Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi

"Ayrılık Da Sevdaya Dahil" dizisinde hayat verdiği Neslihan karakteriyle gündemde olan Yasemin Kay Allen, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi. Aşklarına bir şans daha verip barışan çift sessiz sedasız evlilik kararı aldı. Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya Las Vegas'ta düzenlenen sürpriz bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

NİKAH SIRASINDA AĞLADI

Türkiye saatine göre sabah 05.00'te gerçekleşen nikâha, çiftin yakın dostları online bağlantıyla katıldı. İlk kez nikah masasına oturan Yasemin Kay Allen, tören sırasında duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Nikahın ardından romantik görüntüler dikkat çekti. Erdal Kaya, nikah sonrası Yasemin Kay Allen'ı kucağına alarak salonu bu şekilde terk etti. Çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.

GELİNLİĞİ TAM NOT ALDI

Yasemin Kay Allen'ın nikah töreninde tercih ettiği gelinlik, zarafeti ve modern çizgileriyle tam not aldı. Straplez kesimi ve sade ama iddialı tasarımıyla dikkat çeken gelinlik, Allen'ın doğal şıklığını ön plana çıkardı. Minimal detaylarla tamamlanan model, abartıdan uzak duruşuyla hem romantik hem de sofistike bir görünüm sundu. Zarif duruşu ve akıcı formuyla Yasemin Kay Allen'ın gelinliği, Las Vegas'taki sürpriz nikahın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Yasemin Kay Allen, oyunculuk kariyerinde son olarak Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisindeki Neslihan rolüyle izleyicinin beğenisini toplamıştı. Sürpriz evlilik haberi, magazin dünyasında kısa sürede geniş yankı uyandırdı.