AK Parti'li Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması

04.10.2022 13:12

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'de hiç kimsenin gündeminde 'başörtüsü, başı açık insanlar sorunu' diye bir sorun yok.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili açıklamalarına ilişkin, " Türkiye'de hiç kimsenin gündeminde 'başörtüsü, başı açık insanlar sorunu' diye bir sorun yok. Ama hala kendi zihinlerinden düşüremedikleri için zannedersem öyle bir yolu tercih ediyorlar. Bana göre de isabetli bir yol. Bu yolda devam etsinler." dedi.

Özhaseki, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında yarın başlayacak "Tam Bana Göre Gençlik Festivali" ile ilgili bilgi verdi.

Hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını, mazeret üretmeden ve ellerindeki imkanlarla en güzelini yapmanın gayreti içinde olduklarını söyleyen Özhaseki, Türkiye'deki 1390 belediyenin 807'sinin AK Parti'li belediye olduğuna dikkati çekti. Özhaseki, geçen yaz AK Parti'li belediyelerin, içinde spor, kültür-sanat, çocukların eğlenebilecekleri etkinliklerin yer aldığı 90 ayrı aktiviteyle 1 milyon 200 bin gence ulaştığını bildirdi.

Özhaseki, geçen yıl "Tam Bana Göre" adı altında düzenlenen ve 2 milyon kişinin ziyaret ettiği festivalin, bu yıl ikincisini yapacaklarını belirterek, yarın açılışı yapılacak festival kapsamında 152 belediyenin stant açacağını kaydetti.

Pazar gününe kadar sürecek festivalde, sanatçıların konser vereceğini, söyleşi, toplantı ve sohbet etkinlikleri düzenleneceğini, kitap fuarı açılacağını anlatan Özhaseki, şunları söyledi:

"Festival kapsamında dışarıda da 500 civarında ayrı aktivite var. Bir hafta boyunca unutulmaz bir etkinlik Ankara'da yaşanmış olacak. Bu sene de 3 milyon civarında misafir bekliyoruz. Misafirlerimizi ağırlarken belediyelerimizin yaptığı faaliyetleri, AK Parti'li belediyelerin hizmetlerini gösterme imkanına da kavuşmuş olacağız."

"Gençliği anlamak lazım"

Özhaseki, bir gazetecinin, festivalin dünyada örneği olup olmadığı sorusuna, "Yok, şu ana kadar yok. Bu şekilde bir festival ilk defa oluyor, örneği varsa da bilmiyorum." yanıtını verdi.

Festivali devam ettireceklerini belirten Özhaseki, bu tür etkinliklerle belediyelerin kendilerini anlatma imkanı bulduğunu söyledi.

"Gençlik" konusunda herkesin ahkam kestiğini, "x, y ve z kuşağı" gibi tanımlamalarla gençleri bir kıstas içine sokmaya çalıştığını ifade eden Özhaseki, "Gençliğimizi çok iyi tanıyoruz. Gençler elbette biraz özgür takılmak istiyorlar, hatta bazen biraz protest takılıyorlar. Özgürlüklerine düşkün oldukları kadar gelecek planlaması, kariyer yapmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, gençlerin, bir anketteki "Ne için kavga edersiniz, fedakarlık yaparsınız?" sorusuna, "Bayrak, vatanın bölünmez bütünlüğü, ezan, manevi değerler için kavga edebilirim." yanıtını verdiğine dikkate çekti. Özhaseki, "Bir gençlik eğer yüzde 75-80 oranında 'evet bunun için kavga ederim' diyorsa bu önemli bir şey. Gençliği anlamak lazım. Yaşın getirmiş olduğu belki kanın dik akmasının verdiği o hareketlerini çok doğru bir şekilde tanımlamak lazım. Gençliği 'toplumdan kopmuş, uçmuş gitmiş başka yerlerde' gibi tarif etmek son derece yanlış olur." dedi.

"Türkiye'nin gündeminden düştü"

Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun, "başörtüsü" ile ilgili açıklamalarının anımsatılması üzerine, şunları söyledi:

"Herhalde yine Kılıçdaroğlu insanlar biraz gülümsesin biraz da espri olsun diye söylemiştir. Çünkü birkaç senedir 'başörtüsü' dediğimiz konu, zamanında yıllarca CHP'nin istismar ettiği, Anayasa Mahkemesi kapılarına giderek iptal ettirdiği, üniversite kapılarında birçok genç kızı ağlattıkları bir konu. Herhalde kendi zihinlerinden düşürüyorlar. Yoksa Türkiye'nin gündeminden düştü. Türkiye'de hiç kimsenin gündeminde 'başörtüsü sorunu, başı açık insanlar sorunu' diye bir sorun yok. Ama hala kendi zihinlerinden düşüremedikleri için zannedersem öyle bir yolu tercih ediyorlar. Bana göre de isabetli bir yol. Bu yolda devam etsinler."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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