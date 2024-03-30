Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu

Ramazan Bayramı\'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu

Ramazan Bayramı'nda sahne alacak olan ünlü isimler arasında Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Alişan, Sibel Can, Aleyna Tilki, İrem Derici gibi isimler yer alıyor. Gülşen 10 milyon TL ile en yüksek ücreti alırken, Ajda Pekkan 8.5 milyon TL ile ikinci sırada yer alıyor. Diğer ünlülerin alacakları ücretler ise haberde yer alıyor.

30.03.2024 19:56  Güncelleme: 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı'nda sahne alacak olan ünlü isimler, konser anlaşmalarını tamamladı. Aralarında Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Alişan, Sibel Can, Aleyna Tilki, İrem Derici'nin de yer aldığı ünlülerin alacakları ücretler ortaya çıktı. Şarkıcı Gülşen 10 milyon TL ile birinci sırada yer alırken Ajda Pekkan 8.5 milyon TL ile 2'nci sırada yer aldı.

10 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda konser anlaşmalarını tamamlayan ünlü şarkıcıların alacağı ücretler ortaya çıktı. Ünlü isimler tek gecede servet kazanacak.

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücret tarifeleri

Ramazan Bayramı, Aleyna Tilki, İrem Derici, Ajda Pekkan, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kıbrıs, Alişan, Gülşen, Ünlüler, Müzik, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İSMAİL TARIK ÖZÇETİN: Zenginin malı fakirin çenesini yorarmış 0 0 Yanıtla

19:54 Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti
18:14 Gaziantep’te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu Gaziantep'te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu
18:09 Yerel seçim için propaganda yasakları başladı Yerel seçim için propaganda yasakları başladı
16:34 İzmir’de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
19:56 Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan ’İki Gözüm Ahmet: Sürgün’ filmi 5 Nisan’da vizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyonda
17:05 Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu
17:02 Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı’nın eleştiri videosunu ti’ye aldı: ’Babababa’ diyesim geliyor Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor
16:59 Şanlıurfa’da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu Şanlıurfa'da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
16:29 Gaziantep’te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı Gaziantep'te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı
16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 20:21:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement