Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan "Erdoğan hasta, yerine birileri hazırlanmalı" sözlerine cevap - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan "Erdoğan hasta, yerine birileri hazırlanmalı" sözlerine cevap

04.10.2021 11:17

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "ülkeyi yönetemeyecek kadar hastadır, onun için yerine başka birileri hazırlanmalıdır." gibi yazıların yayınlandığını dile getirip, "Önce şunu söyleyeyim, Türkiye'yi artık kimin yöneteceğinin kararını içerideki birtakım vesayet odakları veremeyeceği gibi dışarıdaki birtakım vesayet odakları hiç veremeyecek, Türkiye'ye yön çizemeyeceklerdir." sözlerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin salgının ağır şartlarının bir sonucu olarak hafif bir duraksamanın ardından bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,4 büyüyecek kadar güçlü bir ekonomik performansa ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin aynı zamanda ihracatta önemli rekorlar kırdığına işaret eden Kurtulmuş, "Bunları şunun için söylüyorum, bu zor şartlar içerisinde, dünyanın yaşadığı bu zor şartlara ilaveten bölgenin ve Türkiye'nin yaşadığı şartlara rağmen Türkiye hiçbir meseleyi ötelememiş, bu meselelerin hepsini çözmek için gayretle mücadele etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün bu süreçleri takip ederek Türkiye'nin doğru yönde ilerlemesini temin etmiştir." diye konuştu.

"NELERİN EKSİK OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Kurtulmuş, Türkiye'nin bu süreçteki başarılarına rağmen birilerinin ise hayata hep karamsar pencereden baktığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de tabii ki bardağın boş tarafları var, bardağın sadece az olan taraflarını anlatmakla vakit geçirdiklerini, hatta olumsuz algı üzerinden halkın üzerinde bir karamsarlık oluşturmak için çalıştıklarını gayet iyi biliyor, gayet iyi takip ediyoruz. Bizler AK kadrolar olarak evet Türkiye'nin meselelerini biliyoruz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün Türkiye'yi yöneten kadrolar olarak nelerin eksik olduğunun, tamamlanmadığının farkındayız. Vatandaşımızın çektiği birtakım zorlukların farkındayız, onun içindir ki Sayın Cumhurbaşkanımız, örnek olsun diye söylüyorum, 'Hayat pahalılığının üstüne sonuna kadar gideceğiz ve bu hayat pahalılığının nedenlerini ortadan kaldıracağız.' dedi mi? Dedi ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 'Erdoğan hasta, yerine birileri hazırlanmalı' iddialarına yanıt

"ERDOĞAN HASTA" İDDİALARINA YANIT

Numan Kurtulmuş, 2023'ün Türkiye için tam manasıyla önemli bir gelecek seçimi olacağının altını çizdi. Birilerinin Türkiye'nin bu süreçlerde yönetilemez bir ülke olmasını istediğini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Birileri Türkiye'nin geriye dönmesini istiyor, birileri Türkiye'de tekrar eski dönemin tartışmalarının gündeme gelmesini istiyor. Hatta, hatta artık dışarıdan ısmarlama yazıların yazıldığı bir döneme giriyoruz. 'Türkiye'yi Sayın Tayyip Erdoğan yönetemeyecek kadar hastadır, onun için onun yerine başka birileri hazırlanmalıdır.' gibi yazılar yayınlanmaya başladı. Önce şunu söyleyeyim, Türkiye'yi artık kimin yöneteceğinin kararını içerideki birtakım vesayet odakları veremeyeceği gibi dışarıdaki birtakım vesayet odakları hiç veremeyecek, Türkiye'ye yön çizemeyeceklerdir."

"TÜRKİYE'NİN SIRTINI YERE GETİRECEK HİÇBİR GÜÇ YOKTUR"

AK Parti'nin siyasi hareketinin Türkiye'deki en önemli başarılarından birinin demokratik istikametten asla vazgeçilmemesi olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "İlerleme yolundan asla vazgeçmemesidir, Meclis açık olduğu sürece meşruiyet bütünüyle milletten devşirildiği sürece Türkiye'de AK Parti'nin sırtını yere getirecek, Türkiye'nin sırtını yere getirecek hiçbir güç yoktur ve olmayacak Allah'ın izniyle." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 'Erdoğan hasta, yerine birileri hazırlanmalı' iddialarına yanıt

"ÖNCE ERDOĞAN'I YENEBİLECEK BİR SEÇİM STRATEJİSİ ORTAYA KOYMALISINIZ"

