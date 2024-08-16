AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AYM'nin Can Atalay kararını eleştirdi - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AYM'nin Can Atalay kararını eleştirdi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AYM\'nin Can Atalay kararını eleştirdi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin eleştirilerde bulundu.

16.08.2024 15:44
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin, "Anayasa Mahkemesi, kendi içtihadını yok saymış, kendi içtihadından kopmuş, Anayasa'mızın 85'inci maddesine açıkça aykırı işlem tesis etmiştir" dedi.

AYM'nin 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Gezi davasından 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın 'yok hükmünde' olduğu belirtildi. Ardından 9 Ağustos'ta muhalefet partileri, Meclis'in, AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sundu. Bunun üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nu bugün olağanüstü toplantıya çağırdı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AYM'nin Can Atalay'la ilgili kararını değerlendirdi.

'BÖYLE BİR HÜKÜMLE SONUÇ TESİS ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Güler, AYM'nin 'Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespitine ve Anayasa'nın ilgili maddeleri uyarınca iptaline karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına' hükmettiğini belirterek, "Karar verilmesine yer olmadığına' demek, ne demek? Anayasa Mahkemesi, geçmiş tarihlerde buna benzer ve bu içerikteki farklı kararlar verildiği için 'Bu konuda yeniden bir karar vermiyorum' diyor. Ortada gerekçesiyle, etkisiyle beraber, sonuçları itibarıyla ortada bir karar yok. Hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yoktur. Bazı siyasiler 'Geçmişte buna yönelik kararlar var, bu da benzerdir, Meclis'te okunsun ve işlem tesis edilsin' talebi ileri sürüyor. 'Karar verilmesine yer olmadığına' dair hüküm olduğu için geçmiş olaylarla hiçbir benzerliği yoktur, sonucu da yoktur. Böyle bir hükümle beraber sonuç tesis etmek mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi, kendi içtihadını yok saymış, kendi içtihadından kopmuş, Anayasa'mızın 85'inci maddesine açıkça aykırı işlem tesis etmiştir" dedi.

Güler, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu, hukuk kurallarının kişiye ve zümreye göre değişmeyeceğini söyleyerek, "Mevcut bu durum içerisinde Anayasa'mızın 154'üncü maddesi kapsamında somut norm denetimiyle beraber, yerel mahkeme tarafından verilmiş bir karar, istinaf ve Yargıtay süreciyle kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü var. Bu mahkumiyet hükmü, ilgili somut norm denetimine tabi mahkemelerce kaldırılmadan, yeni bir hüküm tesis edilmeden, siz burada Anayasa Mahkemesi'nin 'karar verilmesine yer olmadığına' şeklindeki bir hükmü ifade eden bir kararla hiçbir işlem tesis edemezsiniz. Sanki Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin, Yargıtay'ın yerine geçerek hükmü kaldırmış, yeni bir tespitte bulunmuş gibi bir durum yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AYM'nin Can Atalay kararını eleştirdi - Son Dakika

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