Politika

AK Parti'li Fatih Şahin'den, CHP lideri Özgür Özel'e: "Adaletin tecellisi için görev yapan, adalet mensuplarımıza, yargı mensuplarımıza, hangi hakla, hangi cüretle hakaret eder, onları hangi cüretle tehdit edersin"

ÇANAKKALE - AK Parti Merkez ilçe 8'inci Olağan Kongresine katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Savcılarını hakaret ve tehdit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Savcılarına hakaret etmekten, tehdit etmekten başka bir şey yapmadı. Adaletin tecellisi için görev yapan, adalet mensuplarımıza, yargı mensuplarımıza, hangi hakla, hangi cüretle hakaret eder, onları hangi cüretle tehdit edersin" dedi.

Çanakkale'de Merkez ilçe AK Parti 8'inci Olağan Kongresi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Kongreye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, Harun Çelik, Ceren Tuncer, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Çanakkale Merkez ilçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Yoklama ve açılışın ardından kongre divan seçimi yapıldı. Gündem ve kongreye gönderilen telgraf ve kutlama mesajları okundu.

AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre kutlama mesajı videosu salondakilere izletildi. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Bir seçim geçirdik. Bir yol kazasına uğradık. Türkiye çapında bunu yaşadık. Sadece Çanakkale ve ilçelerimizde değil. Bugün burada toplanan kalabalık, Dün Lapseki'deki insanlar, ondan önce Yenice, Çan'da ve diğer ilçelerimizdeki insanların söylediği bir tane şey var. Biz bu yaşadığımızdan mutsuzuz. Mutlu olmak için tekrar ortadayız. Tekrar varız. ve hep birlikte hareket edeceğiz. Ben inanıyorum ki, sizlerle yol yürüyerek, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında saf tutarak, biz bu memleket için çok daha iyi işler yapacağız. Çok daha güzel işlere imza atacağız" dedi.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Yeni ekonomi politikamızla birlikte inşallah bu ekonomik dar boğazdan da hep beraberce çıkacağız. Vatandaşımızın satın alma gücünün daha da yükseldiği, refah seviyesini daha da arttığı günleri, inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Bu sorunlardan, bu sıkıntılardan, daha zorlarını, daha önceki dönemlerde de yaşamıştık ve geride bırakmıştık. Son 6 ayda enflasyon da yüzde 28'in üzerinde bir düşüş kaydettik. Kararlı mücadelemiz de enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl enflasyondaki düşüşün etkilerinin artık ev ekonomilerini, haneleri çok olumlu etkilediğini hep beraberce göreceğiz. 2026 yılında ise artık enflasyonu ülkenin gündeminden çıkardığımız, enflasyonu tuş ettiğimiz bir yıl olacak. Bütün bunları birer niyet beyanı, birer temenni olarak değil, istatistiklerin, verilerin ışığında, bir gerçeklik olarak sizlere ifade etmek istiyorum. Cari açığımız her ay düşerken, ihracatta da yeni rekorlar kırmaya devam ediyoruz. En önemli cari açık kalemlerimizden birisi olan enerji alanında, son yıllarda çok önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Bundan 4 yıl önce Karadeniz açıklarında ülkemizin en büyük doğalgaz rezervini bulduk ve çok büyük bir gayretle, insan üstü bir çabayla bu doğalgazımızı hanelerimize geçtiğimiz yıl ulaştırdık. Bugün 3.5 milyon hanemiz kendi doğalgazımızı kullanmakta, inşallah 2026 yılında ülkemizdeki hanelerin yarısı kendi doğalgaz kaynaklarımızı kullanıyor olacak. Sadece kendi ülkemizde değil, dünyanın farklı noktalarında da doğalgaz ve petrol aramalarımızı devam ettiriyoruz. Terörle anılan Gabar'da, ülkemizin en büyük petrol kaynağının keşfini gerçekleştirdik. Günlük petrol üretimimiz bugün 155 bin varilin üzerine çıkmış durumda, Akkuyu Nükleer Santralin devreye girmesiyle birlikte ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu sadece Akkuyu Nükleer Enerji Santralimizden karşılayacağız. Evet bu enerji yatırımlarımızla birlikte cari açımızı düşüreceğiz, enflasyonu düşüreceğiz, istihdamı, ihracatı arttıracağız ve ekonomik manada da çok güzel, çok daha müreffeh günleri hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler aziz milletimiz için var gücümüzle çalışırken, hizmet üretirken, siyasetimizin merkezine insanı, hizmeti koyarken maalesef Ana Muhalefet Partisinin ülkemize ayak bağı olmaktan başka hiçbir çabasının, gayretinin gündeminin olmadığını görüyoruz. Eğer bizlerle birlikte, AK Partimizle birlikte, Cumhur İttifakı ile birlikte bir hedef birlikteliği, bir amaç birlikteliği içerisinde olsalar, en azından milli hedeflerimiz doğrultusunda aynı yöne bakabiliyor olsaydık. Bugün geldiğimiz noktadan çok daha ileriler de olmamız mümkün ve muhtemeldi. Ancak biz bunu bir bahane oluşturmak için, bunu bir şikayet meselesi yapmak için burada ifade ediyor değiliz. Keşke arzu ettiğimiz milletimizin arzusu, beklentileri doğrultusunda bir siyaset yapsalar ama maalesef böyle bir siyaset güdemiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Savcılarına hakaret etmekten, tehdit etmekten başka bir şey yapmadı. Adaletin tecellisi için görev yapan, adalet mensuplarımıza, yargı mensuplarımıza, hangi hakla, hangi cüretle hakaret eder, onları hangi cüretle tehdit edersin. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Özgür Özel'in belediyenin kaynaklarını, belediyenin imkanlarını terör örgütlerine aktaranlara iki kelam, iki satır laf ettiğini duyduk mu. Belediyelerin imkanlarını, konser parası adı altında, kendi ikballeri, kendi ham siyasi hevesleri için kullananlara çıkıp da iki laf ettiğini duyduk mu. Terör örgütü, PKK/KCK üyesi olduğu, Türk Milleti adına hüküm verme yetkisine sahip olan bağımsız mahkemelerce hüküm altına alınmış olan, tescil edilmiş olan, belediye başkanlarına kalkıp da, ey belediye başkanı sen bu milletin hizmetkarısın, nasıl olur da PKK üyesi olursun diye sorduğunu gördük mü. Varsa yoksa hakaret, varsa yoksa tehdit."

