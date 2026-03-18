AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Muğla'da iftar programında konuştu Açıklaması

18.03.2026 22:49
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Etrafımızda füzeler uçuşurken, komşularımız tahrik ve tertiplerle ateşe atılmak istenirken içerideki muhalefetin o ibretlik lakaytlığını sizlerin takdirine bırakıyorum." dedi.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen "Çocuk Gülerse Dünya Güler İftar Programı"na katılan Kaya, çocuklar ve ailelerle bir araya geldi. Programa şehit yakınları, gaziler ve engelliler ile aileleri de katıldı.

Kaya, programda yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünün şanlı gururunu tek yürek olarak paylaştıklarını söyledi.

Toprağı vatan kılan, bayrağı kanıyla boyayan, namusu, milleti ve mukaddesatı korumak için göğsünü siper eden tüm şehitlerin mekanının cennet, ruhlarının şad olmasını dileyen Kaya, iftar programına katılan gazilik payesini göğsünde bir şeref madalyası gibi taşıyan kahramanları da minnetle selamladığını dile getirdi.

Çanakkale savaşlarının sadece bir askeri başarı olmadığını belirten Kaya, "Çanakkale, imanlı yüreklerin zalime, işgalciye ve modern dünyanın tüm imkanlarıyla üzerimize çöken emperyalistlere asla geçit verilmeyeceğini tarihin kalbine kanla kazıdığı yerdir. En modern ordulara, en devasa zırhlılara karşı imanın ve inancın gücüyle göğüs geren kahramanlar, bize sadece bir zafer değil, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü bir şuur olarak miras bırakmışlardır." dedi.

Bugün ülkede huzurla iftar beklerken, gönül coğrafyasında derin bir sancı ve kanlı bir zulüm olduğunu vurgulayan Kaya, "Bugün bölgemizde, İsrail'in koçbaşlığını üstlendiği, hukuk tanımayan, ahlak bilmeyen yıkıcı bir savaş yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Gazze'de masum çocukların okul sıralarında, hastane koridorlarında katledilmesinin sadece bir güvenlik meselesi olmadığını belirten Kaya, bunun "vadedilmiş topraklar" hezeyanından kıyamet senaryolarına kadar her türlü sapkınlığın, her türlü garabetin sahneye konulduğu bir cinnet hali olduğunu kaydetti.

"Tek dertleri polemik üretmek, ona buna sataşmak"

İlk kıble Mescid-i Aksa'yı keyfi sebeplerle, hiçbir yetkisi olmadığı halde Müslümanlara kapatanların bölgeyi ve insanlığı adım adım büyük bir felakete sürüklediğine işaret eden Kaya, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak biz bu hukuksuzluğa, bu barbarlığa karşı 'dur' diyen tek gücüz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sabırlı ama tavizsiz, sağduyulu ama kararlı bir politikayla bu kritik süreci yönetiyoruz. Hava sahamızı ve güvenliğimizi ihlal eden unsurlara karşı müttefiklerimizle tedbir alırken, asıl amacımız bu anlamsız ve yalnız savaşın bir an önce sona ermesidir. Etrafımızda füzeler uçuşurken, komşularımız tahrik ve tertiplerle ateşe atılmak istenirken içerideki muhalefetin o ibretlik lakaytlığını sizlerin takdirine bırakıyorum. Tek dertleri polemik üretmek, ona buna sataşmak. Mahkemelerde nümayiş yaparak siyasi rant devşirmek. Onların ne bölgemizdeki kanlı savaş umurlarında, ne de Türkiye'nin bekası ile ilgili bir dertleri var. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'Dünya yansa, hatta Allah korusun 3. Dünya Savaşı çıksa, bunların kendi ikballeri dışında hiçbir şeyi umursamayacaklarını hepimiz biliyoruz.' Milli duruş sergilemekten bu kadar uzak olanlar karşısında, bizim sorumluluğumuz Çanakkale'deki ecdadımız kadar büyüktür."

Türkiye'nin barışın tek hamisi, mazlum İslam ümmetinin yegane umudu olduğunu anlatan Kaya, Türkiye'nin zulmü ve haksızlığı haykıran, küresel oyun kurucuların kirli planlarını bozan tek güç olduğunu dile getirdi.

Türk halkının mazisinden aldığı ruhla mazluma kucak açan, Ensar-Muhacir kardeşliğini lafta değil bizzat yaşayarak ve yaşatarak dünyaya insanlık dersi veren asil bir millet olduğunu vurgulayan Kaya, "Vatan ve millet olmanın ne demek olduğunu bugün Gazze'ye bakarak, çekilen acılara bakarak daha iyi anlıyoruz. Bu pencereden bakınca Mehmetçiğimizin cansiperane duruşunu, Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' diyen o devrimci duruşunu daha iyi anlıyoruz." dedi.

Şehit ve gazi ailelerinin kutlu AK Parti hareketinin en mühim meselesi, en büyük namus borcu olduğunu anlatan Kaya, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olacaklarını, onların duasıyla, terörsüz bir Türkiye yolunda yarınları inşa edeceklerini söyledi.

"Şunu herkes bilsin ki gök kubbe çökmedikçe bu bayrak inmeyecek"

"Kimse Türk halkını sınamaya kalkmasın" diyen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:"

"Biz ki Çanakkale'de yedi düveli imanıyla boğazın sularına gömenlerin torunlarıyız. Biz ki 'Vatan sağ olsun' diyerek evladını toprağa veren o vakur annelerin sarsılmaz metanetiyiz. Biz ki mazlumun elinden tutan son el, zalimin karşısında duran son kaleyiz. Şunu herkes bilsin ki gök kubbe çökmedikçe bu bayrak inmeyecek. Yer yarılmadıkça bu ezan susmayacak. Milletimiz var oldukça, Türkiye mazlumun umudu, ümmetin sesi ve zalimin kabusu olmaya ilelebet devam edecektir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."

Programın ardından Kaya, AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör ile beraberindekiler, çocuklar ve ailelerle bayramlaştı.

Salonda çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi, yüz boyama ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Politika, Savunma, Kültür, Muğla, Son Dakika

