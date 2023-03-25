AK Parti, milletvekili adaylarını seçiyor! Temayül yoklaması alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti, milletvekili adaylarını seçiyor! Temayül yoklaması alınıyor

25.03.2023 14:40

AK Parti'de 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklamaları alınmaya başlandı.

Partide 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi, 23 Mart'ta sona erdi. Aday adaylığı için başvuran 6 bin 25 kişi için teşkilat temayül yoklaması, bugün 81 il başkanlığınca elektronik ortamda yapılacak.

SONUÇLAR ALT KOMİSYONLARA SUNULACAK

Temayül yoklamalarından çıkacak sonuçlar, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan ve 27 Mart'ta çalışmaya başlayacak alt komisyonlara sunulacak.

AK Parti, milletvekili adaylarını belirliyor! Temayül yoklaması başladı

NİHAİ KARARI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDAKİ ÜST KOMİSYON VERECEK

Milletvekili aday listesinin belirlenmesi için alt komisyonların yapacağı değerlendirmelerin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyonca verilecek.

AK Parti, milletvekili adaylarını belirliyor! Temayül yoklaması başladı

LİSTE 11 NİSAN'DA KAMUOYUNA AÇIKLANACAK

Üst komisyon 3 Nisan'da çalışmalarına başlayacak. Nihai milletvekili aday listeleri, 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edecek. AK Parti, 11 Nisan'da düzenleyeceği milletvekili aday tanıtım toplantısıyla bu isimleri kamuoyuna açıklayacak.

AK Parti, milletvekili adaylarını belirliyor! Temayül yoklaması başladı

TEMAYÜL YOKLAMASI NEDİR?

Genelde siyasi partiler tarafından kullanılan temayül yoklaması, seçmenin adaylardan hangisine daha fazla ilgi, meyyal gösterdiğini anlamak için kullanılan bir araştırma yönetimidir.

AK Parti, milletvekili adaylarını belirliyor! Temayül yoklaması başladı
AK Parti, milletvekili adaylarını belirliyor! Temayül yoklaması başladı
Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Ahmet Karakan : Sonuçta halkın dediği değil başkanın dediği olur. O da en çok bağış yapana bakar. Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Bunlar show Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Yazık o kadar çabaya haybeye uğraşıyor gibisiniz biz öyle görüyoruz:) Cevap Yaz 12 22 Yayından Kaldır
500
Muğla'da en genç ve en yaşlı AK Parti milletvekili aday adayları bir araya getirildi Muğla'da en genç ve en yaşlı AK Parti milletvekili aday adayları bir araya getirildi Mersin'de AK Parti İl Başkanlığınca temayül yoklaması yapıldı Mersin'de AK Parti İl Başkanlığınca temayül yoklaması yapıldı

Yüreğir Kültür Merkezi, Milletvekili, AK Parti, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, milletvekili adaylarını seçiyor! Temayül yoklaması alınıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:21 Acun Ilıcalı da çare olamadı! Ozan Tufan, Süper Lig'e dönüyor
18:01 Beşiktaş Başkanı Çebi: Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum
17:49 Tepki çekti! Depremzedeler için düzenlenen maçta rakibinin ensesine yapışan Mert Hakan'a ikaz
17:00 Hiç beklenmedik isimler! Son şampiyon Trabzonspor'da 10 futbolcunun menajerinden dava
17:00 Bunları kimse beklemiyordu! Trabzonspor'a 10 futbolcunun menajerinden dava açtı
17:01 3. cumhurbaşkanı adayı, 100 bin imzayı dördüncü günde toplamayı başaran Muharrem İnce oldu!
16:55 Son Dakika: Muharrem İnce, 100 bin imzayı dördüncü günde aşarak 3. cumhurbaşkanı adayı oldu
16:42 Balıkesir'de bıçakla yaralanan genci ikna etmek hiç kolay olmadı! İkna etmek için uzun süre dil döktüler
16:45 Galatasaray'da Dursun Özbek ve Burak Elmas dönemleri mali ve idari olarak ibra edildi
16:39 Son Dakika: Galatasaray'da Burak Elmas ve Dursun Özbek dönemleri hem mali hem idari olarak ibra edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2023 18:31:38. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti, milletvekili adaylarını seçiyor! Temayül yoklaması alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement