTE EBEVEYNLİK YAPACAKTIM'

Oyuncu Ashley Judd sık sık gençlik yıllarında yaşadığı tacizlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Judd, 2019 yılının nisan ayında New York'ta gerçekleşen Dünya Kadınlar Zirvesi'nde üç kez tecavüze uğradığını itiraf edip bir keresinde de hamile kaldığını anlattı. Oyuncu sonuç olarak bebeğini aldırdığını belirtip bunun nedenini de şöyle anlattı: "Eğer bu kararı vermeseydim, yasalara göre bir tecavüzcüyle birlikte o bebeğe ebeveynlik yapmak zorunda kalacaktım."

Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım

'KARİYERİMİN ÖLÜMÜ DEMEKTİ'

Ekranın tecrübeli yıldızlarından biri olan Joan Collins de 20 yaşındayken başına gelenleri, hem katıldığı programlarda hem de röportajlarında anlattı. Collins, 20'li yaşlarındayken Warren Beatty ile ilişki yaşadığını ve hamile kaldığını söyledi. 2010 yılında Piers Morgan'ın sohbet programında bu konuya değinen Collins, o dönemde bir bebek dünyaya getirmenin "kariyerinin ölümü" anlamına geleceğini sözlerine ekledi. Joan Collins o dönemde parası olmadığını da vurgulayarak "Dünyaya bir çocuk getirecekseniz onun sorumluluğunu üzerinize almanız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kadın Hakları, Philips, Kürtaj, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım - Son Dakika
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