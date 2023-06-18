Zeynep Bastık İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşti

Şarkı performanslarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarla adından söz ettiren Zeynep Bastık, katıldığı bir programda özel hayatındaki değişikliklerden bahsetti.

LÜKS EVİ YENİDEN GÜNDEMDE

Son dönemde art arda konser veren ve kazancını artıran güzel popçu İstanbul'u terk edip İzmir Urla'ya yerleşti. Zeynep Bastık'ın 40 milyon TL civarında olduğu konuşulan doğayla iç içe ile olan evi yeniden gündeme geldi.

URLA'YA YERLEŞTİ

S.O.B.A isimli YouTube programına konuk olan güzel şarkıcı "İstanbul'dan ne ara uzaklaşmak istedin? Burası seni müzikalite olarak doyuran bir şehirdi. Sen İstanbul'u çok seviyordun" sözlerine cevap olarak, "Ben İstanbul'u hala çok seviyorum ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve insanların arasında kalmaktan bir klostrofobi bastı. Bir de Urla'yı çok seviyorum, orada çok güzel bir hayat da kurdum kendime" dedi.

İDDİALARA KAÇAMAK CEVAP

5 bin metrekare arazi satın aldığı iddialarına ise Bastık "Böyle şeyleri konuşmaktan hoşlanmam. Orada tatlı, mütevazi ve minimal bir hayat yaşıyorum." cevabını verdi.