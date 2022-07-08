AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, petrole zam gelince her şeyin tepeden tırnağa zamlandığını belirterek, "Bu hayat pahalılığına karşı vatandaşımızı korumak, enflasyonla mücadeleyi sürdürmek bizim boynumuzun borcu ve önceliğimiz." dedi.

Yıldırım, Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Çarşı Meydanı'nda yatırımları tamamlanan kamu projelerinin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşların yarın idrak edilecek Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola çıktıklarında "Batıda ne varsa doğuda da aynısı olacak." dediklerini hatırlatan Yıldırım, bu süre zarfında ülkenin doğusunu-batısını yakınlaştırmak için yolları böldüklerini, hayatları birleştirdiklerini söyledi.

Yolları bölüp gönülleri ve milleti birleştirdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Ama bir şeye çok dikkat ettik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Buna çok dikkat ettik. Bunun için de amansız bir mücadele verdik. DEAŞ, FETÖ, bölücü PKK ile gece-gündüz demeden yıllardır mücadele veriyoruz." dedi.

Bu yollardan 20 yıl önce geçmenin kolay olmadığına dikkati çeken Yıldırım, can korkusuyla bir ilçeden bir ilçeye, ilçeden köye dahi gidilemediğini ifade etti.

"Terörün kökünü kazımak ahdimiz oldu"

Sadece yolların değil, dağların, taşların, her tarafı didik didik aranıp taranarak bütün teröristlerin tek tek etkisiz hale getirildiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu mücadele, kolay bir mücadele değil. Bu mücadele sadece teröristlerin kendi marifetleri de değil. Onların arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Onların arkasındaki güçlerin ülkemiz hakkındaki planlarını da biliyoruz ama o planları yerle bir etmek, terörün kökünü kazımak ahdimiz oldu, iddiamız oldu. Bugün de çok şükür, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor, ocaklarımız tütüyor. Vatandaşımız alnı açık, başı dik olarak ister en güneyden kuzeye, ister doğudan en batıya olsun, rahatça seyahat edebiliyor, iş yapabiliyor, yaylalara çıkabiliyor ve normal hayatını sürdürebiliyor."

Yıldırım, bu mücadelenin kolay olmadığına işaret ederek, "Bu mücadelede kahraman Mehmetlerimizi, askerimizi, jandarmamızı, polisimizi, korucumuzu, bekçimizi, yiğitlerimizi şehit verdik. 15 Temmuz'da, terörle mücadelede, İstiklal Harbi'mizde şehit verdik. 'Çanakkale geçilmez!' derken şehit verdik. Bu topraklar, büyük bedeller ödenerek bugünlere geldi." diye konuştu.

"Hayat pahalılığına karşı vatandaşımızı korumak boynumuzun borcu"

Ülkenin ve dünyanın zor şartlardan geçtiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"10 gün önce yurt dışındaydım, orada gördüm. Sıkıntılar bizimkinden daha fazla. İşte önümüzde öyle şartlar var ki sadece sizin elinizde olan imkanlarla düzelmesi mümkün değil, küresel bir mesele. Önce Kovid-19, daha sonra Ukrayna-Rusya Savaşı, dünyadaki piyasaları allak bullak etti. Petrol nereye gidecek, nerede duracak belli değil. Petrol son 3 ay içerisinde ikiye katladı. Doğal gaz 10 kat arttı. Petrole zam gelince her şey tepeden tırnağa zamlanıyor. Bu hayat pahalılığına karşı vatandaşımızı korumak, enflasyonla mücadeleyi sürdürmek bizim boynumuzun borcu ve önceliğimiz. Birçok sıkıntıyı, 15 Temmuz'u geride bıraktık. 17-25 Aralık'ı, Gezi olaylarını geride bıraktık. Güneyimizden her gün gelen roketleri, füzeleri artık gelmez hale getirdik. Akdeniz'den Irak'a kadar bir emniyetli kuşak oluşturmak suretiyle terör örgütünü, teröristleri sınırlarımızın içine girmeden bulundukları yerde etkisiz hale getirdik."

Sınırların güvenliğinin teminat altına alındığını vurgulayan Yıldırım, bu mücadelenin 100 yıldır devam ettiğini söyledi.

Tarihteki sınır mücadelelerine de değinen Yıldırım, "Emperyal güçler, nasıl Osmanlı'dan kalan bakiye, Anadolu topraklarına çöktülerse ve o zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla Milli Mücadele, milli ruh tekrar canlandı ve bu topraklarda bağımsız Türk devleti olarak yolumuza devam ettiysek bundan sonra da ister batıdan, doğudan, güneyden, kuzeyden gelsin, ülkemize kötü gözle bakan, ülkemiz hakkında planlar yapanlara hak ettikleri cevabı geçmişte verdiğimiz gibi bundan böyle de vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Salih Aksu, Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan da programda konuşma yaptı. Yatırımları tamamlanan kamu projelerinin toplu açılışı, İl Müftüsü Burhan Çakır'ın okuduğu duanın ardından gerçekleştirildi.

Törene Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Kemah Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Civit Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.