Adana\'da Türkan Saylan Gündüz Bakımevi ve Yavuzlar Köprüsü Açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Çukurova İlçesi 100. Yıl Mahallesi'nde yaptığı Türkan Saylan Gündüz Bakımevi ve Seyhan Nehri'nin iki yakasını, Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birleştiren Yavuzlar Köprüsü'nün açılışı gerçekleştirildi.

Açılıştan önce ilk olarak söz alan ve konuşmasına "Bugün Zeydan Karalar'ın yaptığı hizmetlerden küçük bir parça görüyoruz" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gündüz bakımevine verilen Türkan Saylan ismine dikkat çekti. Türkan Saylan'ın çok sayıda kız çocuğunun çağdaş eğitim alması için çaba gösterdiğini ve günümüzde bunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da Adanalıların merhametli, cesur ve yiğit olduğunu belirterek, bu merhametin memlekete ve en çok çocuklara yönelik olduğunu ifade etti. Adana'nın "Çocuklar bizim geleceğimizdir" diyen ve onları önemseyen bir belediye başkanına sahip olduğunu kaydeden Karabat, gündüz bakımevi hizmetini gerçekleştiren Başkan Zeydan Karalar'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Adana'nın gurur günlerinden birini yaşadığını söyleyen Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: "Bir eğitim yuvasının açılışındayız. İlime, bilime ve fenne çok önem veriyoruz. Çünkü büyük önderimiz, değişmez liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Eğer bir gün benim görüşlerim ilimle, bilimle ters düşerse, bilimi seçin' demiştir. Dolayısıyla ilimden ve bilimden vazgeçmek ülkenin geleceğinden vazgeçmek demektir. ve yine Mustafa Kemal Atatürk, 'Eğitim o denli önemlidir ki; doğru yapılandırdığınızda o ülke aydın, müreffeh, sanayileşmiş, ekonomik olarak güçlenmiş problemsiz bir ülke olur. Eğer eğitimi iyi değerlendiremezseniz, o ülke müstemleke olmaktan kurtulamaz' der. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri, mevcut iktidarın, liyakati sadakate tercih etmesidir. Bugün açtığımız kreşe Türkan Saylan ismini onur ve gurur ile verdik. Çünkü bunu fazlasıyla hak eden bir insandır. Ömrünü kız çocuklarının okumasına adamış ve yüz bine yakın kız çocuğunun eğitim almasını sağlayan bir yaşam sürmüştür. Sadece bununla kalmamış, aynı zamanda bir tıp bilimi insanı olarak, cüzzam hastalığı ile mücadeleye kendisini adamıştır. O yüce insanı saygıyla anıyoruz."

Adana'yı modern bir şehir haline getirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, bunu olağanüstü zor şartlarda; pandemiye, depreme ve düşük gelire rağmen gerçekleştirdiklerini anlattı.

Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün olumsuzluklara rağmen, Adana tarihinde görülmeyen hizmetler yaptık, depremde ve pandemide sosyal belediyecilik örnekleri sergiledik. Halkımızın her türlü ihtiyacında yanlarında olduk. Çok güzel destek köprüleri kurduk, halkımızın gönlünde yer ettik, sonuçta büyük başarı kazandık. Çok önemli hizmetlere imza attık ve çok daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Ne söz verdiysek hayata geçireceğiz. CHP'li belediyeciliğin önünü kimse kesemeyecek. Biz seçimin üzerinden geçen zamanda hiç oturmadık ve çok çalışmaya devam ettik. Yaz sıcağında yapmadığımız açılışları hızla hayata geçireceğiz. Kreş sayısını 20'ye çıkaracağız. Sizlere hizmet etmek büyük bir şeref, 5 yıl daha mühendis başkanla yola devam. Bizim yolumuz Türkan Saylan'ların yoludur, bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur."

