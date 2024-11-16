AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli\'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Mevzubahis vatan olursa, mevzubahis Türkiye olursa, mevzubahis Türkiye'ye bir tehdit olursa, tehdit nereden doğuyorsa oraya kadar yeteriz." dedi.

16.11.2024 19:46
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Mevzubahis vatan olursa, mevzubahis Türkiye olursa, mevzubahis Türkiye'ye bir tehdit olursa, tehdit nereden doğuyorsa oraya kadar yeteriz." dedi.

AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresi, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kongreye katılarak bir konuşma yapan Zeybekci, ülkenin her yerinde başı dik, alnı açık, alımlı çalımlı yürüyebilen bir tek partinin AK Parti olduğunu söyledi.

Bu vatan ve milletin sadece AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilebileceğini dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:

"Sahibi sadece ve sadece millet olan AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Onun için başımız dik olacak. Etrafımız ateş çemberi. Biraz daha artırarak, körükleyerek de devam edecekler. Hesaplarına göre Gazze'deki veyahut da Filistin'deki hesapları başka boyuta geçecek. Başka noktalara gidecek. Bunu gören Recep Tayyip Erdoğan. 'Bizim ne işimiz var Suriye'nin kuzeyinde', 'Irak'ın kuzeyinde' diyenlere gerekirse ta köküne kadar gideriz. Osmanlı'nın, ecdadın bize emanet ettiği şehirleri orada bir bir biliyoruz. Eserlerinin de nerede olduğunu biliyoruz. Mevzubahis vatan, Türkiye olursa, mevzubahis Türkiye'ye bir tehdit olursa, tehdit nereden doğuyorsa oraya kadar yeteriz. Çok açık ve net olarak söylüyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak bunun sorumluluğunu da bilerek söylüyorum. Sakın ola ki Türkiye'ye karşı bıçak kemiğe dayanana kadar beklerler yanılgısı içinde hiç kimse olmasın. Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz o kadar basit."

Zeybekci, Türkiye'nin Somali'de devasa bir operasyon yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Türk araştırma gemileri orada. Türkiye'nin orada 4 tane de savaş gemisi var. Somali'deki en muhteşem yapı oradaki Türkiye Büyükelçiliği. Devasa bir yapı içinde yeterince mevcut askerimizin de olduğu en güvenli yer. Allah'ın izniyle göreceksiniz Türkiye uzayla ilgili üssünü de oralarda kuracak. Bunları hayal dahi edemezler. Hayalini bile kuramazlar. Söyledikleri tek bir şey var; 'Türkiye uzaya bir adam gönderdi, kaça mal oldu?' Zıkkımın köküne mal oluyor. Mesele o mu? Mesele uzayda yer almak. Son 3 uyduyu yüzde 100 yerli olarak biz yaptık. Bütün dünyayı görebiliyoruz. Bütün dünyayı dinleyebiliyoruz. Kimse bizi engelleyemiyor ve kimse bize gelen bilgiye dokunamıyor. Mesele bu. Türkiye başka bir boyuta geçiyor. Ecdadın bize emanet ettiği bu coğrafyanın egemen ülkesi, çadır direği biziz. Biz olmak zorundayız. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz. O çadır direği sağlam olacak, o çadırın içi güvenli olacak ki Türkiye olarak Anadolu güvende olsun. "

Duygu Canbaz'ın tek aday olduğu kongreye Denizli milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

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