Kuzey'de ve Güney'de devam eden savaşları gördüklerini ve yakından takip ettiklerini kaydeden Şahin, "İsrail terör devletinin Gazzeli kardeşlerimize karşı uygulamış olduğu soykırım 14'üncü ayını geride bıraktı. Müslüman kardeşlerimiz terör devleti İsrail'in zulmü altında hayatını kaybettiler. İnsanlık onurundan nasibini almamış, çağımızın Nazi kasaplarından bir tanesi olan Netanyahu, kadın demeden, çocuk demeden, genç, yaşlı, ihtiyar ayırt etmeden, doktor ayırt etmeden, gazeteci demeden, insani yardım gönüllüsü demeden, insanların üzerine küçücük avuç içi kadar bir şehir de bombalar yağdırdı, yağdırmaya devam ediyor. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasının her platform da savunucusu olmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ve onun Savunma Bakanı hakkında geçtiğimiz haftalar da Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından bir tutuklama kararı verildi. İnsanlık onuru adına bu olumlu gelişmeyi bizlerde yakınen takip ediyor, İsrail'i bütün platformlarda yalnızlaştırmak için, ülkeler nezdinde özellikle de İslam ülkeleri nezdinde diplomasimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluna kadar, Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kongre de, konuşmaların ardından AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve partililer tarafından AK Parti'ye yeni katılan üyelere parti rozetleri takıldı.