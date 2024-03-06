Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Filistinli kadınlar insanüstü bir çaba sarf ediyor - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Filistinli kadınlar insanüstü bir çaba sarf ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Filistinli kadınlar insanüstü bir çaba sarf ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen 'Filistinli Kadınlarla Uluslararası Dayanışma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Filistinli kadınların çocuklarını yaşatmak ve vatanlarını korumak için insanüstü bir çaba sarf ettiğini belirtti. Bakan Göktaş, Filistin topraklarının İsrail tarafından yok edilmeye çalışıldığını ve Filistinli kadınların unutulmaz yaralar aldığını ifade etti.

06.03.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Tüm dünyada direnişin sembolü olan Filistinli kadınlar, çocuklarını yaşatmak, vatanlarını korumak için insanüstü bir çaba sarf ediyor" dedi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) tarafından 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' dolayısıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde "Filistinli Kadınlarla Uluslararası Dayanışma Konferansı" düzenlendi. Konferansa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 37 ülkeden 60 sendikacı ile KKTC ve Türkiye'nin 81 ilinden 5 bine yakın HAK-İŞ üyesi kadın katıldı. Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldığını hatırlatarak, "Bu dualar, Filistin başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun zulüm altında yaşayan tüm mağdur ve mazlum halkların kurtuluşuna vesile olsun" ifadesini kullandı.

"Filistinliler, İsrail tarafından yol edilmeye çalışılıyor"

Asırlardır barışın ve huzurun temsilcisi olan Filistin topraklarının bugün bir ateş çemberi altında olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Asırlardır bu topraklara hayat veren, yurt bilen Filistinliler kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden İsrail tarafından yok edilmeye çalışılıyor. Filistin, bütün dünyanın gözü önünde yağmalanıyor, Filistinli kardeşlerimiz soykırıma uğruyor" diye konuştu.

"Güvenli olduğu söylenen bölgeler sürekli bombalanıyor"

75 yıldır işgal altında yaşayan Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı korumak için canlarını siper ettiğine dikkati çeken Bakan Göktaş, "7 Ekim'den beri süren saldırıların şiddeti her geçen gün artarak devam ediyor. Hastaneler, okullar, mabetler, güvenli olduğu söylenen bölgeler sürekli bombalanıyor. Filistin'de anne olan bir kadın, çocuğunun doğduğu an ölümle karşı karşıya kalabileceğini biliyor" ifadelerini kullandı.

"Açlık ve susuzluğa maruz bırakılıyor"

Gazze'de binlerce çocuğun her yeni güne bomba sesleriyle uyandığını dile getiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Binlerce çocuk evlerini, oyuncaklarını, kitaplarını, kıyafetlerini kaybediyor. Annelerini, babalarını, kardeşlerini kaybediyor. Açlık ve susuzluğa maruz bırakılıyor. Acılar içinde tedavi edilmeyi bekliyor. Tüm hakları ellerinden alınmış, yaşam alanları kullanılamaz hale gelmiş Gazzeli çocuklar en güzel yıllarını hapishanelerde geçiriyor."

"Filistinli kadınlar unutulmaz yaralar alıyor"

Çocukların anne ve babalarının şefkatli kollarından koparılarak yetim kaldığına işaret eden Bakan Göktaş, "Bugün Gazzeli çocuklar, hiç büyüyemeden, çocukluklarını yaşayamadan, acılarını, haykırışlarını, gözyaşlarını kimseye duyuramadan bu dünyadan ayrılıyor. Akıl almaz zulümlere maruz kalan, her gün hayatla ölüm arasında yaşayan Filistinli kadınlar unutulmaz yaralar alıyor" dedi.

"Filistinli kadınlar insanüstü bir çaba sarf ediyor"

İsrail yönetiminin Filistin halkına gerçekleştirdiği zulümlerin kabul edilemez olduğunu aktaran Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada direnişin sembolü olan Filistinli kadınlar, çocuklarını yaşatmak, vatanlarını korumak için insanüstü bir çaba sarf ediyor. Her ne olursa olsun cesaretleriyle verdikleri mücadeleden asla ödün vermiyorlar. Sergiledikleri bu dik duruşla dünyada milyonlarca insanı adalet ve özgürlük için ayağa kaldırıyor. Buradan kalplerin uyanışına vesile olan güçlü Filistin kadınlarını selamlıyorum."

"Filistin, ölesiye bir özgürlük destanı yazıyor"

Filistin'in sadece son teknolojik silahlara karşı mücadele vermediğine dikkati çeken Bakan Göktaş, "Filistin'de bugün yalana, dezenformasyona, zulme karşı da mücadele veriliyor. Her türlü insani değer, ahlak, vicdan ve hukuk yoksunluğuna karşı direnişin sembolü Filistin, ölesiye bir özgürlük destanı yazıyor. Bu vahşetten en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyanın her yerinde kadınların ve çocukların haklarını savunmada önemli bir role sahip olduğunu belirten Bakan Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

"Kadınların ve çocukların geleceklerini şekillendirmede aktif rol alacakları bir hayata sahip olmalarını savunuyoruz. Güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları için dünyadaki bütün mazlum kadınların sesi olmaya devam edeceğiz. 11 Mart'ta başlayacak Birleşmiş Milletler 68. Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarında da bu duygu ve düşüncemizi her fırsatta dile getireceğiz."

Gazze'nin Filistinliler için son sığınak olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, "Onların bu sığınaklarını korumak için biz de var gücümüzle Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi 'Gazze için kıyamdayız.' Adalet ve barış için sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

"Filistin davası bizim davamızdır diye yola çıktık"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, Filistinli ve Gazzeli kadınların yanında olduklarını söyledi. Arslan, İsrail'in bütün baskı ve katliamlarına rağmen teslim olmayan Gazzeli kadınlara selam göndererek, "Filistin davası bizim davamızdır diye yola çıktık. İlk kez Türkiye-Filistin Parlamentoları Arası Dostluk Grubu'nu bir HAK-İŞ'çi kuruyor. İlkleri gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla HAK-İŞ, Filistin davasının başlangıcından itibaren özellikle katliamlara ve zulümlere direnme konusunda öncülük yapmıştır. Kimsenin sesinin çıkmadığı Gazze ablukasına karşı direniş ortaya koyan Mavi Marmara gemisinde HAK-İŞ'li kardeşlerimizi şehit verdik. HAK-İŞ, Mavi Marmara'da da vardı. Aynı zamanda Gazze'ye kimsenin giremediği günlerde yetimhane yaptırıp, Gazze'de rehabilitasyon merkezi açan HAK-İŞ'tir. 7 Ekim öncesinde de HAK-İŞ özellikle Filistin davasını ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek için mücadele etmiştir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Filistin, İsrail, Çocuk, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Filistinli kadınlar insanüstü bir çaba sarf ediyor - Son Dakika

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