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Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var - Son Dakika

Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var

13.10.2021 14:41

Tolga Akış, eşi Zeynep Bastık ve Edis'in sosyal medyada çok konuşulan samimi dans videosuyla ilgili konuştu. Sosyal medya hesabından hakkında yapılan yorumları paylaşan Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var" sözlerine yer verdi.

Son yılların parlayan yıldızı Zeynep Bastık ile Edis, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide samimi bir şekilde dans etti. İkilinin birbiriyle olan yakınlığı sosyal medyada gündem olurken binlerce kullanıcı "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek" yorumunu yaptı. Bastık'ın eşi Tolga Akış da hakkında yapılan eleştirilerle dalga geçti.

"KÜFÜRLERİNİZİ GÖRDÜM, KOMİK ŞEYLER VAR"

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan yorumları Instagram hesabından paylaşan Tolga Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz" dedi. Hakkında yapılan yorumları paylaşan Akış, "Kendimi şuan Zeynep Bastık'ın kocası gibi hissediyorum" diye yapılan paylaşıma "Bir rahatlama bir genişlik gelmiş" cevabını verdi.

"ALLAH KOLAYLIK VERSİN HEPİMİZİ"

Konuyla ilgili son bir açıklama daha yapan Tolga Akış, sözlerine şöyle devam etti: "Güldük eğlendik de baya toksik bu memleket. Allah kolaylık verin hepimize."

İşte Tolga Akış'ın bazı paylaşımları...

Zeynep Bastık, Tolga Akış, Edis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var - Son Dakika
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