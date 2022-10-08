Oyuncu çift, Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak bugün evleniyor! Düğün öncesi romantik pozlar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisindeki Neva Hakime rolüyle hafızalara kazınan Başak Gümülcinelioğlu ile son olarak Erkek Severse dizisinde oynayan Çağrı Çıtanak bugün nikah masasına oturuyor. Çift, gelinlik ve damatlık giymeden düğün öncesi bir çekim yaptırmak için kamera karşısına geçti.

"DÜĞÜNDEN ÖNCEKİ GÜN"

Uzun yıllardır aşk yaşayan ikili, bugün aile ve yakın dostlarının katılacağı 300 kişilik bir düğün daveti ile dünyaevine girecek. Alışılagelmişin dışına çıkan çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlık ile poz vermek yerine farklı tarzdaki kıyafetleriyle fotoğrafçı Cem Talu'ya poz verdi. Romantik pozlarını Instagram hesaplarından yayınlayan çift, paylaşımlara "Düğünden önceki gün" notunu yazdı.

İşte çiftin romantik kareleri...