Okan Altan ile Anadolu\'nun ilk teker izlerine yolculuk

Deneyimli otomobil gazetecisi Okan Altan, Pirelli ve Mercedes-Benz sponsorluğu ile Anadolu'nun antik yollarına uzanan macerasını Pirelli Antik Yollarda kitabıyla okuyucu ile buluşturdu.

Toplam 30 gün süren ve 150 antik yolu kapsayan 10 bin kilometrelik yolculukta Okan Altan'a bu zorlu yolculukta Pirelli Scorpion lastikleri takılı Mercedes-Benz G400d eşlik etti.

Mobilite kavramının doğuşuna uzanan ve geleceğe ışık tutan belgesel niteliğindeki proje kapsamında tarih boyunca önemli bir köprü rolü üstlenen Anadolu'nun antik yollarında tarihin ilk teker izleri sürüldü. Dünyanın en eski yollarına götüren, 30 gün boyunca devam eden 10 bin kilometrelik keşif yolculuğu ile 150 antik yola ulaşıldı. Binlerce yıllık bakımlı yollarıyla Anadolu'nun tüm ihtişamını gösteren ve kitaplaştırılan Pirelli Antik Yollarda serüveni, 18 Aralık Pazartesi günü The Peninsula İstanbul'da düzenlenen basın buluşmasıyla tanıtıldı. Toplantı Cumhurbas¸kanı Bas¸danıs¸manı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz teşrifleri, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan'ın katılımıyla Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander ve Pirelli Türkiye CEO'su Gian Paolo Gatti Comini'nin ev sahipliğinde, projeye emek veren deneyimli gazeteci Okan Altan'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Otomotiv gazetecisi Okan Altan'ın rehberliğinde, fotoğraf sanatçısı İrfan Bilir'in objektifinden karelerle ölümsüzleştirilen 30 günlük yolculukla, tarihin ilk tekerlek izlerini bulma amacını taşıyan bu kapsamlı çalışma, bir belgesel niteliği taşıyor. Farklı uygarlıkların mobilite alışkanlıklarını inceleyerek Anadolu'nun zengin tarihini aydınlatan proje, yukarı Mezopotamya'dan Eti kültürüne, Frigya'dan Kilikya'ya, Pamfilya çizgilerinden Torosların kuzeyine geniş bir coğrafyada zengin bir kültürel perspektif sunarak Türkiye'nin köklü mirasını da gözler önüne seriyor.

Geçmişten geleceğe mobilite kavramının anlaşılmasında bir bağ kuran çalışmada, çizilen rota ve uğranan güzergahlar, koordinatları ile birlikte detaylı bir şekilde kitaba ve web sitesine aktarıldı. Böylece dahil olmak isteyen herkesin bu tarihi yolculuğa katılabilmesi sağlanıyor.

Milattan çok öncesine uzanan dünyanın en eski yolları üzerinde tarihin ilk teker izlerinin arandığı yolculuk bilinen tarihin öncesinden Yukarı Mezopotamya'dan başlıyor. Eti kültürüne, Frigya'ya, Kapadokya'ya, Kilikya'ya, Pisidia, Lidya, Karya, Likya Pamfilya çizgilerinden Toroslar'ın kuzeyine 8 bin yıl öncesine neolitik dönemlere geçildikten sonra daha yakın tarihli eksi 2000 yaşındaki bir çok patikaya geri dönüldü.

Güneydoğudan kuzeye ve batıya sonra güneyden yeniden başlayan antik yolları keşif turu, Nemrut, Kemaliye ve Urfa'dan İç Anadolu'da Alacahöyük, Hatttuşaş, Tuz Gölü'ne, batıda Asos, Bergama ve Afrodisyas'a, Akdeniz'de ise Fethiye, Knidos, Taşlıca, Kaunos, Toroslar ve Tarsus'a kadar uzanıyor. Bütün bu kültürlerin bir araya getirildiği kitap ise baş döndürücü bir arkeolojik zenginliğe sahip dünyanın en değerli müzelerinden biri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile açılıyor. Müze, Paleolitik Çağ'dan Hititler ve Urartu Krallığı'na uzanan dünyanın en eski medeniyetlerine dair izler sunuyor.

Bu farklı macerayı anlatan ve ilk medeniyetlerin hangi yollardan ilerlediklerini bir gazeteci gözüyle belgelemeye çalışan Okan Altan; "dünyanın en eski yollarının Türkiye'de saklı olduğunu ve Anadolu'nun her köşesini birbirine bağlayan binden fazla antik yolun büyük çoğunluğunun günümüzde bile kendini gösterdiğini, bazılarının halen sapasağlam durduğunu" ifade ederken hem basılı olarak hem de internet üzerinden erişilebilecek Pirelli Antik Yollarda kitabının "zaman tünelinden geçip atalarımızın binlerce yıl önce yürüdüğü patikalarda otomobilleriyle gezmek isteyenlere iyi bir rehber olacağını" belirtti.

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