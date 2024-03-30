Ramazan Bayramı\'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu

Soner Olgun: Serdar Ortaç şarkısı söyleyeceksin deseler müziği bırakırım

Soner Olgun, müziğin kendisi için en büyük mutluluk olduğunu belirterek, yakın zamanda kendi yazdığı tiyatro oyununda başrol oynayacağını müjdeledi. Olgun, hiçbir popüler şarkıyı sahnede söylemediğini ve müziği bırakabileceğini ifade etti. Ayrıca, hayatta kendisi için büyük bir şans olan eşi Özlem Olgun'a olan bağlılığını da dile getirdi. Mülkiyete inanmadığını ve hiçbir zaman ev sahibi olmadığını söyleyen Olgun, kirada yaşamanın kendisi için bir tercih olduğunu belirtti.