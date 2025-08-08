AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur: 'Terörsüz Türkiye hedefine eninde sonunda ulaşacağız' - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur: 'Terörsüz Türkiye hedefine eninde sonunda ulaşacağız'

08.08.2025 17:29
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirme noktasında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirme noktasında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Terörün zeminini ortadan kaldıran, toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi daha da güçlendirdiğimiz bu yaklaşım inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nın huzur, güven, kardeşlik iklimini kökleştirme iradesidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında, Mersin İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Uygur, burada yaptığı konuşmada, 'Türkiye Yüzyılı'nın sadece büyük projelerin, teknolojik hamlelerin yılı değil; aynı zamanda kardeşliğin, huzurun ve güvenin de yılı olduğunu söyledi. Türkiye'nin dış politikada sözü dinlenen, dünya siyasetine yön veren, önemli uyuşmazlıklarda ara bulucu rolde olan hem sahada hem masada güçlü bir ülke olduğunu belirten Belgin Uygur, "Artık nerede bir zulüm varsa, kim olursa olsun, nerede zulme uğrayan bir kardeşimiz varsa uluslararası platformlar, en güçlü platformlar başta olmak üzere artık 'Dünya beşten büyüktür', 'Daha adil bir dünya mümkündür' diyen bir liderimiz ve bir Türkiye var" diye konuştu.

'SOYKIRIMA BÜTÜN DÜNYA ŞAHİTLİK EDİYOR'

Bütün dünyanın gözü önünde Filistin'in soykırıma uğradığını söyleyen Uygur, "Tabii Filistin'den de bahsetmeden geçmeyeceğim. Evet, güçlü bir dış politika, zulme uğrayan her kardeşimizin yanında olma noktasında, o zulme güçlü ve gür bir şekilde 'dur' deme noktasında güçlü bir irade koyan bir Türkiye var. 7 Ekim 2023'ten itibaren maalesef bebeklerin, kadınların aslında katledildiği, büyük bir soykırıma uğradığı, hastanelerin, okulların, bebeklerin, bebek yoğun bakımlarının bombalandığı bir Filistin, Gazze var. Bütün dünyanın gözünün önünde cereyan eden bir soykırıma maalesef bütün dünya şahitlik ediyor. İşte son dönemde artık açlığa terk edilmiş, vicdansızlığın, aslında soykırımın, kelimeler aslında anlatmakta kifayetsiz kalıyor, buna 'dur' deme, uluslararası toplumu harekete geçirme, oraya insani yardımı en yüksek noktada ulaştırma noktasında, İsrail'le olan ticareti kesme noktasında güçlü ve dimdik bir irade koyan bir Recep Tayyip Erdoğan ve bir Türkiye var" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ENİNDE SONUNDA ULAŞACAĞIZ'

Belgin Uygun, 'Türkiye Yüzyılı'nın kardeşliğin, huzurun ve güvenin de yılı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "İnşallah bu yeni 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzda bu kardeşliğimizi, birliğimizi beraberliğimizi daha da güçlendirip, on yıllardır omzunda o terör belasının yükünü taşımış, o Türkiye'nin, o terör belasından kurtulmuş yeni bir Türkiye'ye inşallah Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde inşa etmek. Çünkü Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'Ülkemizi yarım asırdır hedeflerinden alıkoyan kanlı zinciri milletimizle birlikte kırıp atmakta kararlıyız.' Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge menziline, hedefine inşallah eninde sonunda ulaşacağız. İşte o zaman önümüzde yepyeni bir geleceğin, doldurulmayı bekleyen beyaz sayfaları açılacak. Bu sayfaları hep birlikte yazacağımız zaferlerle, destanlarla, kardeşlik türküleriyle inşallah süsleyeceğiz. Sayın Devlet Bahçeli'nin o tarihi çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle ve Cumhur İttifakı'nın yapıcı tutumlarıyla şekillenmiş olan Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirme noktasında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Terörün zeminini ortadan kaldıran, toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi daha da güçlendirdiğimiz bu yaklaşım inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nın huzur, güven, kardeşlik iklimini kökleştirme iradesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun odak noktası terör örgütünün silahlarını bırakması, fesih sürecinin gerçekleştirilmesi noktasında ve nihayetinde Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşması."

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.