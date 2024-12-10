Uzak Şehir, Yeni Bölümüyle Rekor Kırdı! - Son Dakika
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Uzak Şehir, Yeni Bölümüyle Rekor Kırdı!

Uzak Şehir, Yeni Bölümüyle Rekor Kırdı!

KANAL D'nin popüler dizisi Uzak Şehir, yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Alya'nın çocuğuna kavuşma mücadelesi ve Cihan ile olan yakınlaşması büyük ilgi gördü. 11.10 reyting ile sezona damga vurdu.

10.12.2024 12:54  Güncelleme: 13:05
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KANAL D'nin reytinglerde zirveye yerleşen dizisi Uzak Şehir, yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Tansiyonun arttığı bölümde, Cihan (Ozan Akbaba) ile Alya'nın (Sinem Ünsal) yakınlaşması dikkat çekti. Alya'nın çocuğunu göstermeyen Albora Ailesi'yle çetin mücadelesi devam ederken, Cihan'ın evliliğe ikna hamleleri boşa çıkmadı ve Alya şartlar sunarak evlenmeyi kabul etti. Temponun hiç düşmediği yapımda Sadakat, Alya'yı vurarak evliliğe karşı çıkacağını bir kez daha ispatladı.

Dizinin ilk sahnelerinde Alya, "Demir senden intikam almam için fırsat sundu. Hala kararlı mısın böyle biriyle evlenmeye, benimle evlenirsen felaketin olurum" diyerek Cihan'ı evlilik fikrinden vazgeçirmeye çalıştı. Tatlı sert atışmaların ekrana geldiği anlarda izleyicinin beğenisini kazanan ikili, yaşanacak aşkın sinyallerini verdi.

KONAĞA ARABAYLA GİRDİ

Heyecanın hiç düşmediği bölümde oğlu Deniz'i konağa götürdükleri için gözü dönen Alya, konağın kapısını arabasıyla kırdı. Alya, Cihan'a "Kalbim attığı sürece seni affetmeyeceğim" dedi.

İLK YAKINLAŞMA

İstanbul'a Kanada Konsolosluğu'na giden Alya'yı Cihan da takip etti. Yaşadıklarına dayanamayan Alya, çareyi kadehlerde buldu ve sarhoş oldu. Cihan'ın odasına kadar kucağında taşıdığı Alya'ya şefkat dolu bakışları ve tavırları izleyicinin içini ısıttı.

ALYA VURULDU

Çocuğuna kavuşmak için her şeyi göze alan Alya, Cihan'la evlenmeyi kabul ettiğini söylemek için konağa gitti. Cihan'la konuşmasına engel olan Sadakat hıncını alamadı ve "Bu kadın artık karın olarak da giremez buraya" diyerek rest çekti. Alya da "Sizin bana yaşattıklarınızı yaşatmadan hiçbir yere gitmeyeceğim" diyerek karşılık verdi. Bu tehdide boyun eğmeyeceğini düşünen Sadakat, evlenmeyi kabul eden Alya'yı tek kurşunla vurdu.

UZAK ŞEHİR KENDİ REKORUNU KIRDI

Uzak Şehir, yayınlanan son bölümüyle rekor tazeledi. Her sahnesi heyecanla izlenen dizi, Total izleyici grubunda 11.10 reyting yüzde 27.69 izlenme payı ile sezonun en yüksek dizi reytingini aldı. 20+ABC1'de 10.63 reyting ve yüzde 23.96 izlenme payı alan Uzak Şehir pazartesi akşamına bir kez daha damga vurdu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Heyecan dolu hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen 'Uzak Şehir', yayınlanan son bölümüyle büyük ses getirdi. Bölüm yayınlandığı andan itibaren, özellikle X platformunda gündemin zirvesine yerleşerek uzun süre TT (Trend Topic) listesinde yer aldı. Sadakat'in Alya'ya karşı verdiği sert tepkiler, izleyiciler arasında ciddi tartışmalara yol açarken, Alya'nın, çocuğuna kavuşmak için yaptığı cesur ve kararlı hamleler ise birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı AyNa Yapım imzalı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Uzak Şehir her pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Uzak Şehir, Yeni Bölümüyle Rekor Kırdı! - Son Dakika

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