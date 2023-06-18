Zeynep Bastık İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşti - Son Dakika
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Zeynep Bastık İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşti

18.06.2023 14:45

Popçu Zeynep Bastık, özel hayatındaki değişiklikler hakkında konuştu. İstanbul'dan ayrılarak Urla'ya yerleşen Bastık'ın doğayla iç içe olan lüks evi yeniden gündeme geldi. Bastık, depremden sonra İstanbul'da kalmaktan rahatsız olduğunu ve Urla'da güzel bir hayat kurduğunu söyledi. 5 bin metrekare arazi satın aldığı iddialarına ise minimal bir hayat yaşadığını söyleyerek kaçamak cevap verdi.

Şarkı performanslarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarla adından söz ettiren Zeynep Bastık, katıldığı bir programda özel hayatındaki değişikliklerden bahsetti.

LÜKS EVİ YENİDEN GÜNDEMDE

Son dönemde art arda konser veren ve kazancını artıran güzel popçu İstanbul'u terk edip İzmir Urla'ya yerleşti. Zeynep Bastık'ın 40 milyon TL civarında olduğu konuşulan doğayla iç içe ile olan evi yeniden gündeme geldi.

Zeynep Bastık İstanbul'u terk etti! İşte 'Mütevazı hayat kurdum' dediği yer

URLA'YA YERLEŞTİ

S.O.B.A isimli YouTube programına konuk olan güzel şarkıcı "İstanbul'dan ne ara uzaklaşmak istedin? Burası seni müzikalite olarak doyuran bir şehirdi. Sen İstanbul'u çok seviyordun" sözlerine cevap olarak, "Ben İstanbul'u hala çok seviyorum ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve insanların arasında kalmaktan bir klostrofobi bastı. Bir de Urla'yı çok seviyorum, orada çok güzel bir hayat da kurdum kendime" dedi.

Zeynep Bastık İstanbul'u terk etti! İşte 'Mütevazı hayat kurdum' dediği yer

İDDİALARA KAÇAMAK CEVAP

5 bin metrekare arazi satın aldığı iddialarına ise Bastık "Böyle şeyleri konuşmaktan hoşlanmam. Orada tatlı, mütevazi ve minimal bir hayat yaşıyorum." cevabını verdi.

Zeynep Bastık İstanbul'u terk etti! İşte 'Mütevazı hayat kurdum' dediği yer
Zeynep Bastık İstanbul'u terk etti! İşte 'Mütevazı hayat kurdum' dediği yer
Zeynep Bastık İstanbul'u terk etti! İşte 'Mütevazı hayat kurdum' dediği yer
YORUMLAR (2)
  • müjdat: Sonra diyoz para mız neden yok ya bu kımkı bu kadar servetı var populer eskı sanatcılar neden yokluk içinde ölüyor bız acız ama başkalarını pofpof luyarak yaşıyoz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Zeynep Bastık, Urla, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeynep Bastık İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşti - Son Dakika
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