Kurtulmuş, milletin oy kullandığını, Başbakanlık sisteminin bittiğini ve yerine Cumhurbaşkanlığı sisteminin geldiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu sistemi revize edersiniz, bu sistemin eksik taraflarını tamamlarsınız, bu ayrı konu ama millet oy vermemiş, Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiş gibi konuşamayız. Şimdi Tayyip Erdoğan gitsin, hedefleri bu, e tamam Tayyip Erdoğan gitsin, nasıl gidecek? Önce birisi dedi ki 'Ben Cumhurbaşkanı adayıyım.', arkasından başka birisi 'Ben de Cumhurbaşkanı adayıyım.' Sonra başka birisi dedi ki 'Ben başbakanlığa adayım.', hayda. Başbakanlığa adaysınız da başbakanlık müessesesi ortada yok, öyle mi? Getirebilirsiniz, buyurun. Önce Tayyip Erdoğan'ı yenebilecek bir seçim stratejisi ortaya koymanız lazım. Hepsi bir araya getirecekler, sadece karşıtlık üzerinden bir şey yapacaklar da peki o karşıtlık üzerinden yaptığınız o koalisyonu hangi ana fikrin etrafında tutacaksınız? 'Sonrasına bakarız.' diyor, bir tanesi bana cevap verdi geçen gün, 'Siz seçimi getirin de biz bir günde kimin başkan olacağını buluyoruz.' diyor. E arkadaş ne zamandır kimin başkan olacağını bir türlü bulamadınız."

Başkan adayının kim olacağına kapalı kapılar ardında karar verilmeyeceğini belirten Kurtulmuş, "Adayın kim olacağına milletin önünde, milletin değerlerinden, zihninden, gönlünden geçen bir şekilde karar verilir. Bizim gücümüz bu, diyoruz ki Allah'ın izniyle hep beraber, Cumhur İttifakı ile birlikte, bu ittifakı daha fazla insanların bu işin içerisine girmesini sağlayarak Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı yapacağız." dedi.

"CHP VE HDP'NİN İTTİFAKLARI AÇIKTIR"

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem CHP için ne ifade eder? İyileştirilmiş parlamenter sistem İYİ Parti için ne ifade eder?" diye soran Kurtulmuş, "HDP bu ittifakın neresindedir? Ben ona açık ittifak, gizli ortaklık diyorum. İttifakları açıktır, ortaklıkları gizlidir. Niçin? Çünkü biliyorlar ki HDP'yi ittifakın içerisine koyarlarsa CHP'nin ulusalcı, Kemalist, vatansever bazı unsurları oy vermeyecek, İYİ Parti'nin de milliyetçi unsurları oy vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, bunun için ortaklığın gizli, ittifakın açık olduğunu dile getirerek, "İyi tamam, onu ortadan kaldırmak için biliyorsunuz HDP bir tutum belgesi açıklamış oldu, diyor ki benim tam söylediğimi itiraf ediyor aslında. 'Biz herhangi bir ittifak içerisinde değiliz.' diyor. İyi de ittifakı gizlediklerini ortaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Erdoğan hasta, yerine birileri hazırlanmalı sözlerine cevap

Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 'Erdoğan hasta, yerine birileri hazırlanmalı' sözlerine cevap - Son Dakika


Son Dakika

Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor 12:06 Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti 12:03 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti Açlık krizinin yaşandığı Brezilya'da insanlar hayvan leşlerine hücum etti! Çekilen fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı 12:01 Açlık krizinin yaşandığı Brezilya'da insanlar hayvan leşlerine hücum etti! Çekilen fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı
Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti 11:52 Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak 11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi 11:18 Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi
Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi 10:52 Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 10:38 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:05 Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor
12:02 A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti
12:01 Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı
11:52 Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti
11:51 Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemiye deniz kuvvetleri müdahale etti
11:45 Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi
11:28 GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı
11:27 MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay 5 bin soru var
11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:05 Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var         
12:18
"Hayvanlardan bulaştı" iddiaları kuvvetlenecek! Koronaya en yakın 3 virüs, yarasadan çıktı         
12:05
Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı         
12:02
Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti Alpaslan Öztürk'ten, Morutan'a Ebru Gündeş'li kutlama! Sosyal medyadan 'Çingenem' şarkısını armağan etti         
11:53
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı         
11:26
Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi         
11:11
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu         
10:09
Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 12:22:23. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan "Erdoğan hasta, yerine birileri hazırlanmalı" sözlerine cevap - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement