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Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla dakikalarca alkışlandı - Son Dakika

Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla dakikalarca alkışlandı

29.09.2021 07:51

Magazin Gazetecileri Derneği tarafından verilen Altın Objektif Ödülleri'nde 'Yılın Dizi Kadın Oyuncusu' ödülünün sahibi Masumlar Apartmanı dizisinin başrolü Ezgi Mola oldu. Törende konuşma yapan Mola'nın Kadın cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyorum. Ve biz buraya huzurla gelebilelim istiyorum" sözleri katılımcılar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Magazin Gazetecileri Derneğince (MGD) bu yıl 25'incisi düzenlenen Altın Objektif Ödülleri'nin kazananları ödüllerine kavuştu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, Altın Objektif Ödülleri'nde Yılın Dizi Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

"YASALARIN SONUNA KADAR YANIMIZDA OLMASINI İSTİYORUM"

Ödülünü almak için sahneye çıkan Ezgi Mola, kadına şiddete dikkat çekmek adına bir konuşma yaptı. Mola, konuşmasında "Kadın cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyorum. Ve biz buraya huzurla gelebilelim istiyorum. Ve yasaların sonuna kadar da bizim yanımızda olmasını istiyorum" dedi.

Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladI

Başarılı oyuncunun bu anlamlı konuşması, törene katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

"MASUMLAR APARTMANI EKİBİ SİZİ SEVİYORUM"

Sosyal medya hesabından ödül töreninden kareleri paylaşan Ezgi Mola, paylaşımında "Magazin Gazetecileri Derneğine dün akşam hazırladıkları güzel gece ve kıymetli ödüllerimiz için çok teşekkür ederim. Masumlar Apartmanı ekibi sizi seviyorum! Daha nice güzel günlere, hep birlikte" ifadelerini kullandı.

Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı
Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı
Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı
Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı
Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı
Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı
Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla alkış topladı
Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla dakikalarca alkışlandı

Masumlar Apartmanı, Ezgi Mola, Trt 1, Altın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla dakikalarca alkışlandı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (2)
  • taner karadeniz: Al sana feminist bir düşünce kadın cinayetleri göz ardı edilemez ama neden ve sonuclarının iyi değerlendirilmesi gerekir Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Ergin Yıldız: Kadını erkeğin kölesi gibi gösteren dizilere savaş açıyorum demelisin,yönetmenlere savaş açıyorum desene,diyemezsiniz hep devletten bekle hep devlet yapsin.. Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla dakikalarca alkışlandı - Son Dakika
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