AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Kırıkkale\'de konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle ve Sünni'siyle 86 milyonun birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, dayanışmasını kıyamete kadar sürdürecek çok önemli adımları hep beraber atacağız." dedi.

Gül, Kırıkkale'de bir restoranda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, bozkırın kültürüyle, medeniyetiyle, sıcak ve cana yakın dostluğuyla Anadolu'ya anahtar olmuş Kırıkkale'de bulunmanın kendileri için bahtiyarlık olduğunu söyledi.

AK Parti'nin yeni, güçlü ve daha büyük bir Türkiye umuduyla çok önemli hizmetler ve adımlar attığını belirten Gül, bunları yaparken, vesayetle mücadele ederken hep milletten güç aldıklarını dile getirdi.

Milletin sözünden ve iradesinden başka hiçbir iradeyi tanımayan anlayış ve siyasi hareket olarak daha nice yıllar ülkeye ve millete hizmet edeceklerini ifade eden Gül, "Keza milletin adamı Cumhurbaşkanımız da her zaman bu mücadeleyi verirken, arkasında her zaman milletin duasını, desteğini hep hissetmiştir. Ben inanıyorum ki milletimiz Cumhurbaşkanımıza 2028 seçimleri ve sonrasında da yine güçlü desteğini sürdürecektir." diye konuştu.

Gül, Kırıkkale'nin de bir sanayi şehri olduğuna dikkati çekerek, MKE AŞ ve ROKETSAN'ın yatırımlarının çok büyük bir hızla devam ettiğine dikkati çekti.

AK Parti öncesinde Türkiye'de savunma sanayinde millilik oranının yüzde 15'lerdeyken, bugün yüzde 85'lerin üzerine çıktığını anımsatan Gül, şöyle konuştu:

"Kendi paranızla İHA ve SİHA vermeyen, tamirini yapmayan, yaptıramayan bir ülkeden bugün kendi İHA'sını, SİHA'sını yapabilen bir Türkiye haline geldik. Yeter mi? Yetmez. Elbette daha fazla hizmetleri ve yatırımları sürdüreceğiz. Kırıkkale'mizi inşallah her alanda geliştireceğiz. Kırıkkale Üniversitemiz de bölgemiz ve ülke eğitimi için çok önemli hizmetlerde bulunmaktadır. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki Kırıkkale'mizde çok büyük hizmetleri olan Beşir Atalay hocamızın isminin de kampüsten silinmesi bizleri üzmüştür. Siyaset bir vefadır. Kırıkkale'mize, ülkemize hizmeti olan bir kişinin isminin silinmesini anlamaktan uzak bir noktadayız. 28 Şubat'ın o koyu zamanlarında bile burada akademi dünyasında çok önemli birikimlere ev sahipliği yapmış, öncülük etmiş bir isme yapılan bu haksızlığı da kabul etmediğimizi, doğru bulmadığımı bir kez daha buradan ifade etmek isterim."

"Milletimizin umudu AK Parti'dir"

Gül, muhalefetin Türkiye'deki meselelere ve dünyadaki gelişmelere uzak bir noktada olduğunu savundu.

Ana muhalefete bakıldığında kendi içlerindeki kısır çekişmelerle uğraştığını belirten Gül, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yolsuzluklarla, beceriksizliklerle, ülkeye ve ülkenin değerlerine yabancı olan bir anlayışla siyaset yapan parti ve anlayışı nedir dediğinizde, CHP zihniyeti karşımıza çıkıyor. Bugün kendi partisini yönetemeyen, önceki genel başkan, sırada bekleyen genel başkan, şu anki genel başkan diye birbirleri arasındaki çekişmeleri herkes çok iyi görmekte. Kendi partisinin bu ülkeyi yönetmekten ne kadar uzak olduğunu milletimiz çok iyi bilmekte, çok iyi görmektedir. O yüzden milletimizin umudu AK Parti'dir. Elbette yaşadığımız sorunlar var. Hayat pahalılığı ve enflasyon anlamındaki sorunları bizler de çok iyi biliyoruz. Bu konularda vatandaşımızın tüm meselelerini, sorunlarını çözecek irade ve güç yine AK Parti hükümetidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inanıyoruz ki milletimizin bu anlamdaki sorunlarını da çözecek güçte ve kararlılıktayız."

"İnşallah Türkiye'yi ve kardeşliğimizi daha da güçlü bir hale getireceğiz"

Gül, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin, 50 yılını terörle mücadele ile geçirdiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin özellikle büyümesini, güçlenmesini istemeyen uluslararası mekanizmaların da terörü bir aparat ve pranga olarak Türkiye'nin önüne koyduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Özellikle tüm bu mücadelede Türkiye'nin bu prangasından kurtulması adına çok önemli bir dönemeçteyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önemli çağrılarıyla 'Terörsüz Türkiye' anlamında önemli bir aşamayı hep beraber inşallah gerçekleştireceğiz. Buradaki temel yaklaşım, özellikle Türkiye'nin kendi iç cephesini güçlendirmesidir. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle ve Sünni'siyle 86 milyonun birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, dayanışmasını kıyamete kadar sürdürecek çok önemli adımları hep beraber atacağız. Tüm bu çalışmalarımızı yaparken asla ama asla bir al ver pazarlığı içerisine girmedik, girmeyiz, girmeyeceğiz. Bir pazarlık söz konusu değildir. Şehitlerimizi ve ailelerini, gazilerimizi üzecek, rencide edecek hiçbir tavır ve tutum içerisine asla girmeyiz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli çok önemli bir teminattır. İnşallah Türkiye'yi ve kardeşliğimizi daha da güçlü bir hale getireceğiz."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

Gül, dünyanın Gazze'de büyük bir soykırıma tanık olduğunu ve terör devleti İsrail'in Gazze'yi işgale devam ettiğine dikkati çekti.

Daha dün 70 kişinin canını yitirmesine neden olan bu vahşete, soykırıma maalesef bütün dünyanın sessiz kaldığını belirten Gül, "Bu aslında bütün insanlığın da Filistin sınavında sınıfta kaldığını gösteren maalesef acı bir tablo. Elimizden gelen her türlü gücü kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her platformda Gazze'nin, Filistin'in yanında olmaya devam ettik, devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Gazze'nin, Kudüs'ün özgür olacağı günlerde inşallah yakındır." ifadesini kullandı.

Programa, bazı AK Parti'li milletvekilleri ile MKYK üyeleri, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.