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek konuşmasına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adanalılara ve büyükşehir çalışanlarına gönderdiği selamı ileterek başladı. Adana'da 9. gündüz bakımevi açılışının gerçekleşmesinin mutluluk verici olduğunu, Türkiye genelinde de CHP'li belediyelerin yüzlerce gündüz bakımevi açtığını kaydeden Gökan Zeybek, "Böylece kadının modern yaşamda çalışma hayatına katılmasını ve özellikle çocuklarımızın eğitime 3 yaşından itibaren başlayarak, rekabete uyum sağlamalarını başardılar. Bu dönemde belediyelerimiz halkçı, kamucu ve toplumcu bir anlayışla, kaynaklarını bu yöne kaydıracaklar. Kaynaklarımızın önemli bir kısmını sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığımız çalışmalara ayıracağız. Zeydan Başkanımızı da klonlayıp Türkiye'nin pek çok şehrine götürmemiz gerekiyor. 'Allahım ondan birkaç tane daha bize nasip eyle' diyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Türkan Saylan Gündüz Bakımevi kurdele kesimi ile hizmete açıldı.

"Yavuzlar Köprüsü açıldı"

Başkan Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmayları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve siyasiler, Türkan Saylan Gündüz Bakımevi açılışının ardından Yavuzlar Köprüsü'nün açılışını da gerçekleştirdi.

10 bini aşkın Adanalının katıldığı törende CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat coşkulu kalabalığa hitap ettiler, hizmetleri Adanalıyla buluşturan Başkan Zeydan Karalar'a ve büyükşehir çalışanlarına teşekkür ederek, CHP'li belediyecilik anlayışının farkını anlattılar.

Alanı hınca hınç dolduran vatandaşlar sık sık, "Adana'nın gururu Zeydan Karalar", "Zeydan'a selam, hizmete devam", "Adana'nın ağabeyi Zeydan Karalar" sloganları attı.

Yavuzlar Köprüsü açılışında da hemşehrilerine hitap eden Başkan Zeydan Karalar, açılışlarda 3 genel başkan yardımcısın bulunmasının kendileri için onur olduğunu kaydetti.

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: "Biz Yavuzlar Köprüsü ile sadece Seyhan ile Yüreğir'i değil, yüreklerimizi birleştirdik. Bir işi yaparken hizmet ettiklerinizi seviyorsanız, hizmet ettiğiniz kentle özdeşleşmişseniz, yorulmak bilmez, parasızlık bilmez, zorluk bilmez, hepsini çözersiniz, yorulmadan bütün engelleri aşar, hizmet etmeye devam edersiniz. Biz de öyle yaptık. Borç yükü, 351 haciz dosyası ile başlamıştık ilk dönemde ve zorlukları aşacağımızı da anlatmıştık. Biz sadece devasa hizmetleri Adana ile buluşturmuyoruz, biz Adana'nın talihini değiştiriyoruz. Adana'mızın bugüne kadar tanınmamış yönlerini tanıtmak da bize nasip oldu çok şükür. Altın Koza Film Festivalimiz her yıl bir öncekinden daha iyi oluyor. Diğer festivallerimizle de Adana'yı her yönüyle tanıtıyoruz. Adana'nın güzelliklerinin hiç bu kadar konuşulduğu bir dönem olmamıştı. Bir yandan size hizmet ederken, bir yandan da yaygın medyada Adana'yı tanıttık. Yeni dönemde de durmadık. İlk etapta 20'ye yakın hizmeti açılışlarla halkımızla buluşturacağız. Hem hizmet yapıyoruz hem de Adana'nın eşsiz güzelliklerini, hepsinden önemlisi mert, delikanlı, sıcak insanını tanıtıyoruz. Adana bir Cumhuriyet kentidir, Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığı en üst düzeydedir ve ben hemşehrilerimle gurur duyuyorum. Bu can bu bedende olduğu sürece size feda olsun."

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, açılış ve Kıraç konserinden önce konuşan son isim oldu. Kıraç, "Adana gibi başkan Zeydan Karalar'ın en temel özelliği, kendinden önce 2 liraya yapılan işi 1 liraya yapmak ve yapılan işi de iki katına çıkarmaktır. Onun için Adana kazanıyor. Ben de kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Oylarını, belediye sayısını artırarak, belediye meclisindeki sayısal çoğunluğu da sağlayarak Adana halkına hizmet edecek. Zeydan Karalar'a ve köprünün açılışında çalışan emekçilere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mali İşlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Medyadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasiler, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, köprünün açılışını yaptı.

Açılıştan hemen sonra Adanalılar Kıraç konseriyle coştu. - ADANA