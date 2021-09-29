Yılın dizi kadın oyuncusu seçilen Ezgi Mola, törende yaptığı konuşmayla dakikalarca alkışlandı

Magazin Gazetecileri Derneğince (MGD) bu yıl 25'incisi düzenlenen Altın Objektif Ödülleri'nin kazananları ödüllerine kavuştu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, Altın Objektif Ödülleri'nde Yılın Dizi Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

"YASALARIN SONUNA KADAR YANIMIZDA OLMASINI İSTİYORUM"

Ödülünü almak için sahneye çıkan Ezgi Mola, kadına şiddete dikkat çekmek adına bir konuşma yaptı. Mola, konuşmasında "Kadın cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyorum. Ve biz buraya huzurla gelebilelim istiyorum. Ve yasaların sonuna kadar da bizim yanımızda olmasını istiyorum" dedi.

Başarılı oyuncunun bu anlamlı konuşması, törene katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

"MASUMLAR APARTMANI EKİBİ SİZİ SEVİYORUM"

Sosyal medya hesabından ödül töreninden kareleri paylaşan Ezgi Mola, paylaşımında "Magazin Gazetecileri Derneğine dün akşam hazırladıkları güzel gece ve kıymetli ödüllerimiz için çok teşekkür ederim. Masumlar Apartmanı ekibi sizi seviyorum! Daha nice güzel günlere, hep birlikte" ifadelerini kullandı.