Politika

AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: "Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları biz kentsel dönüşüme harcayacağız"

Murat Kurum: "Siz israfı getirip, İstanbul'u bitirdiniz"

Murat Kurum: "Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur"

İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları biz kentsel dönüşüme harcayacağız. Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız kaynakları, biz Bağcılar'ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız. Sizin sosyal medya trollerine harcadığınız paraları, biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız. Sizin CHP'yi ele geçirmek için savurduğunuz kaynakları, biz İstanbul'un projelerinde kullanacağız" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Bağcılar Meydanı'nda miting yaptı. Kurum'a Bağcılar Eski Tarım ve Orman Bakanı Mehdi Eker, Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve berberindeki heyet eşlik etti. Büyük bir kalabalık eşliğinde yapılan mitingde Kurum vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Kurum'u konuşması sırasında vatandaşlar alkışlar eşliğinde destekledi. Öte yandan Kurum vatandaşlara karanfil hediye edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"1 Nisan sabahında, İstanbul'da güneş yeniden doğacak"

Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Sizin bu desteğiniz, bize güç veriyor. 1 Nisan sabahında, İstanbul'da güneş yeniden doğacak. Tahribat dönemi bitecek. İstanbul'un her sokağını aşkımızla, sevgimizle yeniden ayağa kaldıracağız. Annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin duasını alacağız. İstanbul'da hangi görüşten olursa olsun, tüm kardeşlerimiz, annelerimiz, gençlerimiz bizlere güveniyor, bizlere inanıyor. Çünkü biliyor ki, biz söz verdik mi, o sözü tutarız. Bundan önce ne söz verdiysek yaptık. Biz milletimizin en zor anında yanında olduk. 650 bin konutu ve 100 bin sosyal konutu bizler yapacağız. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Bağcılar'daki vatandaşlarımız yastığa başını koyduğunda huzurla uyuyacak. Yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerle, 250 bin araçlık otoparklarla, yeni çevre yollarıyla İstanbul'da ki trafik çilesini bitireceğiz. Bu şehirde hiçbir anne, evladının güvenliğinden, sağlığından endişe etmeyecek. Annelerimiz, ev kadınlarımız iş sahibi olacak, emeğinin hakkını alacak. İstanbul'da hiçbir ihtiyaç sahibi kardeşim, sosyal desteklerde adaletsizlik yaşamayacak. Depremde ağız dolusu sözler verip bedava konut yapacağız dediler. Biz bu konutların temellerini atarken siz bu konutları yapamazsınız dediler. Biz milletimizle el ele verip hem deprem bölgesini ayağa kaldırdık, hem de vatandaşımızın her türlü ihtiyacını gidermek için çalışmalar yaptık. İstanbul'da ihtiyaç sahibi emeklerimize büyükşehirden her ay 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız. Bu şehrin güzel gençleri için İstanbul'da yaşamak ve okumak bir zaruret olmayacak. Burada okuyan gençlerimiz mutlu olacak, kendini özgüvenli hissedecek. İstanbul'da okumak bir ayrıcalık olacak" dedi.

"Siz israfı getirip, İstanbul'u bitirdiniz"

Mevcut İBB yönetimine hizmet yapmadığı halde belediyenin kaynağını nereye harcadığını soran Kurum "Projelerimizi açıkladıktan sonra milletimizden aldığımız bu güven birilerini telaşlandırdı. İstanbul'a ihmalkarlığıyla, iş bilmezliğiyle 5 yıl kaybettiren CHP'nin İBB adayı endişe içerisinde bir o yana bir bu yana savruluyor. Bunlar bırakın bizim projelerimizi anlamayı, hayal bile edemiyorlar. Bunların bizim projelerimizin gücüne, hayalleri bile yetişemez. Çünkü böyle bir dertleri yok. Şimdi çıkmışlar 'İsrafı Bitirdik, Hizmeti Getirdik' diyorlar. Bağcılar meydanından, Bağcılarlı kardeşlerimizle birlikte kendilerine soruyoruz? 100 bin konut sözü verdiniz yapmadınız. 15 bin sosyal konut dediniz, yapmadınız. Bunca parayı nereye harcadınız? Söz verdiğiniz yeşil alanların hiçbirini yapmadınız. Bunca imkanı nerede kullandınız? 'İstanbul'a yüzlerce park-bahçe yapacağız' dediniz, yapmadınız. İstanbul'un kaynaklarını nereye kullandınız? "On binlerce kadınımıza iş bulacağım', 'İSMEK'i büyüteceğim', 'Her kadın meslek sahibi olacak' dediniz, yapmadınız. Şu güzel annelerimizin, kadınlarımızın parasını nereye kullandınız? Siz israfı bitirip hizmeti getirmediniz. Siz israfı getirip, İstanbul'u bitirdiniz" şeklinde konuştu.

"Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları biz kentsel dönüşüme harcayacağız"

İstanbul'da 650 bin konutu nasıl yapacağını soran İmamoğlu'na Kurum şu şekilde cevap verdi: "Bu şehrin parasını çarçur eden insanlar kahkahalar atarak Murat Kurum 650 bin konutu nasıl yapacak diyorlar. Buradan cevap veriyorum: aslında yanıma gelip biraz staj yapsan, başka yerlere gideceğine afetlerde yanımda olsan. Bunları sana öğretiriz ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok. Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları biz kentsel dönüşüme harcayacağız. Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız kaynakları, biz Bağcılar'ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız. Sizin sosyal medya trollerine harcadığınız paraları, biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız. Sizin CHP'yi ele geçirmek için savurduğunuz kaynakları, biz İstanbul'un projelerinde kullanacağız. İstanbul'un kaynağını, İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını, İstanbullulara teslim edeceğiz. İşte o 650 bin yuvayı bu kaynaklarla, bu imkanlarla, bu inançla, milletimizin bu güveniyle yapacağız. Daha önce gittiğimiz afetlerde söz verdiğimiz 350 bin yuvayı da 5 yılda yaptık"

"İstanbul'un her ilçesinde bizim afişlerimizi, pankartlarımızı indiriyorlar"

Mevcut İBB yönetiminin kendisine ait afişleri söktürdüğüne tepki gösteren Kurum "Başta dedim ya hani, telaş içindeler. Sürekli yeni bir şeyler deniyorlar. Bu sefer de, İstanbul'un her ilçesinde bizim afişlerimizi, pankartlarımızı indiriyorlar. Büyükşehirin zabıtaları eliyle afişlerimizi söktürmeleri, demokratik olgunluk sahibi olmadıklarını, gençlerimizin emeğine saygılı olmadıklarını göstermiştir. Ben burada o afişleri asan, bu davanın gençlerine söz veriyorum. İstanbul'u bu demokrasi düşmanı tutumlardan, bu algıcılardan ilelebet kurtarmak için 31 Mart akşamına kadar, gece gündüz demeden çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

"Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur"

İstanbul'un kirli bir pazarlık masasına oturduğunu dike getiren Kurum "İstanbul, çok daha büyük bir tehlikenin girdabına sokulmak isteniyor. Bugün maalesef, milletin gözleri önünde İstanbul bir kirli pazarlık masasına yatırılmıştır. Fatih'in emaneti İstanbul Kandil uzlaşısıyla paylaşılmak istenmektedir. Her gün yapılan pazarlıklarla meclis üyelikleri ve bu adaylıklar dağıtılmaktadır. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna, İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir. Tarihten bu yana İstanbul ne zaman pazarlık konusu yapılsa, ne zaman paylaşılmak istense bu millet buna asla izin vermemiştir, o kirli kapı arkası anlaşmaları bozmuştur! Sultan Fatih böyle yapmıştır! Sultan Abdülhamit karşılarına dikilmiştir! Mustafa Kemal Atatürk dik durmuştur! Recep Tayyip Erdoğan onların bütün hesaplarını paramparça etmiştir. 31 Mart'ta sandıkları patlatarak, bunlara en güzel cevabı vereceğiz. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'da yükseliş dönemini başlatacağız! Fatih'in emaneti, pazarlıklar kumpasından çıkarılacak! Bu şehr-i İstanbul, emin ellerde olacak! İstanbul ilelebet özgürlüğüne kavuşacak" dedi.

"550 milyona sen bir sürü otobüs alırdın"

Mevcut İBB yönetiminin Maltepe'de düzenlenen bir konsere 550 milyon harcadığına dikkat çeken Kurum "Biz dün nasıl Bağcılar'ımızın hep yanında olduysak, bundan sonra da her anında hep yanında olacağız. Göreve başladığımız anda bir yandan Mahmutbey, Ateştuğla ve Çiftlik kavşağı projelerimizi yaparken, diğer yandan Kirazlı - Halkalı, Mahmutbey - Esenyurt metrolarını süratle inşa edeceğiz. Bağcılar'ımızın iki önemli bölgesi olan Güneşli Meydan'ı ve Çiftlik Meydan'ı metro ile buluşacak. Bağcılar'da otobüs hatları eksik. Maltepe'de 2 günlük konsere 550 milyon harcamayı biliyorlar. 550 milyona sen bir sürü otobüs alırdın. Bağcılarlı kardeşim bir saat otobüs bekliyor. Metroyu yapmadın, kentsel dönüşümü yapmadın, verdiğin vaatleri de tutmadın bari bir otobüs al üzerine de reklamını yapıştır da bir işe yarasın. Onu da beceremiyorsun. İşin gücün algı ve bahane üretmek. Göreve gelir gelmez Bağcılar'da minibüs ve otobüs hatlarını arttıracak hemşerilerimizin ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bir taraftan Çiftlik'te muhteşem bir otopark yaparken, bir yandan da Bağcılar meydanını yeşillendiren ve orada kültür merkezini inşa ederken bulacaksınız. Bağcılar meydanımızı yenileyeceğiz. Buraya muhteşem bir kültür merkezini İBB olarak biz getireceğiz" şeklinde konuştu