Sıfır Araç Kabusa Döndü
Otomobil

Sıfır Araç Kabusa Döndü

Haberin Videosunu İzleyin
Sıfır Araç Kabusa Döndü
02.09.2025 11:04
Sıfır Araç Kabusa Döndü
Tuncay Toklu, sıfır otomobilinin 30 kez servise gitmesine rağmen sorun yaşadığını bildirdi.

Antalya'da 40 yaşındaki elektrik elektronik teknikeri Tuncay Toklu, 2021 Nisan'da, İzmir'deki bayiden sıfır otomobil aldı. Ancak ilk günden itibaren araçta farklı sorunlarla karşılaşan Toklu'nun otomobili servisten çıkmadı.

"30 DEFA SERVİSE GİTTİM, DEĞİŞMEYEN PARÇASI KALMADI"

Toklu, yaşadıklarına değinerek, "İlk zamanlar küçük arızalar diye düşündüm ama kısa süre içinde sürekli tekrar etmeye başladı. Aracı aldığım günden bu yana yaklaşık 30 defa servise gittim. Motor aksamı, elektronik parçaları, yazılım programları, değişmeyen parçası kalmadı. Ancak sorunlar çözülmedi" diye konuştu.

"HER DEFASINDA YOLDA KALDIM"

Araçla güvenle seyahat edemediğini dile getiren Toklu, "Her defasında ya yolda kaldım ya da bir sorunla karşılaştım. Servisten çıkıyordum, kısa süre sonra tekrar aynı arızayı yapıyordu. Yetkililer 'Sorun çözüldü' diyordu ama hiçbir şey değişmedi. Bu süreç beni maddi ve manevi çok yıprattı" ifadelerini kullandı.

"HAYALLERİM KABUSA DÖNDÜ"

Büyük umutlarla aldığı aracın hayatını olumsuz etkilediğini söyleyen Toklu, "Şu an markayla davalık durumdayız. Kusurlarını kabul etmiyorlar. Bu aracı alırken hayallerim vardı ama hayatımı kabusa çevirdi. Bilirkişi raporları da bizi haklı buldu. Bu yüzden başka bir araç almak zorunda kaldım. Elimdeki aracı satmaya da gönlüm el vermiyor, kimsenin günahına giremem. Şu an mağdurum" dedi.

"30 DEFA SERVİSE GİTTİĞİNE İNANMAKTA ZORLANDIK"

Tuncay Toklu'nun avukatı Tolga Alp Kocaoğlu, sürecin tüketici hakları açısından önemli olduğuna dikkati çekti. Kocaoğlu, "Tuncay Bey, geçen yıl ofisimize geldiğinde arabasının 30 defa servise gittiğine inanmakta zorlandık. Ancak kendisiyle test sürüşlerine çıktığımızda arızaları biz de gözlemledik. 5 Ağustos 2024'te Antalya Tüketici Mahkemesi'nde davamızı açtık. Bilirkişi tespitleri dosyaya girdi. Aracın iadesi ve misliyle değişimi talebinde bulunduk" dedi.

"TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKEN ZORUNLUDUR"

Avukat Kocaoğlu, davanın kazanılması halinde benzer mağduriyetler yaşayan tüketiciler için de emsal teşkil edeceğini ifade ederek, "Bir otomobil sıfır alındığında güven vermesi gerekir. Ancak bu araç 30 kez servise gitmesine rağmen aynı arızaları verdi. Böyle bir durumda tüketicinin korunması hukuken zorunludur. Bu nedenle davamızın kabul göreceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Mahkeme, Yazılım, Antalya, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

