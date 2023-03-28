Beşinci defa kanseri nüksetmişti! Yeşilçam'ın yıldız ismi Bahar Öztan son halini paylaştı - Son Dakika
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Beşinci defa kanseri nüksetmişti! Yeşilçam'ın yıldız ismi Bahar Öztan son halini paylaştı

28.03.2023 16:58

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden olan ve güzelliği ile ön plana çıkan oyuncusu Bahar Öztan, yeniden kansere yakalandığını açıklamıştı. Güzel oyuncu, son durumunu sevenleriyle paylaştı.

Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden biri olan usta oyuncu Bahar Öztan'ın, daha önce 4 kez yendiği kolon kanseriyle mücadelesi yeniden başladı.

"YENİDEN KANSER NÜKSETTİ"

Üzücü haberi geçtiğimiz hafta Instagram hesabından duyuran Öztan "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde. Sevenlerimden dua istiyorum." demişti.

Beşinci kez kansere yakalanmıştı! Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Öztan son durumunu paylaştı

"3 AYLIK BİR TEDAVİ"

İstanbul'da özel bir hastanede tedavi sürecine başlayan oyuncu son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi; "Tedavilerim başladı. 3 aylık bir tedavi, arada bir ameliyat olacağım. Emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize sevginize, dualarınıza, teşekkür ederim. Sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı."

Beşinci kez kansere yakalanmıştı! Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Öztan son durumunu paylaştı
Beşinci kez kansere yakalanmıştı! Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Öztan son durumunu paylaştı
Beşinci kez kansere yakalanmıştı! Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Öztan son durumunu paylaştı
Beşinci kez kansere yakalanmıştı! Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Öztan son durumunu paylaştı
Beşinci kez kansere yakalanmıştı! Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Öztan son durumunu paylaştı
Beşinci kez kansere yakalanmıştı! Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Öztan son durumunu paylaştı
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Bahar Öztan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beşinci defa kanseri nüksetmişti! Yeşilçam'ın yıldız ismi Bahar Öztan son halini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşinci defa kanseri nüksetmişti! Yeşilçam'ın yıldız ismi Bahar Öztan son halini paylaştı - Son Dakika
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