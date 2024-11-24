AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Sakarya\'da partisinin ilçe kongrelerinde konuştu Açıklaması

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Hiçbir şey yapmayan, üretmeyen, hatta milletinin önüne engel çıkaran, sadece kendi kişisel hedefleri için çalışan siyasilerden bu ülke çok çekti. Artık bunlara bir kere 'Dur.' dedik. Bir daha da geçit vermeyeceğiz Allah'ın izniyle." dedi.

Sakarya'da bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Kaynarca 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Usta, tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Zaman zaman kendilerini çok rahat şekilde "Dindar ve kindar bir nesil yetiştirme çabasındasınız" diye suçladıklarına dikkati çeken Usta, "Bu cümlenin bir doğrusu, bir yanlışı var. Biz kindar bir nesil yetiştirmedik, yetiştirmeyeceğiz de. Böyle bir cümlenin içerisinde kindar kelimesi doğru değil. Neden derseniz? Bir Müslüman kindar değildir. Hiçbir zaman kin tutmayız." diye konuştu.

"Doğru, dürüst, ahlaklı nesil yetiştirme çabasındayız"

Usta, bugüne kadar kendilerine ne kadar bedel ödetilse de zulümler yaşatılsa da hiçbir zaman rövanşist duyguyla hareket etmediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yapamazsınız.' dediler, yaptık ama onlara inat değil. Bu ülkenin insanına, toprağına olan sevgimizden, aşkımızdan dolayı yaptık. İşte biz o yüzden kindar nesil değil, tam tersine dindar nesil yetiştirme çabasındayız. Dindar nesil yetiştirmek istiyoruz. Neden? Vatanını, bayrağını, milletini, ezanını, inancını, başörtüsünü, büyüğünü bilen, büyüğünü sayan, küçüğünü seven, kollayan, gözeten, kul hakkını bilen, yalan söylemeyen, doğru, dürüst, ahlaklı nesil yetiştirme çabasındayız. Bunun da adı dindar nesil bizim için ama birilerinin siyasete dinini alet etmeye çalıştığı gibi dinci nesil yetiştirmeye çalışmıyoruz. Seçim zamanlarında camilerden çıkmayan, 'Her gün cuma namazına gidiyorum.' diyen, bu milletin aklıyla alay etmeye çalışanlar gibi dinci nesil yetiştirmeye çalışmıyoruz."

Özüyle, sözüyle doğru, inancını bilen, yaşayan dindar nesil yetiştirmek istediklerini dile getiren Usta, "O yüzden 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde her bir öğretmenimizden tek arzumuz ve isteğimiz var. Bu ülkede birbirini seven, birbirine merhamet eden, birbirine inanan, güvenen, bu ülke için çalışan çabalayan, üreten gençleri yetiştirmek için çaba ve gayret içerisinde olsunlar. Şiddeti, kötülüğü, zorbalığı değil; iyiliği, merhameti ve sevgiyi artırmak için bir çaba ve gayret içerisinde olsunlar. Bizim de hedefimiz bu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul'daki eski manzaraların hepsini değiştirdiğine değinen Usta, başbakan ve cumhurbaşkanı olduktan sonra kimsenin aklına ve hayaline gelmeyecek hedeflerin, hayallerin hepsini gerçekleştirdiğini söyledi.

Eski Türkiye'ye bakıldığında yapılamayacak, görülemeyecek pek çok hizmeti ve eseri milletle buluşturduklarını belirten Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bizim derdimiz hizmet etmek, eser üretmek. Çünkü bizim davamız bu ülke için çalışmak ve üretmek. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de muhalefetin yönettiği şehirlerde insanlar büyük sorunlarla mücadele ederken, şehrin paralarının maalesef konserler adı altında nerelere gittiği belirsiz. Kendi belediye başkanları haberdar değil. İstanbul selle çamurla uğraşırken, dün yine sözde belediye başkanları Almanya'da ülkemizi şikayet etmekle meşguldü. Bu zihniyetten, bu ülke çok çekti. Hiçbir şey yapmayan, üretmeyen, hatta milletinin önüne engel çıkaran, sadece kendi kişisel hedefleri için çalışan siyasilerden bu ülke çok çekti. Artık bunlara bir kere 'Dur.' dedik. Bir daha da geçit vermeyeceğiz Allah'ın izniyle."

"Biz artık siyasetlerine dini alet edenlerden bıktık"

Daha sonra Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adapazarı 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Usta, buradaki konuşmasında, Altılı Masa'nın içinde olan Saadet Partisi'nin, geçen yılki genel seçimlerde kendi genel merkezlerinin önünde "milletin inancıyla, başörtüsüyle oynayan CHP zihniyeti"nin adayını çumhurbaşkanı adayı ilan ettirdiklerini ifade etti.

O gün bir taraftan "Türkiye laiktir, laik kalacak." sloganlarına alkış tutulduğunu aktaran Usta, "Bu ayıp onlara yeter. Bugün de çıkmışlar kongrelerinde bize laf söylüyorlar. Hala Filistin'le Gazze savaşı sırasında İsrail'e destek verildiği, ticaret yapıldığı yalanını ortaya atıyorlar. Bunun yalan olduğunu, doğru olmadığını kaç defa söylememize rağmen hala bu kirli siyasetlerinden ve bu yalanlarından vazgeçmediler. O zaman çıkıp izah etsinler. O Altılı Masa'da İsrail'in hedefinde ve yanında olan, işbirliği yapan, PKK'yla YPG'yle nasıl masaya oturdular? Bunun hesabını nasıl verecekler? Hamas'a terör örgütü diyen ana muhalefetle nasıl işbirliği yapıp o Altılı Masa'da oturdular. Eğer bugün Gazze'de Müslümanlar katlediliyorsa, sesini çıkartamayan dünya olduğu gibi işte bu yalan siyaset üzerine kendi siyasetlerini yapmaya çalışan, bu sözde dinci geçinen siyasetçiler yüzünden." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, artık siyasetlerine dini alet edenlerden bıktıklarını vurgulayarak, "Dindar nesil dediğimiz nesil, siyasetini dine alet etmez. Onurludur, kul hakkı bilir, doğrudur, dürüsttür, yalan konuşmaz, düzgün siyasetini yapar. Maalesef Türkiye'nin böylesine çapsız, yalan ve algıdan beslenen bir muhalefet sorunu vardır. Bu sorun çözülmedikçe bu insanlar bu ülkede hiçbir zaman hiçbir yere gelemeyecektir. Onlar farkında değiller ama bu millet, bu seçmen, bu insanların ne mal olduğunu çok iyi bilmektedir. O yüzden yüzde sıfır nokta sıfırlık oylarla siyasette kaybolup gitmeye de mahkumdurlar. ya da birilerinin peşine takılıp kendi taşıdıkları özden uzaklaşıp sözde taşıdıkları mirası da ezerek, çiğneyerek yok olup gideceklerdir." ifadesini kullandı.

Kongrelere, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.