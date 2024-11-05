2025 Bütçesi Görüşmeleri Başladı

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi ve kesin hesabı ile Bakanlık ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporları ele alınacak.

Komisyonda, CHP ve DEM Parti milletvekilleri, bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştiren dövizleri masalarının üzerine koydular.

Komisyon Başkanı Muş, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ve DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un usul tartışması açılmasını istemesi üzerine milletvekillerine söz verdi.

CHP İzmir Milletvekili Türeli, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Esenyurt'ta yaşayan seçmenlerin oylarıyla seçilmiş bir kişinin görevden alınmasını kabul etmiyoruz." diye konuştu. Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de görevlendirme yapıldığını hatırlatan Türeli, bu uygulamaları protesto ettiklerini söyledi.

Bütçe hakkı ve demokrasi kavramının çok yakın ilişki içinde olduğunu dile getiren Türeli, "Merkezi hükümet ve yerel yönetimler bir bütündür. Sadece kamu harcamalarının nereye yapıldığı değil, bunu yapacak olan kişililer de bütçe hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. O kişiyi görevden aldığınız zaman aslında bütçe hakkına aykırı davranmış oluyorsunuz." ifadesini kullandı.

Bunun antidemokratik bir uygulama olduğunu savunan Türeli, "Hukuki anlamda yapılması gereken bir şey varsa gereken hukuki destekleri her zaman vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Hukukun, demokrasinin olmadığı yerde hiç kimse yatırım yapmaz"

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, gündemi saptırmak için bu uygulamaların yapıldığını savunarak, "Bu uygulamalarla, sadece belediye başkanlarına kayyum atanmasının dışında aslında Türkiye ayağına sıkıyor." dedi.

Türkiye'nin ekonomisinin yok edildiğini savunan Ağbaba, "Hukukun, demokrasinin olmadığı yerde hiç kimse yatırım yapmaz." sözlerini sarf etti.

İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılmasına ilişkin ise Ağbaba, "Ahmet Türk gibi birine kayyum atanması bizim iç barışımıza kayyum atanması demek." görüşünü paylaştı.

"Amaç terörle mücadeleyse, hep birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar vermeliyiz"

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "2016'dan bugüne 8 yıldır kayyum atayan bir iktidarsınız." diye konuştu.

Kayyum atamanın, "demokrasiye darbe" olduğunu savunan Oluç, belediye meclislerinin işlemez hale getirildiğini belirtti.

Oluç, sandığa olan inancın yok edildiğini anlattı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci ise "Haketmedikleri halde birilerini bu ülkede siyaseten yukarı çekmek için bir zamanlar birlikte çalıştığım arkadaşlarım, elinden geleni yapıyor. Bence siyasette böyle bir primi birilerine vermemek lazım. Amaç terörün uzantıları ve terörle mücadeleyse, hep birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz de istemeyiz bir belediye başkanının ismi terörle anılsın"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin de Ağbaba'nın, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili iddialarının da münasebetsiz olduğunu kaydederek, "Siz Öcalan'ı övenlerle el ele, kol kola bir dönem geçirdiniz, hala geçirmeye devam ediyorsunuz." dedi.

Yegin, "Öcalan'ın Kandil'deki arkadaşları son seçimde senin öve öve bitiremediğin genel başkanına destek istedi." ifadesini kullandı.

Sadece belediyelerle ilgili değil, terör örgütleriyle ilişiği tespit edilen şirketlere de kayyum atanabileceğini dile getiren Yegin, "Biz de istemeyiz, herhangi bir yere kayyum atansın. Biz de istemeyiz bir belediye başkanının ismi terörle, terör örgütleriyle anılsın." görüşüne yer verdi.

Yegin, "Özgürlük güvenlik dengesinde zaman zaman hukuk içerisinde bazı kaymalar, denge değişiklikleri olabiliyor. AK Parti ikinci seçimde yüzde 47 ile geldiğimizde bize kapatma davası açıldı. Hiçbiriniz kalkıp, AK Parti'ye karşı milletin verdiği yetki üzerinden bir savunma yapmadınız. AK Parti kapatılsın diye el ovuşturuyordunuz." diye konuştu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Oluç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin protesto gösterilerine katılmak için Komisyondan ayrılacağını belirterek, bunun bakanlığın bütçe görüşmelerine bir tavır olarak algılanmamasını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bakanlığının bütçe sunumuna geçti.