AK Parti'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

18.07.2025 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akbaşoğlu, terörsüz Türkiye hedeflerini vurguladı, milletin mutluluğunu ön planda tutacaklarını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bütün milletimiz bilsin ki biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Biz, milletin ve memleketin istikbalini garantiye almanın peşindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecimizde, evlatlarımıza mutlu, müreffeh ve huzurla yaşayacakları bir ülke bırakmanın peşindeyiz, derdimiz millet, sevdamız Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Genel Kurul'da görüşmeleri devam eden enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi.

Milletvekili transferlerine değinen Özdağ, "Bütün partilere sesleniyorum, kim hangi partiden seçildiyse başka bir partiye transfer olmamalıdır. Bağımsız kalabilir ama başka bir partiye transfer olmak bu Parlamentonun mehabetine zarar vermekte." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise Milli Savunma Bakanlığına askeri okullardaki mülakatlara ilişkin verdikleri soru önergesine "üç kelimelik" cevap verildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Kavuncu, "Terörsüz Türkiye'yi ancak hukuk devletinin ve şeffaflığın olduğu bir ortamda var edebilirsiniz, gizli kapaklı işlerle, bu işler maalesef daha da sıkıntılı ve sancılı hale gelecektir." ifadesini kullandı.

Kavuncu, Bilgi Teknolojileri Kurumunun, çok sayıda eSIM uygulamasına erişim engeli getirmesini de eleştirdi.

MHP Grubu adına söz alan Elazığ Milletvekili Semih Işıkver de "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına dikkati çekti.

"Terörsüz Türkiye" hamlesinin, Türkiye'yi güçten düşürme ve üzerinde baskı oluşturma vasıtası olarak gören uluslararası aktörlerin oyununu bozduğunu kaydeden Işıkver, "Sahiplendiğimiz Terörsüz Türkiye adımları milletimizin varlığı ve devletimizin bekasının gereğidir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyonda hayata geçirilecek adımları atarken kimsenin dışarıda kalmaması gerektiğini belirtti.

Farklı görüşler için mücadele yerinin Meclis olduğunu söyleyen Temelli, "Artık dilimizi de tavrımızı da bu dönemin siyasetine uygun bir hale getirmekle mükellefiz çünkü toplum bizden bunu bekliyor." sözlerini sarf etti.

CHP, teklifin tamamına karşı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tamamına karşı olduklarını ve mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Başarır, dün Genel Kurul görüşmelerinde, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün kaba ve yaralayıcı dil kullanılmaması konusunda milletvekillerini uyardığını anımsatarak, bu dilin kullanılmasının Meclis'in itibarını etkilediğini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında bugün 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini hatırlatan Başarır, "İstanbul'da, Adana'da, Antalya'da, her yerde operasyon yaptınız, yüzlerce insanı tutukladınız, binlerce insanın ifadesini aldınız. İçinizden bir tane büyükşehir değil, il değil, ilçe değil, belde meclis üyesinin ifadesini neden almadınız? Böyle mi bu ülkede yolsuzlukla mücadele edeceksiniz?" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının hayata geçirildiğini hatırlattı.

Bugün yayınlanan yönetmelikle memurların, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabileceğini belirten Akbaşoğlu, bu hakkın ebeveynlerin, çocuklarının gelişimine daha fazla zaman ayırmalarına ve aile içi bağlarının güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

Milletin sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretme iradelerinin ilk günkü gibi diri olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Türkiye'nin itibarını artırmak, Türkiye'yi kardeşlikle büyütmek, Türkiye Yüzyılı'nı menziline suhuletle ulaştırmak, bölücü terör gibi ülkemizi yarım asırlık prangalarından kurtarmak için çok boyutlu bir çaba içerisindeyiz. Bunun için riske girilmesi gerekiyorsa giriyoruz, mücadele edilmesi gerekiyorsa ediyoruz." dedi.

Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün milletimiz bilsin ki, biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Biz, milletin ve memleketin istikbalini garantiye almanın peşindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecimizde, evlatlarımıza mutlu, müreffeh ve huzurla yaşayacakları bir ülke bırakmanın peşindeyiz, derdimiz millet, sevdamız Türkiye'dir. Ne yapıyorsak 86 milyonun birliği, dirliği, huzuru için yapıyoruz, ne yapıyorsak Türkiye'yi muzaffer ve muvaffak kılmak için yapıyoruz."

Akbaşoğlu, konuşmasında dün Genel Kurul'da "kaba ve yaralayıcı dil kullanılmaması" konusundaki uyarıya da değinerek, konuyla ilgili Meclis tutanaklarını okudu, bunun üzerine AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmalar üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşime ara verdi.

Kaynak: AA

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Tbmm Genel Kurulu, AK Parti, Politika, Gözaltı, Türkiye, Enerji, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum’a getirildi Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum'a getirildi
Arda Güler’in forma numarasını duyurdular Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş, Slovakya 2. Lig ekibine kaybetti Beşiktaş, Slovakya 2. Lig ekibine kaybetti
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi
AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık’ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık'ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı
LGS’de şaibe iddiaları Meclis’te tansiyonu yükseltti LGS'de şaibe iddiaları Meclis'te tansiyonu yükseltti

17:59
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
17:32
Aralarında ünlü market patronu da var FETÖ’nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
17:01
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
16:40
Bölgeden gelen görüntüler korkunç Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
15:07
Adıyaman Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçildi AK Parti ve YRP’liler CHP adayına oy verdi
Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi
00:27
Ünlü şirketin CEO’su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı
Ünlü şirketin CEO'su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı
23:56
Fenerbahçe, Portimonense’yi Szymanski’nin golleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Portimonense'yi Szymanski'nin golleriyle mağlup etti
23:39
Türkiye ve 10 Arap ülkesi yayınladığı ortak bildiriyle İsrail’in Suriye’ye saldırılarını kınadı
Türkiye ve 10 Arap ülkesi yayınladığı ortak bildiriyle İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
23:28
ABD Başkanı Trump’a “kronik venöz yetmezlik“ teşhisi konuldu
ABD Başkanı Trump'a "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konuldu
23:21
İsrail’den Suriye’ye yeni saldırı: Süveyda kenti çevresi vuruldu
İsrail'den Suriye'ye yeni saldırı: Süveyda kenti çevresi vuruldu
23:20
Boru değiştiren belediye başkanı ve personel ağır yaralandı
Boru değiştiren belediye başkanı ve personel ağır yaralandı
22:29
Ayşe Tokyaz cinayetinde bir kişi daha gözaltında
Ayşe Tokyaz cinayetinde bir kişi daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 18:42:30. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.