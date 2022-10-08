Oyuncu çift, Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak bugün evleniyor! Düğün öncesi romantik pozlar... - Son Dakika
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Oyuncu çift, Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak bugün evleniyor! Düğün öncesi romantik pozlar...

08.10.2022 08:22

Yargı dizisinde Neva rolüyle adını geniş bir kitleye duyuran Başak Gümülcinelioğlu ile Erkek Severse dizisinde oynayan Çağrı Çıtanak, bugün hayatlarını birleştiriyor. İkili, düğün öncesi verdikleri romantik pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisindeki Neva Hakime rolüyle hafızalara kazınan Başak Gümülcinelioğlu ile son olarak Erkek Severse dizisinde oynayan Çağrı Çıtanak bugün nikah masasına oturuyor. Çift, gelinlik ve damatlık giymeden düğün öncesi bir çekim yaptırmak için kamera karşısına geçti.

"DÜĞÜNDEN ÖNCEKİ GÜN"

Uzun yıllardır aşk yaşayan ikili, bugün aile ve yakın dostlarının katılacağı 300 kişilik bir düğün daveti ile dünyaevine girecek. Alışılagelmişin dışına çıkan çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlık ile poz vermek yerine farklı tarzdaki kıyafetleriyle fotoğrafçı Cem Talu'ya poz verdi. Romantik pozlarını Instagram hesaplarından yayınlayan çift, paylaşımlara "Düğünden önceki gün" notunu yazdı.

İşte çiftin romantik kareleri...

Bugün evlenecek olan Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak, romantik pozlar verdi
Bugün evlenecek olan Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak, romantik pozlar verdi
Bugün evlenecek olan Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak, romantik pozlar verdi
Bugün evlenecek olan Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak, romantik pozlar verdi
Bugün evlenecek olan Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak, romantik pozlar verdi
Bugün evlenecek olan Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak, romantik pozlar verdi
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Son Dakika Magazin Oyuncu çift, Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak bugün evleniyor! Düğün öncesi romantik pozlar... - Son Dakika


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